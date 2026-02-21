Kolhapur Mayor Action Mode: काम जमत नसेल तर राजीनाम्याची तयारी ठेवा, कोल्हापूर महापौरांचा अधिकाऱ्यांना इशारा; सर्वच नगरसेवकांचा हल्लाबोल

Kolhapur Mayor warning : अंधारात बुडालेले रस्ते, वर्षानुवर्षे चाललेले ड्रेनेज लाईनचे काम, समन्वयाअभावी चांगल्या रस्त्यांची होणारी खोदाई, कचरा उठावसाठी दिरंगाई, भटकी कुत्री-जनावरांमुळे शहरवासीयांचे जीव धोक्यात आलेले असताना प्रशासनाकडून घेतली जाणारी कामचलावू भूमिका यावर नूतन नगरसेवकांनी पहिल्याच सभेत जोरदार हल्लाबोल केला. सहा तास चाललेल्या सभेतील साऱ्यांच्या तीव्र भावना पाहून महापौर रूपाराणी निकम यांनीही ज्या अधिकाऱ्यांना काम जमणार नाही, त्यांनी राजीनामा लिहून ठेवावा, असा इशारा दिला..नवीन सभागृह अस्तित्वात आल्यानंतर आज पहिली सर्वसाधारण सभा झाली. अनुभव असलेल्या ज्येष्ठांप्रमाणेच नवीन नगरसेवकांनीही प्रशासनाला धारेवर धरले. अधिकाऱ्यांकडून प्रश्नामागील वस्तुस्थिती समजून घेण्याबरोबरच चुकीचे झाले ते रोखठोकपणे मांडले. त्याला महापौर निकम यांचीही खंबीर साथ होती..जयश्री चव्हाण यांनी पथदिव्यांअभावी महिला तसेच नागरिकांची सुरक्षितता धोक्यात आली आहे. त्या कंपनीवर काय कारवाई केली, दंड वसूल केला काय, असे प्रश्न विचारले. त्यानंतर दुर्वास कदम, नियाज खान, वैभव कुंभार, विशाल शिराळे, प्रवीण केसरकर, राजेश लाटकर, अर्जुन माने, आदिल फरास, शारंगधर देशमुख, विजयसिंह खाडे-पाटील यांनी पथदिव्यांसाठी नवीन चार कंपन्या आता आल्या आहेत. राज्य शासनाच्या कानावर स्थिती घालण्यासाठी सभागृहाचा ठराव घ्या, मंत्र्यांना सांगा. दंड ठेवूनही बिल काढले जात असल्याचे सांगितले..अमर समर्थ यांनी एका माजी नगरसेवकाच्या मुलाने विनापरवाना २२ गाळे बांधून त्यातून अकरा वर्षांत चार कोटी ३५ लाखांचे उत्पन्न मिळाल्याचे निदर्शनास आणून दिले. महापालिकेचा कोटींचा महसूल बुडवला आहे. परवाना विभागाने ते गाळे सील करावेत, अशी मागणी केली. आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी यांनी परवाना, घरफाळा व नगररचना विभागाकडून आठवड्यात अहवाल मागवला. भटक्या कुत्र्यांपासूनच्या धोक्याच्या अनुषंगाने विनापरवाना चिकन दुकानांवर कारवाई करावी, डॉग व्हॅनऐवजी दुसरा उपाय शोधा, ठरवलेल्या ठिकाणी सोडून इतर ठिकाणी खायला घातल्यास संबंधितांवर कारवाई करा, अशा सूचना अश्किन आजरेकर, माधुरी नकाते, दीपाली घाटगे, नेहा तेंडुलकर, वैभव माने यांच्यासह अन्य नगरसेवकांनी केल्या..Kolhapur Municipal Corporation : कोल्हापूर महापालिका क्षेत्रात लाखो लिटर पाण्याची चोरी, पहिल्याच सभेत नगरसेवकांनी प्रशासनाला धरलं धारेवर.स्वाती यवलुजे, राजेश लाटकर, शारंगधर देशमुख यांनी कसबाबावडा येथील कचरा प्रक्रिया हलवूनच भटक्या कुत्र्यांसाठी शेल्टर बनवा. कचरा प्रकल्पाने तेथील नागरिकांना फुफ्फुसाचे आजार झाले आहेत, तेथे प्रक्रिया होत नसल्याने कचऱ्याचे डोंगर तयार झाले आहेत. टोप येथील खणीचा वापर का होत नाही, असे सवाल केले. कचरा गाड्या वेळेत येत नाहीत, त्यातून कचरा रस्त्यावर टाकला जात आहे, असे पल्लवी देसाई, वैभव कुंभार यांनी सांगितले.भटक्या जनावरांचा प्रश्न आदिल फरास यांनी उपस्थित केला. महापौर निकम यांनी नगरसेवकांच्या प्रयत्नातून संपूर्ण शहर स्वच्छ करून दिले जाणार आहे. त्यानंतरची जबाबदारी प्रशासनाची असेल. त्यात अपयश आले तर दंडात्मक कारवाई केली जाईल. कचरा प्रकल्पासाठी मुंबई, नागपुरात काम केलेल्या कंपनींना बोलावले असल्याचे सांगितले..२००९ पासून विविध भागांत टाकलेल्या १४५ कोटींच्या ड्रेनेज लाईन अपूर्ण आहेत. तो पैसा पाण्यात गेला असे तरी सांगा, असे शारंगधर देशमुख यांनी विचारले. ड्रेनेज लाईन व रस्ते कामात काही समन्वय नसल्याने नवीन रस्ते करून ते ड्रेनेज लाईनसाठी खोदले जात आहेत, हा पैसे वाया जाण्याचा प्रकार आहे, असे विजयसिंह देसाई, सचिन शेंडे, प्रतापसिंह देसाई, स्वरूप कदम यांनी सांगितले..मानसी लोळगे यांनी गॅस पाईपलाईन कशाही टाकल्या जात आहेत. त्यातून दुर्घटना होत असून, त्यावर महापालिका का नियंत्रण ठेवत नाही, असे विचारले. शहर अभियंता रमेश मस्कर यांनी नियमानुसार जर गॅस कंपनीने काम केले नाही व दुर्घटना झाल्यास कारवाई करू, असे सांगितले. अधिकारी, कर्मचारी कमी असल्याने कितीही उपाय सुचविले, निधी आणला तर प्रशासनाकडून काम होण्याची शक्यता वाटत नाही, असे विजयसिंह खाडे-पाटील यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.