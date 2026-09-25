Kolhapur Mumbai Special Train : दिवाळीत गावी जाणाऱ्यांसाठी खूशखबर! मध्य रेल्वेकडून कोल्हापूर ते मुंबई, कलबुर्गीसाठी विशेष गाड्या जाहीर; पाहा रेल्वे गाड्यांचं वेळापत्रक

कोल्हापूर : दिवाळी व सणासुदीच्या काळात वाढणारी प्रवाशांची गर्दी लक्षात घेत मध्य रेल्वेतर्फे कोल्हापूरहून मुंबई व कलबुर्गीसाठी विशेष गाड्या जाहीर केल्या आहेत. कोल्हापूर-मुंबई (छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस) साप्ताहिक विशेष गाडीच्या दोन्ही दिशेने सहा फेऱ्या, तर कोल्हापूर-कलबुर्गी गाडीच्या दोन्ही दिशेने ३२ फेऱ्या होणार आहेत. त्यामुळे दिवाळीच्या सुटीत मुंबईसह पश्चिम महाराष्ट्र, सोलापूर व उत्तर कर्नाटकाकडे जाणाऱ्या प्रवाशांना दिलासा मिळणार आहे..मुंबई-कोल्हापूर(क्रमांक ०१४१७) दर गुरुवारी दुपारी दोन वाजून ३० मिनिटांनी सुटणार आहे. दुसऱ्या दिवशी पहाटे चार वाजून २० मिनिटांनी कोल्हापुरात पोहोचणार आहे. दादर, ठाणे, कल्याण, लोणावळा, पुणे, जेजुरी, लोणंद, सातारा, कऱ्हाड, किर्लोस्करवाडी, सांगली, मिरज, हातकणंंगलेमार्गे कोल्हापुरात येईल. गाडीला एकूण १८ एलएचबी डबे असतील..₹1500 Installment Payment Update : लाडक्या बहिणींसाठी दिलासादायक बातमी! 'या' तारखेनंतर खात्यात जमा होणार ऑगस्ट महिन्याचे 1500 रुपये; 1 कोटी 66 लाख महिलांना मिळणार लाभ.कोल्हापूर-कलबुर्गी(क्रमांक ०१४५१) १० ऑक्टोबर ते १५ नोव्हेंबरदरम्यान शुक्रवार वगळता आठवड्यातील सहा दिवस धावणार आहे. कोल्हापुरातून सकाळी सहा वाजून १० मिनिटांनी सुटून ही गाडी मिरज, कवठेमहांकाळ, सांगोला, पंढरपूर, मोहोळ, कुर्डुवाडी, सोलापूरमार्गे दुपारी चार वाजून १० मिनिटांनी कलबुर्गीला पोहोचेल..कोल्हापूर-मुंबई(क्रमांक ०१४१८) १५ ऑक्टोबर ते १९ नोव्हेंबरदरम्यान दर गुरुवारी धावणार आहे. कोल्हापुरातून मध्यरात्री १२ वाजून पाच मिनिटांनी सुटणारी गाडी दुसऱ्या दिवशी दुपारी एक वाजून ३० मिनिटांनी मुंबईत पोहोचेल. हातकणंगले, मिरज, सांगली, किर्लोस्करवाडी, कऱ्हाड, सातारा, लोणंद, जेजुरी, पुणे, लोणावळा, कल्याण, ठाणे, दादर येथे गाडी थांबणार आहे..Thane Ring Metro : 1988 ची संकल्पना अखेर प्रत्यक्षात! भिवंडी, कल्याण अन् मुंबईचा प्रवास होणार अतिशय सोपा; ठाण्याच्या 'रिंग मेट्रो' प्रकल्पाचा रंजक प्रवास माहितीये का?.कलबुर्गी-कोल्हापूर(क्रमांक ०१४५२) सायंकाळी सहा वाजून १० मिनिटांनी सुटणारी गाडी, सोलापूर, कुर्डुवाडी, मोहोळ, पंढरपूर, सांगोला, कवठेमहांकाळ, मिरज, जयसिंगपूर, हातकणंगलेमार्गे कोल्हापुरात पाच वाजून ४० मिनिटांनी पोहोचेल. गाडीला १८ आयसीएफ डबे असतील. त्यात चार वातानुकूलित तृतीय श्रेणी, सहा स्लिपर, सहा सर्वसाधारण व दोन दिव्यांग व गार्ड डबे असतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.