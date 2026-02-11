annual budget

annual budget

sakal

कोल्हापूर

Kolhapur Muncipal : प्रशासनाचे करवाढीचे संकेत; सभागृहाच्या कोर्टात चेंडू, महापालिका अंदाजपत्रकासाठी तयारी

Tax Hike Proposal : मर्यादित उत्पन्न आणि वाढत्या खर्चाच्या कात्रीत अडकलेल्या कोल्हापूर महापालिकेने आगामी अंदाजपत्रकासाठी करवाढीचे संकेत दिले आहेत. प्रत्येक विभागाकडून नव्या दरपत्रकांची मागणी करण्यात आली
Published on

कोल्हापूर : मर्यादित उत्पन्न आणि वाढणारा खर्च याचा ताळमेळ घालण्यासाठी महापालिका प्रशासन आगामी  अंदाजपत्रकासाठी करवाढीचा प्रस्ताव देण्याचे संकेत आहेत. त्यासाठी पुढील आठवड्यापर्यंत प्रत्येक विभागाकडून त्यासाठी नवी दरपत्रके घेतली जाणार आहेत.

Loading content, please wait...
Kolhapur
administration
Muncipal corporation
Budget
Kolhapur Corporation
local government response
Local governance issues in Maharashtra
Kolhapur Municipal Corporation