Kolhapur Municipal Reservation : कोल्हापूर महापालिका आरक्षणाची लॉटरीची तारीख ठरली, खरी राजकीय धुळवड होणार सुरू

Kolhapur Municipal Corporation : कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीतील आरक्षण लॉटरीची तारीख अखेर ठरली आहे. आता खरी राजकीय धुळवड सुरू होणार असून सर्व पक्ष तयारीला लागले आहेत.
Kolhapur Municipal Corporation Reservation : कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीतील इच्छुकांचे भवितव्य अवलंबून असलेली आरक्षण सोडत ११ नोव्हेंबरला काढण्यात येणार आहे. आरक्षणाची ही लॉटरी फुटल्यानंतर उमेदवारांच्या तसेच पक्षांच्या हालचाली वेगावणार आहेत. या आरक्षणावर हरकती, सूचना मागविण्यात येतील. राज्य निवडणूक आयोगाची मंजुरी मिळाल्यानंतर दोन डिसेंबरला अंतिम आरक्षणाचे गॅझेट केले जाणार आहे. या दरम्यान, सहा नोव्हेंबरला प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे.

