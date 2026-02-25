Kolhapur Corporaters Dispute : कोल्हापूर महापालिकेत शारंगधर देशमुख-आदिल फरास यांच्यात जोरदार वाद, टेबल आपटण्याचा प्रकार; महापौरांनी केला हस्तक्षेप

Kolhapur political news : महायुतीतील मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेना शिंदे पक्षाचे गटनेते शारंगधर देशमुख व राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाचे गटनेते आदिल फरास यांच्यात आज महापालिकेत महापौरांनी बोलवलेल्या बैठकीत चांगलीच खडाजंगी झाली. महापौर, उपमहापौर, आयुक्त, इतर पक्षांचे प्रतिनिधी, विविध अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत झालेली वादावादी थांबवण्यासाठी महापौरांना हस्तक्षेप करावा लागला. समिती सभापतिपदाच्या वाटणीवरून यापूर्वीही दोघांत जोरदार वाद झाला होता. आज बैठकीत झालेल्या वादातून महायुतीतील मित्रपक्षांतील धुसफूस उघड झाली..महापालिकेच्या वतीने घेण्यात येणाऱ्या स्वच्छता मोहिमेच्या तसेच अतिक्रमणे काढण्याच्या अनुषंगाने महापौर रूपाराणी निकम यांनी बैठक बोलवली होती. त्यासाठी उपमहापौर अक्षय जरग, सभागृह नेते मुरलीधर जाधव, विरोधी पक्षनेते राजेश लाटकर, काँग्रेसचे गटनेते इंद्रजित बोंद्रे, शहर वाहतूक शाखेचे पोलिस निरीक्षक नंदकुमार मोरे तसेच अन्य अधिकारी उपस्थित होते..अतिक्रमणाचा विषय असताना आदिल फरास यांनी त्याबरोबरच इतर चर्चा चालवल्यानंतर शारंगधर देशमुख यांनी अप्रत्यक्षपणे विषय कोणता आहे, त्यावर बोला, इतर विषय नको. खासगी विषय महापौरांच्या कार्यालयात जाऊन बोला, असे सांगितल्यानंतर हा वाद सुरू झाला..त्यावेळी फरास यांनी आम्हीही निवडून आलो आहोत, महापौरांच्या परवानगीनेच बोलत आहोत, इथे बोलायला हरकत कशाला, मालक समजू नका, जशी भाषा येईल, त्या भाषेत उत्तर दिले जाईल, असे सुनावताना जी काही बेकायदेशीर अतिक्रमणे असतील, तर जरूर हटवा. पण, त्यांच्या पुनर्वसनाचेही नियोजन करा, असे सांगताना टेबल आपटला. यामुळे काही मिनिटे वातावरण एकदमच तापले. हे वातावरण पाहून महापौर निकम यांनी मात्र कडक भूमिका घेत दोघांनाही या विषयावर एक शब्द नको, असे सुनावत या वादावर पडदा टाकला..Shambhuraj Desai : 'आम्ही इकडून तिकडे उड्या मारल्या नसत्या, तर तुम्ही मंत्री तरी झाला असता का?' शंभूराज देसाईंचा कोणावर निशाणा?.दोघांमधील संभाषणही बंदमहायुतीतील भाजपला महापौर, स्थायी सभापतिपद मिळाल्यानंतर परिवहन, महिला बालकल्याण सभापतिबाबत अजून निर्णय झालेला नाही. सदस्य नियुक्त करायच्या सभेपूर्वी महायुतीतील गटनेते चर्चेला बसले असतानाही या दोघांमध्ये जोरदार वादावादी झाली होती. त्यामुळे सभेदरम्यान व नंतर या दोघांतील संभाषणही बंद झाले आहे. राष्ट्रवादीचे चार सदस्य असताना महापौर, स्थायी सभापती, परिवहन सभापतिपद मागितले जात असल्याने त्यातून हा वाद सुरू झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.