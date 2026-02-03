Kolhapur Mayor : महापौर उमेदवारीतून साधले अनेक लक्ष्य; वरिष्ठ पातळीवर हालचाली, खासदार महाडिकांचा भाजपमध्ये वरचष्मा

कोल्हापूर : सलग दोन सभागृहांत झालेल्या महिला महापौर, ओबीसीऐवजी सर्वसाधारण जागेवरील महिलेला पुन्हा संधी, भाजपमधील जुने-नवे हे मुद्दे असताना रूपाराणी निकम यांनी भाजपमधील इच्छुकांच्या गर्दीतून महापौरपदाची उमेदवारी मिळविण्यात बाजी मारली. .नवीन सभागृहात काँग्रेसकडून होणाऱ्या विरोधाच्या राजकारणाला तोंड देण्यासाठी, दक्षिण विधानसभा मतदारसंघाचे राजकारण, उपनगराला महापौरपद असे लक्ष्य या उमेदवारीतून साधले गेले आहेत. त्याचवेळी सामान्य कार्यकर्त्याला बळ देण्याचे भाजपचे धोरण कुठेतरी धूसर झाल्याचेही जाणवले..Kolhapur Mayor : कोल्हापूरच्या महापौरपदी भाजपच्या रुपाराणी निकम, पण किती काळ? चंद्रकांतदादांनी केला मोठा खुलासा.गेल्या दहा वर्षांच्या सभागृहात महापौरपद महिलेसाठी राखीव होते. त्यामुळे अनेक इच्छुकांची संधी हुकली होती. आता नवीन सभागृह अस्तित्वात येत असताना ओबीसीसाठी पद राखीव झाले. यामुळे महापौरपदाची संधी पुरुषांना मिळेल असे वाटत होते. .भाजप, शिवसेना शिंदे गट, राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाच्या महायुतीत भाजप मोठा भाऊ ठरल्याने त्यांच्याकडे महापौरपद जाणार हे स्पष्ट होते. त्यातून ओबीसी तसेच सर्वसाधारण जागेवरून ओबीसी दाखला असलेले विजयी झालेले इच्छुक तयारीला लागले होते. .Kolhapur Mayor :कोल्हापुरात भाजपचा पहिला महापौर आज ठरणार, उपमहापौरपद 'जनसुराज्य'ला? उपमुख्यमंत्री शिंदे-कोरे यांच्यात चर्चा.त्यामध्ये सर्वसाधारणमधून विजयी झालेल्या निकमही होत्या. त्या खासदार महाडिक यांच्या कार्यकर्त्या समजल्या जातात. गेल्यावेळी ताराराणी आघाडीतून त्या विजयी झाल्या होत्या. त्यावेळी सभागृहातील कामकाजातील चुणूक, आक्रमक वक्तृत्व शैली यामुळे त्यांच्या पारड्यात महाडिकांचे वजन पडणार, हे निश्चित होते. .मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची पक्षाच्या ध्येयधोरणांच्या अंमलबजावणीबाबत मते स्पष्ट असल्याने भाजपच्या मूळ, सामान्य कार्यकर्त्याला संधी मिळण्याची शक्यता दिसत होती. त्यातून माजी नगरसेवक विजयसिंह खाडे-पाटील यांचे नाव अग्रक्रमावर होते. विशाल शिराळे, वैभव कुंभार, प्रमोद देसाई हे जरी इच्छुक असले तरी त्यांची पहिलीच निवडणूक होती..सभागृहात काँग्रेस मोठा पक्ष आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून महायुतीला जोरदार विरोध केला जाणार हे स्पष्ट आहे. अशा स्थितीत सभागृहात ठोस निर्णय घेईल, अशा उमेदवाराला संधी मिळावी, असा सूर होता..निकम यांचा गेल्या सभागृहातील कामकाजाचा अनुभव महत्त्वाचा ठरला. तसेच गेल्या सभागृहात त्यांनी भाजप, ताराराणी आघाडीचे संख्याबळ नसताना महापौरपदाची निवडणूक लढविली होती. त्यात पराभव पत्करावा लागला होता. पराभव होणार हे माहीत असूनही त्या रिंगणात उतरल्या, त्याची बक्षिसी म्हणूनही त्यांना ही संधी दिल्याचे बोलले जाते. .त्यांच्याबरोबर विजयसिंह खाडे-पाटील हे तसे निकम यांच्यापेक्षा भाजपचे जुने कार्यकर्ते, मंत्री पाटील यांच्या प्रभागातील नगरसेवक असूनही त्यांचे नाव मागे पडले. त्यासाठी गेल्या काही वर्षांतील पक्षांतर्गत राजकारणाचाही वास असण्याची शक्यता आहे. निकम यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब होण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवरूनही काही हालचाली झाल्याचे समजते. त्यातूनच सलग दहा वर्षांनंतरही पुन्हा महिलेलाच संधी देण्याचे ठरविण्यात आले..‘दक्षिण’चाही विचारउमेदवारी देताना दक्षिण विधानसभा मतदारसंघाचा विचारही झाला आहे. महाडिकांच्या लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीसाठी संग्रामसिंह निकम यांनी या भागातील मोठी जबाबदारी उचलली होती. आतापर्यंत दक्षिण मतदारसंघातील या उपनगरांमध्ये महापौरपदाची संधी मिळाली नसल्याने त्याचाही विचार उमेदवारी देताना झाला असावा. आगामी काळात भाजपला या पदामुळे झालेल्या कामातून बळ मिळू शकते..दोन फॅक्टर ठरले महत्त्वाचेनिकम यांचे पती संग्रामसिंह हे खासदार महाडिक यांचे जुने कार्यकर्ते आहेत. त्यांच्या राजकीय प्रवासात सतत सोबत असलेल्या निकम यांनी महाडिक गटासाठी भरपूर काम केले. त्यामुळे त्यांच्यासाठी खासदारांनी वजन वापरणे स्वाभाविकच होते. .तसेच निकम या ज्या प्रभागातून विजयी झाल्या, त्यासाठी प्रा. जयंत पाटील यांनीही बरेच प्रयत्न केले. त्यामुळे उमेदवारी मिळविण्याच्या प्रक्रियेत या दोन फॅक्टरचा मोठा वाटा आहे. मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना भाजपच्या जुन्या, सामान्य कार्यकर्त्याला संधी देण्यासाठी आग्रह धरता आला असता. पण, त्यांनी वरिष्ठांच्या आदेशाची अंमलबजावणी केली..रूपाराणी निकम यांची वाटचाल१८ क्रमांक प्रभागातील सर्वसाधारण जागेवरून विजयीकाँग्रेसचे माजी उपमहापौर भूपाल शेटे यांचा पराभव२०१५ मध्ये स्वातंत्र्यसैनिक वसाहत प्रभागातून ताराराणी आघाडीकडून विजयीभाजप महिला जिल्हाध्यक्ष म्हणून कामपती संग्रामसिंह निकम हे खासदार धनंजय महाडिक यांचे निकटवर्तीत्यांच्यासोबत भाजपमध्ये प्रवेशभाजप, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचेही काम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.