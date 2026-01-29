Kolhapur Municipal : महापौर-उपमहापौर पदांच्या फॉर्म्युल्यावर महायुतीत मोठी रणनीती; कोल्हापूर राजकारणात रंगतदार घडामोडी

कोल्हापूर : महापालिकेत बहुमताचा आकडा गाठलेल्या महायुतीतील भाजप, शिवसेना शिंदे गट, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षांसोबत जनसुराज्य शक्ती पक्षाच्या नूतन नगरसेवकांनी आज पुणे विभागीय आयुक्तांसमोर स्वतंत्र नोंदणी केली..प्रत्येक पक्षाच्या गटनेत्यांसोबत नगरसेवकांची स्वतंत्र नोंदणी झाली आहे. शुक्रवारी पदांच्या फॉर्म्युल्याबाबत महायुतीच्या नेत्यांची बैठक होण्याची शक्यता आहे. विभागीय आयुक्तांच्या निर्देशानुसार नूतन नगरसेवकांच्या नोंदणीसाठी पुण्यात त्यांच्यासमोर जाऊन स्वाक्षरी करणे आवश्यक झाले आहे. .KDMC Mayor Election : ठाकरेंची शिवसेना बसणार विरोधी बाकावर; कल्याण-डोंबिवलीसाठी उद्धव यांचे आदेश.त्याप्रमाणे काँग्रेस आघाडीच्या नगरसेवकांची नोंदणी झाली. त्यानंतर आज महायुतीतील पक्षांना वेळ दिली होती. भाजप, शिवसेना शिंदे गट, राष्ट्रवादी अजित पवार या महायुतीतील पक्षांचे नगरसेवक नोंदणीसाठी पुण्याला गेले होते. .भाजपचे महानगर जिल्हाप्रमुख विजय जाधव, गटनेता मुरलीधर जाधव यांच्यासोबत नगरसेवक गेले होते. तसेच शिवसेना शिंदे गटाचे गटनेते शारंगधर देशमुख, राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाचे गटनेते आदिल फरास यांच्यासोबत त्यांचे नगरसेवक होते. .Jalgaon Municipal Election : जळगाव भाजपमध्ये बंडाची ठिणगी! जागावाटपात ११ जागांवर पाणी सोडल्याने निष्ठावंत आक्रमक.या प्रत्येक पक्षांच्या नगरसेवकांची स्वतंत्रपणे नोंदणी केली आहे. त्याप्रमाणे यांचे स्वतंत्र गट राहणार आहेत. यानुसार साऱ्यांना पक्षांतर बंदीचा कायदा लागू झाला आहे. यानंतर सोमवारी (ता.२) महापौर, उपमहापौरांसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करायचे आहेत..त्यामुळे गुरुवार (ता. २९) महायुतीच्या नेत्यांच्या बैठकीचे नियोजन होते; पण उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर होणाऱ्या अंत्यसंस्कारामुळे बैठक अनिश्चित झाली आहे. कदाचित शुक्रवारी (ता. ३०) ही बैठक होऊ शकते. त्यात पदांच्या फॉर्म्युल्यावर चर्चा होणार आहे..‘जनसुराज्य’चे जरग स्वतंत्रमहायुती म्हणून नोंदणी करताना प्रत्येक पक्षाची स्वतंत्र आघाडी केली असून, भाजप किंवा शिवसेनेच्या नगरसेवकांमध्ये जनसुराज्यशक्ती पक्षाचे एकमेव नगरसेवक अक्षय जरग यांची नोंदणी होईल, असे वाटत होते, पण त्यांची एकट्याची नोंदणी स्वतंत्र करण्यात आली आहे. ते एकटेच असल्यामुळे भविष्यात ते कुणासोबतही जाऊ शकतात, हेच स्पष्ट होत आहे..प्रत्येक पक्षाचे स्वतंत्र अस्तित्वया तीनही पक्षांनी महायुती म्हणून निवडणूक लढवली. त्यांनी एकमेकांशी चर्चा करून जागा वाटप केले. त्यानुसार उमेदवार दिले गेले. निवडणूक झाल्यानंतर महायुतीचा महापौर होणार, असे सांगितले जात आहे. त्यामुळे पक्षांच्या नगरसेवकांची कशी नोंदणी होणार याकडे लक्ष लागले होते. आज प्रत्येक पक्षाच्या नगरसेवकांची पक्षनिहाय नोंदणी केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.