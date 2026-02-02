Kolhapur Mayor :कोल्हापुरात भाजपचा पहिला महापौर आज ठरणार, उपमहापौरपद 'जनसुराज्य'ला? उपमुख्यमंत्री शिंदे-कोरे यांच्यात चर्चा

कोल्हापूर : महापालिकेच्या नव्या सभागृहातील भाजपचा पहिला महापौर कोण होणार, याचा फैसला उद्या (ता. २) होणार आहे. त्यासाठी मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत सकाळी होणाऱ्या भाजप नगरसेवकांच्या बैठकीत निर्णय घेऊन दोन नगरसेवकांचे अर्ज दाखल केले जाणार आहेत..दरम्यान, येथील विमानतळावर आज मध्यरात्री बाराच्या दरम्यान एकनाथ शिंदे यांच्याशी जनसुराज्य पक्षाचे प्रमुख आमदार विनय कोरे तसेच शिवसेनेचे आमदार राजेश क्षीरसागर, खासदार धैर्यशील माने यांनी उपमहापौर पदासंदर्भात चर्चा केली. त्यावेळी शिंदे यांनी उपमहापौरपदासाठी जनसुराज्यचे अक्षय जरग यांना संधी देण्यास हिरवा कंदील दाखविला..Kolhapur Mayor : महापौरपदासाठी बंद लखोटा राजकारण; कोल्हापुरात उमेदवारावरून तणाव शिगेला.शिवसेनेला महापालिकेत पाठिंबा देण्याच्या बदल्यात उपमहापौरपद व स्थायी समितीमधील एक सदस्य पद जनसुराज्य पक्षाला देण्याचे ठरले आहे. महायुतीअंतर्गत पद वाटप फॉर्म्युलानुसार उपमहापौरपद शिवसेनेकडे आहे. .आता उपमहापौरपदासाठी उमेदवार शिवसेनेचा की जनसुराज्य पक्षाचा उमेदवार असेल, याची निश्चिती उद्या (ता. २) अर्ज भरतानाच होणार आहे. शिवसेनेने या पदावर जनसुराज्यशक्ती पक्षाला संधी देण्याचे यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. .Ichalkaranji OBC Reservation Mayor : वस्त्रनगरीला मिळणार पहिला OBC महापौर; भाजपकडे सत्ता, पण महापौर कोण? 'या' नगरसेवकांत मोठी चुरस.त्या पार्श्वभूमीवर कोरे आणि क्षीरसागर यांनी शिंदे यांच्याशी चर्चा केली. शिंदे प्रचार दौऱ्यानिमित्त आज जिल्ह्यात होते. रात्री ते मुंबईला परतत असताना ही चर्चा झाली. यावेळी जनसुराज्यचे समित कदमही उपस्थित होते. दरम्यान, काँग्रेसच्या नगरसेवकांचीही बैठक होत असून महापौर, उपमहापौरपदासाठीच्या उमेदवारांची नावे निश्चित करून दुपारनंतर अर्ज दाखल केले जाणार आहेत..महायुतीतील पद वाटप निश्चित झाल्यानंतर पहिला महापौर भाजपचा होणार हे निश्चित झाले आहे. त्यासाठी इच्छुकांनी जोरदार प्रयत्न चालवले आहेत. ओबीसीसाठी पद राखीव असल्याने या प्रवर्गातून निवडून आलेल्यांबरोबरच ओबीसी दाखला असलेले; पण सर्वसाधारण गटातून निवडून आलेलेही इच्छुक होते. .यातून विजयसिंह खाडे-पाटील, रुपाराणी निकम, विशाल शिराळे, विजयसिंह देसाई, प्रमोद देसाई, वैभव कुंभार ही नावे शेवटच्या टप्प्यात आघाडीवर आहेत. भाजप प्रदेश कार्यालयाकडून ज्या नावाबाबत हिरवा कंदील दाखवला जाईल, त्यांचे नाव उद्या सकाळी मंत्री चंद्रकांत पाटील हे नगरसेवकांच्या बैठकीत जाहीर करतील. .दुपारी तीननंतर त्या अंतिम नावाच्या उमेदवाराबरोबरच आणखी एक डमी अर्ज दाखल करण्यात येणार आहे. कॉंग्रेसकडूनही दोन्ही पदाची निवडणूक लढवली जाणार आहे. त्या सर्व नगरसेवकांची सकाळी बैठक होत आहे. त्यात महापौर, उपमहापौरपदासाठीच्या उमेदवारांची नावे निश्चित करून दुपारी अर्ज दाखल करण्यात येणार आहेत..महापौरपद सव्वावर्षांसाठी?महापौर, उपमहापौर दहा महिन्यांसाठी करण्याच्या फॉर्म्युल्याबाबत भाजपच्या प्रदेश पातळीवरून नाराजी व्यक्त केल्यानंतर आज दुपारनंतर सव्वावर्षांसाठी पदे ठेवण्याबाबत पुन्हा चर्चा सुरू करण्यात आली आहे. .त्यासाठी भाजपकडून नवीन प्रस्ताव दिला असून त्यावर शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस अजित पवार पक्षाच्या नेत्यांशी चर्चा केली जात आहे. त्यावर उद्या (ता. २) मंत्री चंद्रकांत पाटील हे मित्रपक्षांशी चर्चा करून अंतिम निर्णय घेणार आहेत..महायुतीतील सहभागी मित्र पक्षांची गेल्या काही दिवसांपासून पदवाटपाची चर्चा सुरू होती. त्यासाठी फॉर्म्युला तयार केला होता. महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती सभापती ही पदे भाजप, शिवसेनेला मिळेल असा एक फॉर्म्युला होता. त्यात महापौर, उपमहापौरपद ही पदे दहा महिन्यांसाठी ठेवून इतर पदे वर्षासाठी द्यायचे असे ठरवले होते. .त्यानुसार भाजप, शिवसेनेचे प्रत्येकी तीन महापौर, उपमहापौर होतील असे नियोजन केले होते; पण त्यावर आज प्रतिक्रिया उमटू लागल्यानंतर भाजपच्या प्रदेश पातळीवरून पद वाटपाच्या फॉर्म्युल्याची दखल घेतली गेल्याचे समजते. महायुतीतील मित्रपक्षांना संधी मिळावी हा आग्रह असल्याने हा फॉर्म्युला तयार केल्याचे सांगण्यात आले. .अडीच वर्षांसाठी एक पद देता येत नसेल तर किमान सव्वावर्षाप्रमाणे दोन महापौर करा, असे वरिष्ठ पातळीवरून सांगण्यात आले. त्यानुसार दुपारनंतर पुन्हा ही चर्चा सुरू झाली. सव्वावर्षामुळे शनिवारी ठरलेले सूत्र बदलले जाण्याची शक्यता आहे. .सहाऐवजी चार महापौर होतील. तसेच, इतर समीकरणे बदलली जाणार असल्याने शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची सहमती घेण्यासाठी चर्चा सुरू केली होती. खासदार धनंजय महाडिक यांच्याकडून मित्रपक्षांशी चर्चा केली जात आहे. अशी होणार निवडणूक प्रक्रिया.उद्या सायंकाळी पाचपर्यंत उमेदवारी अर्ज दाखल करायचे आहेत. त्यानंतर निवडीची शुक्रवारी (ता. ६) होणाऱ्या सभेत निवडीची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. त्यामध्ये पिठासन अधिकारी पहिली पंधरा मिनिटे माघारीसाठी देतील. त्यात माघार झाली नाही तर निवडणूक होईल. मतदान हात उंचावून होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.