कोल्हापूर

Kolhapur Mayor Action Mode: काम जमत नसेल तर राजीनाम्याची तयारी ठेवा, कोल्हापूर महापौरांचा अधिकाऱ्यांना इशारा; सर्वच नगरसेवकांचा हल्लाबोल

Kolhapur Mayor warns officials to resign : कोल्हापूर महापालिकेच्या सभेत महापौरांनी अधिकाऱ्यांना कामात कसूर केल्यास राजीनाम्याची तयारी ठेवण्याचा इशारा दिला. शहरातील नागरी सुविधांबाबत सर्वच नगरसेवकांनी प्रशासनावर जोरदार टीका केली.
Kolhapur Municipal Corporation latest political news

Kolhapur Municipal Corporation latest political news

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Kolhapur Mayor warning : अंधारात बुडालेले रस्ते, वर्षानुवर्षे चाललेले ड्रेनेज लाईनचे काम, समन्वयाअभावी चांगल्या रस्त्यांची होणारी खोदाई, कचरा उठावसाठी दिरंगाई, भटकी कुत्री-जनावरांमुळे शहरवासीयांचे जीव धोक्यात आलेले असताना प्रशासनाकडून घेतली जाणारी कामचलावू भूमिका यावर नूतन नगरसेवकांनी पहिल्याच सभेत जोरदार हल्लाबोल केला. सहा तास चाललेल्या सभेतील साऱ्यांच्या तीव्र भावना पाहून महापौर रूपाराणी निकम यांनीही ज्या अधिकाऱ्यांना काम जमणार नाही, त्यांनी राजीनामा लिहून ठेवावा, असा इशारा दिला.

Loading content, please wait...
Kolhapur
corporator news
KOLHAPUR CARPORATION
kolhapur city
Kolhapur Corporation
Kolhapuri
Kolhapur Municipal Corporation

Related Stories

No stories found.