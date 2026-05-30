Religious Tourism Bus Service : शिवशाही, आरामदायीमधून पर्यटकांसाठी विशेष बस सेवा, सहलींमध्ये निवास व भोजन व्यवस्था

Tourist bus service Maharashtra : राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या कोल्हापूर विभागातर्फे भाविक व पर्यटकांसाठी विशेष धार्मिक व पर्यटन बस सेवा सुरू करण्यात आली. या विशेष सहलींमध्ये 'श्री दत्त दर्शन' (३ दिवस, २ रात्री), 'श्री अष्टविनायक दर्शन' (सुखाचा सागर), 'ज्योतिर्लिंग दर्शन' (५ दिवस, ४ रात्री), 'अकरा मारुती दर्शन', 'शिर्डी, त्र्यंबकेश्वर दर्शन' (५ दिवस, ४ रात्री)..'श्री महालक्ष्मी दर्शन' (तुळजापूर महालक्ष्मी दर्शन), 'पंढरपूर दर्शन', 'शिवशाही पर्यटन', 'शिर्डी व शनि शिंगणापूर दर्शन', 'कोकण दर्शन' (दिवेआगर-हरिहरेश्वर-श्रीवर्धन), 'दिवस विशेष पर्यटन सहल' तसेच 'करवीर दर्शन' अशा विविध सहलींचा समावेश आहे..सहलींत कोल्हापूर, नृसिंहवाडी, औदुंबर, गाणगापूर, तुळजापूर, पंढरपूर, शिर्डी, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर, परळी वैजनाथ, अंबाबाई मंदिर, जोतिबा, पन्हाळा, कास पठार, कोकण किनारपट्टी आदी महत्त्वाच्या धार्मिक व पर्यटनस्थळांना भेट दिली जाणार आहे. प्रवाशांसाठी शिवशाही व आरामदायी बसची सुविधा असून, काही सहलींमध्ये निवास व भोजन व्यवस्थेचाही समावेश आहे.