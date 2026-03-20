 Kolhapur Corporation : ‘शड्डू’ घुमला, ‘ताळ’ सुटला; नवीन नगरसेवकांवरच ज्येष्ठांना सांभाळून घेण्याची वेळ

कोल्हापूर : पाच वर्षे सुविधांपासून दूर राहिलेल्या शहरवासीयांनी विकासाच्या मोठ्या अपेक्षेने नगरसेवकांना महापालिकेत पाठवले. पण, सत्तेला अवघा महिनाही झालेला नसताना महायुतीतील दोन पक्षांच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनीच 'ताळ' सोडून सभागृहाचे अवमूल्यन केले. .अभ्यासू मांडणी करून एखाद्या विषयाला जोरकसपणे विरोध करण्याची सभागृहाची परंपरा असताना तिथेच 'शड्डू' मारण्याबरोबरच रस्त्यावरील भांडणाप्रमाणे चौकात येण्याची धमकी देण्याच्या प्रकारातून त्यांचे नेमके 'ज्येष्ठत्व' कशात आहे, हे दाखवून दिले. महापालिकेचा कारभार अशा ठोकशाहीने चालावा असेच महायुतीतील नेत्यांना अपेक्षित आहे का, असा मोठा प्रश्न आहे..Nashik Municipal Corporation : नाशिक महापालिकेत 'आमदार विरुद्ध नगरसेवक' जुंपली! महापौरांचे 'ना-हरकत' दाखला न देण्याचे आदेश.सामान्य नागरिकांना सुविधा कमी व करांचा बोजा जादा झाला आहे. महापालिका नेमके काय करत आहे, अशी स्थिती आहे. अशावेळी निवडणूक होऊन नगरसेवक महापालिकेत पाठवले. केंद्र, राज्यात सत्तेत असलेल्या महायुतीकडे सत्ता सोपवली. त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात निधी येऊन विविध सुविधा मिळतील, अशी माफक अपेक्षा व्यक्त होणे स्वाभाविक आहे..सभागृह स्थापन झाल्यानंतर कामाला गती येण्यासाठी, कामकाज समजून घेण्यासाठी काही कालावधी जाणे अपेक्षित होता. त्यादरम्यान ज्येष्ठांनी नवीन आलेल्या नगरसेवकांना मार्ग दाखवून द्यायचे होते. मात्र, बुधवारी नेमके उलटे घडले. नवीन आलेल्या नगरसेवकांनाच ज्येष्ठांना सांभाळून घेण्याची कसरत करावी लागली..Nandakumar More : विद्युत विभागातील भ्रष्टाचार उघडकीस आणणारे धडाडीचे नगरसेवक काळाच्या पडद्याआड.सभागृहाची मानमर्यादा राखण्याचे काम नगरसेवकांवर असते. तिथे त्यांचा, पदाधिकाऱ्यांचा अवमान होऊ नये यासाठी ते दक्ष असतात. प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना त्याची वेळोवेळी आठवण करून देतात. अनुभवी असल्याने त्यांना सभागृहाचा मान अधिक माहिती असतो, असे गृहित धरले जाते; पण त्या गृहितकावरही काल पाणी फेरण्याचे काम झाले. .आपण काय, कोठे बोलत आहोत, याचे भान सुटावे हे लोकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्यांसाठी फार घातक आहे. वाद घालणाऱ्यांपैकी एकाच्या पक्षातील नुकतेच दिवंगत झालेल्या एका मोठ्या नेत्यांनी त्यातून काय घडते याबाबतचे गांभीर्य भाषणांतून मांडले होते..मात्र, येथील नगरसेवकांना त्यांच्या भाषणाचा विसर पडल्याचे दिसते. सभागृहात वेगवेगळे विषय येतात. त्यावेळी न पटणाऱ्या, जनतेच्या अहिताच्या विषयाला विरोध हा केला जाणारच. त्यासाठी अभ्यासाची गरज असते. त्याच्या जोरावरच अशा विषयांना बाजूला ठेवल्याची उदाहरणे आहेत..अनुभवी म्हणणाऱ्यांनी मात्र केलेल्या प्रकारानंतर ही बाब जाणीवपूर्वक बाजूला ठेवल्याची शंका येत आहे. नवीन नगरसेवकांनी त्यांचा आदर्श घेतल्यास पुढील पाच वर्षांत सभागृहाचे कामकाज अशा ठोकशाहीने चालेल, हे सांगण्यास कोणत्या तज्ज्ञांची गरज नाही..आताच कान टोचण्याची गरजबुधवारी झालेल्या प्रकारातून जनतेची बांधिलकी कमी व वैयक्तिक हेव्यादाव्याला स्थान अधिक मिळाले आहे. शिस्तबद्ध पक्ष अशी ओळख असलेला भाजप हा महापालिकेतील महायुतीत मोठा भाऊ आहे. त्यांचे महापौर असताना मित्रपक्षातील अनुभवींकडून झालेला हा प्रकार आगामी काळात होऊ नये यासाठी आत्ताच कान टोचण्याची गरज आहे. अन्यथा हीच कार्यपद्धती घालून दिली असा ठपका येणार आहे..