Kolhapur muncipal : कोल्हापूर महापालिकेत १७४१ पदे रिक्त; अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडे ५६ अतिरिक्त कार्यभार

Staff Shortage Crisis : कोल्हापूर महापालिकेत तब्बल १७४१ पदे रिक्त असल्याने प्रशासनाची गाडी अतिरिक्त कार्यभारावर चालत आहे. एका अधिकाऱ्याकडे दोन ते तीन विभागांचा ताण, तर कर्मचाऱ्यांवर ५६ अतिरिक्त कार्यभार दिलेले आहेत.
उदयसिंग पाटीलसकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : महापालिका प्रशासनाची गाडी सुरळीत चालण्यासाठी आवश्‍यक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची तब्बल १७४१ पदे रिक्त आहेत. नवीन भरती वा कंत्राटी तत्त्वावर नेमले जात नसल्याने एका कर्मचाऱ्यावर तीन-तीन पदांचा अतिरिक्त कार्यभार देण्याची वेळ महापालिकेत आली आहे.

