Kolhapur -Miraj -Kalburagi Railway : कोल्हापूर -मिरज -कलबुर्गी विशेष रेल्वे, असा होणार प्रवाशांना फायदा...

कोल्हापूर–मिरज–कलबुर्गी स्पेशल एक्स्प्रेसचा प्रारंभ – नागरिक, रेल्वे प्रवासी संघटना आणि भाविकांची दीर्घकालीन मागणी पूर्ण करत मिरज जंक्शनवर गाडी क्र. 01451/52 सुरू करण्यात आली.प्रवाशांना दिलासा – सणासुदीच्या हंगामात वाढलेल्या गर्दीमुळे या गाडीने मोठा दिलासा मिळणार असून ती मिरज–कुर्डुवाडीमधील सर्व स्टेशनांसह माढा, मोहळ, सोलापूर, अक्कलकोट रस्ता, दुधनी आणि गाणगापूर रस्ता येथे थांबणार आहे.तीर्थक्षेत्रांना जोडणारी सेवा – महालक्ष्मी, विठ्ठल-रुक्मिणी, सिद्धेश्वर, स्वामी समर्थ (अक्कलकोट), दत्तात्रेय (गाणगापूर) व शरणबसवेश्वर (कलबुर्गी) ही महत्त्वाची तीर्थक्षेत्रे या गाडीमुळे एकत्र जोडली गेली आहेत; प्रवासी संघटनांकडून 'देवदर्शन एक्स्प्रेस' असे नामकरण करण्याची मागणी..Kolhapur Miraj Railway : कोल्हापूर सांगली जिल्ह्यातील नागरिक, रेल्वे प्रवासी संघटना आणि भाविकांची अनेक वर्षांपासूनची मागणी आज पूर्ण झाली. कोल्हापूर-मिरज-कलबुर्गी स्पेशल एक्स्प्रेसचा प्रारंभ मिरज जंक्शनवर उत्साहात करण्यात आला. दसरा-दिवाळीच्या गर्दीच्या काळात ही गाडी सुरू केल्यामुळे प्रवाशांतून समाधान व्यक्त केले जात आहे. सणासुदीच्या हंगामात वाढलेल्या प्रवासी गर्दीच्या पार्श्वभूमीवर रेल्वे प्रशासनाने गाडी क्र. ०१४५१/५२ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला..दरम्यान, गाडी जाहीर झाल्यानंतर प्रमुख थांब्यांची मागणी रेल्वेकडून रद्द करण्यात आली होती. मात्र, प्रवासी संघटनांच्या मागणीनंतर मिरज-कुर्डुवाडी दरम्यान सर्व स्थानकांना तसेच माढा, मोहळ, सोलापूर, अक्कलकोट रस्ता, दुधनी आणि गाणगापूर रस्ता या स्थानकावर ही गाडी थांबणार आहे. प्रवासी संघटनांकडून या गाडीचे नामकरण 'देवदर्शन' करण्याची मागणी होत आहे. त्यामुळे भाविकांसाठी खास सोय या गाडीमुळे केवळ प्रवासीच नव्हे, तर भक्तांनाही दिलासा मिळणार आहे..कोल्हापूरचे श्री महालक्ष्मी मंदिर, पंढरपूरचे विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर, सोलापूरचे श्री सिद्धेश्वर महाराज मंदिर, अक्कलकोटमधील श्री स्वामी समर्थ मठ (गाणगापूर)चे श्री दत्तात्रेय मंदिर आणि कलबुर्गीचे श्री शरणबसवेश्वर मंदिर अशी महत्त्वाची तीर्थक्षेत्रे जोडली गेल्यामुळे यात्रा करणाऱ्यांची सोय होणार आहे. या गाडीला 'देवदर्शन एक्स्प्रेस' असे नाव द्यावे, अशी मागणी प्रवासी संघटनांकडून होत आहे. गाडीच्या पहिल्या फेरीसाठी लोकोपायलट पी. डी. चव्हाण आणि सहलोको पायलट अजय पवार यांचा प्रशासनातर्फे सत्कार करण्यात आला. रेल्वे संघटनेचे किशोर भोरावत, सुकुमार पाटील, संदीप शिंदे, राजेंद्र पाटील, ॲड. अल्लाबक्ष काझी, प्रबंधक जी. आर. तांदळे, निरीक्षक डी. सम्युल जॉन, पांडुरंग मराठे उपस्थित होते..या दिवशी गाडीला सुटीही रेल्वे स्पेशल एक्स्प्रेस आठवड्यात पाच दिवस धावणार आहे. मंगळवारी, शुक्रवारी गाडीला सुटी राहणार आहे.असे आहे मिरज स्थानकातील वेळापत्रकसकाळी ७.५० वाजता मिरजमधून सुटणारी ही गाडी दुपारी २.३० ला सोलापूर गाठेल आणि पुढे दुपारी ४.१० वाजता कलबुर्गी स्टेशनला पोहोचेल.असे आहे कलबुर्गीतील वेळापत्रकपरतीच्या प्रवासासाठी संध्याकाळी ६.१० वाजता कलबुर्गीतून निघून, रात्री ८.३० ला सोलापूर आणि थेट पहाटे ३.०० वाजता ही गाडी पुन्हा मिरजला पोहोचेल..FAQQ1. गाडीचे वेळापत्रक काय आहे?→ मिरज स्टेशनवरून सकाळी 7.50 वाजता सुटून दुपारी 2.30 ला सोलापूर व 4.10 ला कलबुर्गी पोहोचते. परतीच्या प्रवासात संध्याकाळी 6.10 वाजता कलबुर्गीतून निघून 8.30 ला सोलापूर आणि पहाटे 3.00 वाजता मिरजला पोहोचते.Q2. आठवड्यात किती दिवस ही गाडी धावेल?→ ही स्पेशल एक्स्प्रेस आठवड्यात 5 दिवस धावणार असून मंगळवारी व शुक्रवारी सुटी राहणार आहे.Q3. गाडी कुठल्या स्थानकांवर थांबणार आहे?→ मिरज–कुर्डुवाडी दरम्यान सर्व स्टेशनांवर तसेच माढा, मोहळ, सोलापूर, अक्कलकोट रस्ता, दुधनी आणि गाणगापूर रस्ता येथे थांबणार आहे..