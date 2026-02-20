Kolhapur Municipal Corporation : गुंठेवारी प्रस्तावांसाठी तीन महिने मुदतवाढ? कोल्हापूर महापालिकेच्या नव्या सभागृहाची पहिली सभा गाजणार

Kolhapur Mahapalika : कोल्हापूर महापालिकेच्या नवीन सभागृहाच्या उद्या (ता. २०) होणाऱ्या पहिल्याच सर्वसाधारण सभेत गुंठेवारी प्रस्ताव सादर करण्यास तीन महिने मुदतवाढीचा प्रस्ताव मांडण्यात येणार आहे. महापौर, उपमहापौर निवडीसाठी विशेष सभा सहा फेब्रुवारीला झाली. आता उद्याच्या सभेपासून प्रत्यक्ष कामकाजाला सुरुवात होणार आहे.विषयपत्रिकेवर स्थायी, परिवहन, महिला बालकल्याण समितीतील सदस्यांची नियुक्ती करण्याचा विषय आहे. स्थायी समितीत १६, परिवहन समितीत १२, तर महिला बालकल्याण समितीत नऊ सदस्यांची नियुक्ती करायची आहे. आठ स्वीकृत नगरसेवकांची घोषणाही केली जाणार आहे..स्वीकृत नगरसेवकांसाठीचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून सादर केला जाणार आहे, तर विविध समित्यांतील सदस्यांची नावे तौलनिक संख्याबळानुसार वाट्याला आलेल्या संख्येप्रमाणे त्या-त्या पक्षांच्या गटनेत्यांनी महापौरांकडे सादर करायची आहेत. महापौरांकडून त्या नावांची घोषणा केली जाईल.दरम्यान, गुंठेवारी नियमितीकरणासाठी प्रशासनाने दिलेल्या मुदतीत अर्ज दाखल झाले आहेत. या प्रक्रियेला मुदतवाढ देण्याबाबतचेही अर्ज दिले आहेत. त्यामुळे गुंठेवारीचे प्रस्ताव सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी, असा प्रस्ताव सदस्यांनी दाखल केला आहे..Kolhapur Mahapalika: कोल्हापुरातील नगरसेवक भाजप, शिवसेना शिंदे गट, राष्ट्रवादी अजित पवार गटात जाण्यासाठी इच्छुक पण....अजित पवार यांच्या पुतळ्याबाबतही निर्णयया सभेत दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा पुतळा शहराच्या प्रवेशद्वारावर किंवा प्रमुख चौकात उभारण्याबाबतही निर्णय घेण्यात येणार आहे. याबाबतचा विषय पुरवणी विषयपत्रिकेत आहे. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा पुतळा उभा करण्यासाठी सदस्यांनी दोन प्रस्ताव केले आहेत. शिरोली जकात नाका, मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ किंवा महत्त्वाच्या चौकात वर्षभरात पुतळा उभा करण्याबाबतचा हा प्रस्ताव आहे. याबाबत सर्वपक्षीय शोकसभेत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पक्षाचे किसनराव कल्याणकर यांनी तावडे हॉटेल परिसरात पुतळा उभारावा, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार सभेत त्यावर निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा कल्याणकर यांनी व्यक्त केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.