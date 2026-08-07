Kolhapur Municipal Corporation Job : कोल्हापूर महापालिकेत मेगा भरती! 4,445 पदांच्या आकृतिबंधास मान्यता; उमेदवारांसाठी मोठी संधी, 700 पदे भरण्याची शक्यता

कोल्हापूर : महापालिकेच्या स्थापनेपासून अस्तित्वातच नसलेल्या सेवा प्रवेश नियमावलीला अखेर आज राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने मंजुरी दिली. त्यामुळे ४४४५ पदांच्या मंजूर आकृतिबंधानुसार नवीन पदे भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला (KMC service rules approved Maharashtra) आहे. यानुसार नजीकच्या काळात महापालिकेकडून आवश्यक असलेली ७०० च्या आसपास पदे भरली जाऊ शकतात. .प्रशासकीय काम गतिमान करण्यासाठी महापालिकेने प्रशासकीय व तांत्रिक कामकाजासाठी नवीन पदांची निर्मिती केली. त्यानुसार महापालिकेने आकृतिबंध सादर केला. त्यात ३३५ नवीन पदे निर्माण करून ४४४५ पदांचा समावेश केला होता. त्यासोबत सेवा नियमावली सादर केली होती. आकृतिबंध मंजूर केला; पण दोन वर्षांपासून सेवानियमावलीची मंजुरी रखडली होती. आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारूड यांनी सतत पाठपुरावा केल्याने मंजुरी दिली गेली..Maharashtra Teacher Recruitment : राज्यात 30 हजार, तर कोल्हापुरात 606 शिक्षकांची महाभरती; 'पवित्र पोर्टल'वर पसंतीक्रम नोंदणीला सुरुवात, झेडपी शाळांमध्ये सर्वाधिक 13,351 जागा.या सेवा नियमावलीत सेवेचे दहा विभाग केले आहेत. तसेच महापालिकेची प्रथमच नियमावली होत असल्याने विविध ठिकाणांच्या नवनवीन नियमावलींचा विचार केला गेला. त्यात नेमणुकीसाठी परीक्षा, अर्हता, प्रतिनियुक्तीद्वारे नेमणूक, बदल्या, आरक्षण, नियुक्तीची वयोमर्यादा, संगणक ज्ञान, पदोन्नती यांचा विचार केला गेला. नगरसचिव पदाचे नाव बदलले असून, महापालिका सचिव असे नवीन नामकरण केले..विविध पदांच्या मंजूर संख्येपैकी किती महापालिकेतून नेमली जातील व किती प्रतिनियुक्तीवर नेमण्यात येतील, त्याचेही प्रमाण ठरवून दिले आहे. आकृतिबंधातील पदे मंजूर असली तरी नियमावली मंजूर झाल्याने ती सर्व पदे भरता येणार नाहीत. गरजेनुसार आवश्यक पदे भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी शासनाची मान्यता आवश्यक आहे. त्यानुसार १८२ पदांच्या भरतीसाठी महापालिकेने प्रस्ताव दिला आहे. त्याशिवायही काही पदे भरावी लागण्याची शक्यता आहे. अशा प्रकारे ७०० पर्यंत नवीन पदे भविष्यात भरली जाण्याची शक्यता आहे..ZP Teacher Promotion : शिक्षकांच्या पदोन्नतीला पुन्हा 'ब्रेक'; High Court च्या आदेशानंतर प्राथमिक शिक्षक पदोन्नती प्रक्रिया स्थगित, हजारो शिक्षकांच्या अपेक्षांवर पुन्हा पाणी.दुसऱ्या महापालिकेत बदली शक्यनव्या नियमाने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची एका महापालिकेतून दुसऱ्या महापालिकेत बदली होऊ शकते. दुसऱ्या महापालिकेत सम संवर्गीय पदासाठी अर्ज केल्यास दोन्हीकडील प्राधिकाऱ्यांच्या संमतीने त्याची कायमस्वरुपी बदलीने नियुक्ती करता येणार आहे. पदोन्नतीच्या पदावर ही नियुक्ती होणार नाही. अ व ब वर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदलीचा निर्णय दोन्ही महापालिकेच्या संमतीने होणार आहे..अधिकारी नेमणुकीचे प्रमाणआयुक्त - शासनाकडून नियुक्तअतिरिक्त आयुक्त - एक शासन, एक महापालिकेतील पदोन्नतीनेउपायुक्त - पाचपैकी तीन महापालिका, दोन शासन नियुक्तसाहायक आयुक्त - दहापैकी सात महापालिका, तीन शासन नियुक्तकामगार अधिकारी, रवका अधिकारी, साहायक विधी अधिकारी - पदोन्नतीनेमहापालिका सचिव, उपसचिव - पदोन्नतीनेकरनिर्धारक व संग्राहक, साहाय्यक करनिर्धारक, उद्यान अधीक्षक, जनसंपर्क अधिकारी, ग्रंथपाल, विवाह नोंदणी प्रबंधक, नाट्यगृह व्यवस्थापक - पदोन्नतीनेअधीक्षक पदे - ७५ टक्के मनपा पदोन्नतीने.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.