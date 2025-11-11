Kolhapur Municipal Corporation : कोल्हापूर महापालिका प्रभाग आरक्षणांची सोडत जाहीर, कोणाचं राहणार वर्चस्व जाणून घ्या; प्रभागनिहाय माहिती

Municipal Corporation Ward Reservation : कोल्हापूर महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या व इच्छुकांचे लक्ष लागलेल्या आरक्षणाची लॉटरी आज फुटली. २० प्रभागांतील ८१ जागांसाठी सोडत काढण्यात आली, त्यातून इच्छुकांची उमेदवारी निश्चित झाली. आरक्षण सोडतीचे प्रक्षेपण स्थानिक वाहिनीवरून झाले तर फेसबुकवरही https://www.facebook.com/kolhapurcorporation या लिंकवर नागरिकांना सोडत पाहता आली. सोडतीच्या ठिकाणी स्क्रिन लावण्यात आल्या होत्या.कोल्हापूर महानगरपालिका सार्वजनिक २०२५ आरक्षण सोडत कार्यक्रम एकूण जागा ८१ एकूण प्रभाग - २०, सर्वसाधारण - ४९(महिला २४), अनुसूचित जाती- ११(महिला ६), नागरिकांचा मागास प्रवर्ग- २१- ( महिला ११).प्रभाग १अ - अनुसूचित जातीब - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)क- सर्वसाधारण महिलाड- सर्वसाधारणप्रभाग २अ - अनुसूचित जातीब - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)क- सर्वसाधारण महिलाड-सर्वसाधारणप्रभाग ३अ - नागरिकांचा मागास प्रवर्गब - सर्वसाधारण महिलाक- सर्वसाधारण महिलाड-सर्वसाधारण.Satara Municipal Election:'सातारा पालिका निवडणुका कमळावर लढणार'; भाजप बैठकीत निर्णय, इच्छुकांच्या आजपासून मुलाखती.प्रभाग ४अ - अनुसूचित जाती महिलाब - नागरिकांचा मागास प्रवर्गक- सर्वसाधारण महिलाड-सर्वसाधारणप्रभाग ५अ - नागरिकांचा मागास प्रवर्गब - सर्वसाधारण महिलाक- सर्वसाधारण महिलाड-सर्वसाधारणप्रभाग ६अ - अनुसूचित जातीब - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)क- सर्वसाधारण महिलाड-सर्वसाधारण.प्रभाग ७अ - नागरिकांचा मागास प्रवर्गब - सर्वसाधारण महिलाक- सर्वसाधारण महिलाड- सर्वसाधारणप्रभाग ८अ - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिलाब - सर्वसाधारण महिलाक- सर्वसाधारणड-सर्वसाधारणप्रभाग ९अ - नागरिकांचा मागास प्रवर्गब - सर्वसाधारण महिलाक- सर्वसाधारण महिलाड- सर्वसाधारण.प्रभाग १०अ - नागरिकांचा मागास प्रवर्गब -सर्वसाधारण महिलाक- सर्वसाधारण महिलाड-सर्वसाधारणप्रभाग ११अ - अनुसूचित जाती महिलाब - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिलाक- सर्वसाधारणड- सर्वसाधारणप्रभाग १२अ - नागरिकांचा मागास प्रवर्गब - सर्वसाधारण महिलाक- सर्वसाधारण महिलाड-सर्वसाधारण.प्रभाग १३अ - अनुसूचित जाती महिलाब - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिलाक- सर्वसाधारणड- सर्वसाधारणप्रभाग १४अ - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिलाब - सर्वसाधारण महिलाक- सर्वसाधारणड-सर्वसाधारणप्रभाग १५अ - अनुसूचित जातीब - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिलाक- सर्वसाधारण महिलाड-सर्वसाधारण.प्रभाग १६अ - नागरिकांचा मागास प्रवर्गब - सर्वसाधारण महिलाक- सर्वसाधारण महिलाड-सर्वसाधारणप्रभाग १७अ - अनुसूचित जाती महिलाब - नागरिकांचा मागास प्रवर्गक- सर्वसाधारण महिलाड-सर्वसाधारणप्रभाग १८अ - अनुसूचित जाती महिलाब - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिलाक- सर्वसाधारण महिलाड-सर्वसाधारणप्रभाग १९अ - अनुसूचित जातीब - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिलाक- सर्वसाधारण महिलाड- सर्वसाधारणप्रभाग २०अ - अनुसूचित जाती महिलाब - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिलाक- नागरिकांचा मागास प्रवर्गड- सर्वसाधारण महिलाइ - सर्वसाधारण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.