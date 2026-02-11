Kolhapur Shenda Park : शेंडापार्कमध्ये उभी राहणार कोल्हापूर महापालिकेची भव्य इमारत; दोन हेक्टर जागा हस्तांतरणाने प्रकल्पाला गती!

कोल्हापूर : महापालिकेच्या मुख्य प्रशासकीय इमारतीसाठी शेंडापार्क येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या जागेतील अडीच हेक्टर जागा (पाच एकर) हस्तांतरित करण्यात आली असून, लवकरच या ठिकाणी महापालिकेची भव्य इमारत उभी राहील’, अशी माहिती आमदार अमल महाडिक यांनी निवेदनातून दिली आहे..निवेदनातील माहितीनुसार, ‘सध्या महापालिकेचा कारभार ज्या इमारतीतून चालतो ती संस्थानकालीन आहे. आता ही इमारत अपुरी पडू लागली आहे. शहराचा वाढत जाणारा विस्तार आणि लोकसंख्येचा विचार करता शेंडापार्क येथील कृषी विद्यापीठाच्या जागेमध्ये कोल्हापूर महानगरपालिकेची नवीन प्रशासकीय इमारत उभारण्यात यावी, यासाठी शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा केला. .Kolhapur Ichalkaranji Municipal Results : निकालानंतर विजयी मिरवणुका, फटाके फोडण्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांची कडक बंदी; गुलाल उधळण्यासही मनाई.जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी शेंडापार्क इथल्या महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या गट नंबर ६०२/२ मधील दोन हेक्टर जागा कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय इमारतीसाठी राखीव ठेवण्याचे आदेश पारित केले. .शुक्रवारी (ता. ६) हे आदेश पारित केल्यानंतर या जमिनीच्या सात/बारा पत्रकात इतर हक्कांमध्ये कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या नावाची नोंद करण्यात आली आहे. यामुळे कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या नवीन प्रशस्त प्रशासकीय इमारतीच्या उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. .Kolhapur Election : तीन वर्षांत काहीच नाही, आता बदल हवा; महायुतीवर टीका करत सतेज पाटील यांचा विकासाचा अजेंडा.पाच एकरांच्या विस्तीर्ण परिसरात महानगरपालिकेची प्रशासकीय इमारत, पार्किंग, नागरी सुविधा केंद्र, पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांची दालने, तसेच सभागृह उभारण्यात येणार असून, लवकरच यासंबंधीची निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे..’ कोल्हापुरातील शेंडा पार्क येथे विविध प्रशासकीय इमारतींची उभारणी करण्यात येत आहे. याच ठिकाणी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज वैद्यकीयनगरी तसेच भविष्यातील सर्किट बेंच आणि आयटी पार्क उभारण्यात येणार असल्यामुळे महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय इमारतीसाठी हे ठिकाण अगदी योग्य आहे. नव्या प्रशासकीय इमारतीत महापालिकेच्या सर्व विभागांचे कामकाज एकाच छताखाली चालणार असल्यामुळे नागरिकांची सोय होणार आहे.- अमल महाडिक, आमदार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.