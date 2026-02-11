कोल्हापूर

Kolhapur Shenda Park : शेंडापार्कमध्ये उभी राहणार कोल्हापूर महापालिकेची भव्य इमारत; दोन हेक्टर जागा हस्तांतरणाने प्रकल्पाला गती!

Municipal Building : कोल्हापूर शहराच्या वाढत्या विस्ताराला आणि लोकसंख्येला न्याय देण्यासाठी महापालिकेच्या नव्या प्रशासकीय इमारतीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे.शेंडापार्क येथे महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या दोन हेक्टर.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : महापालिकेच्या मुख्य प्रशासकीय इमारतीसाठी शेंडापार्क येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या जागेतील अडीच हेक्टर जागा (पाच एकर) हस्तांतरित करण्यात आली असून, लवकरच या ठिकाणी महापालिकेची भव्य इमारत उभी राहील’, अशी माहिती आमदार अमल महाडिक यांनी निवेदनातून दिली आहे.

