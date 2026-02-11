कोल्हापूर
Kolhapur Muncipal : प्रशासनाचे करवाढीचे संकेत; सभागृहाच्या कोर्टात चेंडू, महापालिका अंदाजपत्रकासाठी तयारी
Tax Hike Proposal : मर्यादित उत्पन्न आणि वाढत्या खर्चाच्या कात्रीत अडकलेल्या कोल्हापूर महापालिकेने आगामी अंदाजपत्रकासाठी करवाढीचे संकेत दिले आहेत. प्रत्येक विभागाकडून नव्या दरपत्रकांची मागणी करण्यात आली
कोल्हापूर : मर्यादित उत्पन्न आणि वाढणारा खर्च याचा ताळमेळ घालण्यासाठी महापालिका प्रशासन आगामी अंदाजपत्रकासाठी करवाढीचा प्रस्ताव देण्याचे संकेत आहेत. त्यासाठी पुढील आठवड्यापर्यंत प्रत्येक विभागाकडून त्यासाठी नवी दरपत्रके घेतली जाणार आहेत.