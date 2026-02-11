Kolhapur muncipal : कोल्हापूर महापालिकेत १७४१ पदे रिक्त; अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडे ५६ अतिरिक्त कार्यभार

कोल्हापूर : महापालिका प्रशासनाची गाडी सुरळीत चालण्यासाठी आवश्यक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची तब्बल १७४१ पदे रिक्त आहेत. नवीन भरती वा कंत्राटी तत्त्वावर नेमले जात नसल्याने एका कर्मचाऱ्यावर तीन-तीन पदांचा अतिरिक्त कार्यभार देण्याची वेळ महापालिकेत आली आहे. .यामुळे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर त्यांच्या मूळ कामाव्यतिरिक्त ५६ अतिरिक्त कार्यभार दिलेले आहेत. त्यातून कामाची ‘एक ना धड’ अशी अवस्था झाली आहे. महापालिकेत विविध विभाग असून, आरोग्याकडील सफाई विभागाकडे जास्त कर्मचारी आहेत; पण शहराचा विस्तार पाहता तेही कमी पडत आहेत. .Sindhudurg ZP : ग्रामीण विकासाला ‘ब्रेक’, कर्मचाऱ्यांवर ताण; जिल्हा परिषद अपुऱ्या मनुष्यबळावर चालतेय.या विभागात नेमणूक असताना इतर विभागांत दिलेले कर्मचारी मध्यंतरी मूळ विभागात पाठवले. त्यातून काही विभागांच्या कामकाजावर परिणाम झाला आहे. एकीकडे हा परिणाम होत असताना अनेक वर्षांपासून नवीन कर्मचारी नेमलेले नाहीत. अनुकंपा वा वारसा हक्काचे कर्मचारी सोडल्यास जिथे गरज लागते, तिथे कंत्राटी तत्त्वावरील कर्मचारी नेमले आहेत. .त्यातून दररोजच्या कचरा संकलनाच्या टिपरवरील चालकांपासून आरोग्य विभाग, नागरी सुविधा केंद्र अशा विविध विभागांत कर्मचारी काम करतात. वर्ग दोन व वर्ग एकच्या अधिकाऱ्यांचीही रिक्त पदे भरपूर आहेत. नवीन आकृतीबंध मंजूर झाला असून, शहराची, प्रशासनाची गरज पाहून त्यांची पदे मंजूर आहेत. त्यातीलही १२६ वर पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे अनेक अधिकाऱ्यांकडे दोन ते तीन अतिरिक्त कार्यभार दिला आहे..Ichalkaranji Muncipal : महापालिका निवडणूक संपताच पुन्हा नवी जबाबदारी! जिल्हा परिषद निवडणुकीमुळे कर्मचाऱ्यांची अक्षरशः कसरत.सध्या नवीन नगरसेवक आले आहेत. त्यांना आपापल्या भागात कामे व्यवस्थित व्हावीत, ही अपेक्षा आहे. एका अधिकाऱ्याकडे जादा कार्यभार दिल्यानंतर सर्व ठिकाणी त्यांचे लक्ष राहण्याची शक्यता कमी आहे. त्यातून कामांचा निपटारा होण्यास विलंब होण्याबरोबरच नागरिकांना त्रास होतो. .अशा स्थितीत कमी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून वेळेत कामे होतील, ही अपेक्षा बाळगणेच चुकीचे आहे. विनाकारण तणाव वाढत आहे. दोन, तीन जादा असे ५६ कार्यभार अन्य अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर दिलेले आहेत. त्यातून अगदी मुकादमापासून ते वरिष्ठ अधिकारी कुणीच चुकलेले नाही. प्रशासकीय कामात गती यायची असेल तर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची संख्या पुरेशी हवी.....अन्यथा केवळ निधी चर्चेपुरताचनवीन सभागृह आल्यानंतर हौसेने अनेक कामांचे प्रस्ताव पाठवले जातील. त्यांचा निधीही येईल; पण त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुरेशी यंत्रणाच नसल्यास नव्या नगरसेवकांच्या अपेक्षा भंग होऊ शकतात. त्यासाठी प्रथम यंत्रणा सक्षम करण्याची गरज आहे. त्यासाठी सरकारच्या पातळीवरून वा महापालिकेच्या पातळीवर निर्णय घेतले पाहिजेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.