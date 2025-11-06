Kolhapur Midnight Chaos : आलिशान मोटारीतून घेतली उडी अन्, कोल्हापुरातील श्रीमंत लोकांच्या भागात मध्यरात्री एका तरूणाचा तब्बल दिड तास धिंगाणा...

Kolhapur Police : मध्यरात्री दोनचा सुमार. एखादेच वाहन सूनसान रस्त्यावरील शांतता कापत जात होते. अशाच तावडे हॉटेलकडून शहराच्या दिशेने येणाऱ्या रस्त्यावरून एक आलिशान मोटार धावत होती. अचानकच त्या कारचा एक दरवाजा उघडला आणि त्यातील एकाने पाण्यात सूर मारल्याप्रमाणे रस्त्यावर उडी मारली. अन् जवळपास दीड तासाहून अधिक काळ सहकारी, अग्निशमन दलाची यंत्रणा त्याला पकडण्यासाठी ड्रेनेजच्या पाईपलाईनमध्ये, रस्त्यावर धावत राहिली. अखेर प्राण्यांना जसे जाळे टाकून पकडले जाते, त्याप्रमाणे त्याला पकडले..सोलापूरकडील भागातील पाचजण आलिशान मोटारमधून येत होते. तावडे हॉटेलची कमान ओलांडून मुक्त सैनिक वसाहतीपर्यंत आली असतानाच त्यातील एक दरवाजा उघडून एका तरुणाने रस्त्यावर सूर मारला व पळू लागला. त्याच्यासोबतचे चार सहकारी गोंधळून गेले. त्याला पकडण्यासाठी ते पाठीमागे पळू लागले. त्यातून तो ओरडत शेजारील घरांमध्ये शिरण्याचा प्रयत्न करू लागला. ओरडून वेगळेच हावभाव करू लागला..मध्यरात्री सुरू असलेल्या या प्रकाराने सहकारी घाबरले. त्यांनी पोलिसांशी संपर्क साधला. पोलिसांनी त्याचे वर्तन पाहून अग्निशमन दलाला पाचारण केले. थोड्यावेळाने तो तेथील रस्त्याखालून जाणाऱ्या ड्रेनेजच्या पाईपलाईनमध्ये शिरला. त्याला अडवण्याचा प्रयत्न केला असता त्याच्या रागीट अविर्भावाने कुणाचे पकडण्याचे धाडस झाले नाही. अखेर तो अर्धनग्न अवस्थेत ३० फुटांहून लांब पाईपच्या दुसऱ्या टोकाकडे जाऊन सांडपाण्यातच बसला..Kolhapur Crime News : धक्कादायक! रिक्षाचालकाकडून अल्पवयीन मुलीची छेडछाड; पालकांनाही धमकी, कोल्हापुरात खळबळ.अखेर अग्निशमन दलाच्या जवानांनी प्राणी पकडण्यासाठी ज्या जाळीचा वापर केला जातो, ती जाळी घेऊन दुसऱ्या बाजूने जात त्यात त्याला पकडले व बाहेर आणले. त्यानंतरही तो विचित्र प्रकार करत होता. ते पाहून हा प्रकार वेगळाच असल्याची चर्चा जवानांमध्ये सुरू होती, तर काहीजण हा प्रकार मेंदूशी संबंधित असल्याचे सांगत होते. त्याला पकडल्यानंतर स्वच्छ करून रुग्णालयाकडे पाठवल्याचे अग्निशमन दलाच्या सूत्रांनी सांगितले. या प्रकाराने जवळपास दीड तासाहून अधिक काळ अग्निशमन दलाची दमछाक झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.