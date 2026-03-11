Kolhapur Water Tax Hike : कोल्हापूर महापालिकेचा पहिला दणका! रहिवासी पाणीपट्टीसाठी १० टक्के दरवाढ निश्चित होणार

Kolhapur municipal tax update : कोल्हापूर शहरातील पाणीपट्टी दरामध्ये वाढ करण्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाकडून १८ मार्चला होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत मान्यतेसाठी सादर होणार आहे. यामध्ये रहिवासी पाणीपट्टीकरिता १० टक्के, व्यावसायिकाकरिता १५ टक्के व औद्योगिकसाठी २० टक्के दरवाढ प्रस्तावित केली आहे. त्याचबरोबर आरोग्य घनकचरा व्यवस्थापनासाठी पहिल्यांदाच सेवा शुल्क आकारण्यासह याच विभागाकडून देण्यात येणाऱ्या विविध ना हरकत दाखल्यांसाठी सरासरी १० ते १५ टक्के शुल्कवाढीचा प्रस्ताव आहे. या दरवाढीचे चित्र सभेच्या मंजुरीनंतरच स्पष्ट होणार आहे..महापालिकेच्या नवीन सभागृहाची सर्वसाधारण सभा १८ मार्चला राजर्षी छत्रपती शाहू सभागृह येथे होणार आहे. यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून कार्यपत्रिका तयार केली आहे. त्यामध्ये रहिवासी पाणीपट्टीसाठी १० टक्के दरवाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. सध्या एक हजार लिटर पाण्यासाठी नऊ रुपये आकारले जातात.दरवाढ नऊ रुपये ९० पैसे इतकी होऊ शकते. व्यावसायिक पाणीपट्टीसाठी १५ टक्के दरवाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. सध्या एक हजार लिटरसाठी १२ रुपये असा दर असून, दरवाढीनंतर तो १३ रुपये ८० पैसे होऊ शकतो. औद्योगिक पाणीपट्टीसाठी २० टक्के दरवाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. सध्या एक हजार लिटरसाठी २० रुपये असा दर असून, दरवाढ २४ रुपये इतकी होऊ शकते..आरोग्य घनकचरा व्यवस्थापनासाठी पहिल्यांदाच सेवा शुल्क आकारणीचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. यामध्ये एक वर्षासाठी प्रतिघर ६०० रुपये शुल्क ठरविण्यात आले आहे. त्याचबरोबर आरोग्य घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडून देण्यात येणाऱ्या विविध ना हरकत दाखल्यांच्या शुल्कवाढीचा प्रस्ताव आहे. त्यामध्ये हॉटेलसाठी सरासरी १५ टक्के, खानावळींसाठी १० टक्के, लॉजिंगसाठी १५ टक्के, खासगी ड्रेनेज स्वच्छतेसाठी १५ टक्के वाढ असू शकते..Bribe Case Kolhapur : राबून खाणाऱ्या स्टॉल धारकांना भिती घालून पैसे लाटायचा, भ्रष्ट अधिकारी रंगेहात सापडला अन्, कोल्हापूर महापालिकेत एकच खळबळ.ठेकेदार नोंदणी, नूतनीकरणाचाही असणार प्रस्तावसर्वसाधारण सभेत शहरातील मालमत्ता करांचे दर गतवर्षाप्रमाणेच कायम ठेवणे, महापालिका क्षेत्रातील गुंठेवारी नियमितीकरण करण्यासाठी जाहीर प्रकटन झाल्यापासून सहा महिन्यांसाठी मुदतवाढ देणे, महापालिकेकडील सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील ठेकेदार नोंदणी, नूतनीकरण, श्रेणीवाढीसाठी शुल्कवाढ करण्याबाबत प्रस्ताव असणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.