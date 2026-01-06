Kolhapur Shocking Incident : घरातून न सांगता निघालेल्या वृद्धाचा मृतदेह तब्बल २० दिवसांनी गावचाच विहिरीत आढळला, नेमकं कारण काय?

Kolhapur Missing Person Found Dead : भडगाव (ता. गडहिंग्लज) येथून वीस दिवसांपासून बेपत्ता असलेल्या कलाप्पा भीमाप्पा गुडसे (वय ७५) याचा मृतदेह आज सकाळी गावातीलच विहिरीत आढळून आला..पोलिसांनी सांगितले की, गुडसे यांचे मूळ गाव हेब्बाळ कसबा नूल (ता. गडहिंग्लज) असून ते भडगावच्या नातेवाइकांकडे राहत होते. १५ डिसेंबर रोजी पहाटे सहाच्या सुमारास कोणालाही न सांगता ते घरातून बाहेर गेले. ते बेपत्ता असल्याची फिर्याद पोलिसात १७ डिसेंबर रोजी नोंदविली आहे..Kolhapur Crime News : कारागृहात शौचालयाच्या रांगेत थांबला; लक्ष नसलेलं पाहून मागून हल्ला केला अन्..., थरारक घटना....दरम्यान, नातेवाइकांकडून त्यांचा शोध सुरूच होता. आज सकाळी दहाच्या सुमारास भडगावच्या समर्थनगर परिसरात दुंडाप्पा जाधव यांच्या मालकीच्या शेतातील विहिरीत पाण्यात एक मृतदेह आढळला. हा मृतदेह बाहेर काढल्यानंतर तो गुडसे यांचाच असल्याची ओळख नातेवाइकांकडून पटली. यासंदर्भात त्यांचा भाचा बाळासाहेब घुगरे (रा. भडगाव) यांनी पोलिसांत फिर्याद दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.