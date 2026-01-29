कोल्हापूर

Kolhapur Municipal : महापौर-उपमहापौर पदांच्या फॉर्म्युल्यावर महायुतीत मोठी रणनीती; कोल्हापूर राजकारणात रंगतदार घडामोडी

Role of Divisional : कोल्हापूर महापालिकेतील सत्तासमीकरणांमध्ये मोठी राजकीय हालचाल सुरू झाली आहे. महायुतीतील पक्षांनी पुणे विभागीय आयुक्तांसमोर स्वतंत्रपणे नगरसेवकांची नोंदणी करून आगामी महापौर-उपमहापौर निवडणुकीसाठी रणनीती आखण्यास सुरुवात केली आहे.
Alliance councillors completing official registration before divisional authorities in Pune.

Alliance councillors completing official registration before divisional authorities in Pune.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : महापालिकेत बहुमताचा आकडा गाठलेल्या महायुतीतील भाजप, शिवसेना शिंदे गट, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षांसोबत जनसुराज्य शक्ती पक्षाच्या नूतन नगरसेवकांनी आज पुणे विभागीय आयुक्तांसमोर स्वतंत्र नोंदणी केली.

Loading content, please wait...
Kolhapur
political
mayor
Muncipal corporation
political leader
political parties
Deputy Mayor
Political Controversy
Mahayuti alliance

Related Stories

No stories found.