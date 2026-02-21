Kolhapur Municipal Corporation : कोल्हापूर महापालिका क्षेत्रात लाखो लिटर पाण्याची चोरी, पहिल्याच सभेत नगरसेवकांनी प्रशासनाला धरलं धारेवर

Kolhapur water scam : लाखो लिटर पाण्याची चोरी, गळती, दुरुस्तीसाठी पर्यायी व्यवस्थेचा अभाव, तुटपुंजे तेही मोडके टॅंकर, पाण्यासाठी धावाधाव, पाणीबिले मिळत नसल्याने बुडणारे उत्पन्न, अशी दयनीय अवस्था मांडत आज महापालिकेच्या नूतन सभागृहाच्या पहिल्याच सर्वसाधारण सभेत नूतन नगरसेवकांनी प्रशासनावर आगपाखड केली. पाणीपुरवठा विभागाचे वाभाडे काढल्यानंतर किमान काही सुधारणा तातडीने करा, असे आदेश महापौर रूपाराणी निकम यांनी दिले..पाच वर्षे शहरवासीयांना भेडसावणाऱ्या असंख्य प्रश्नांची सरबत्ती नूतन नगरसेवकांनी सभेत प्रशासनावर केली. नूतन महापौर रूपाराणी निकम यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेत पाणीप्रश्नावर दोन तास चर्चा झाली. यामुळे पुन्हा या प्रश्नावर चर्चा करायला लागू नये, असा इशाराच महापौर निकम यांनी प्रशासनाला दिला. प्रचंड प्रमाणात पाणी उपसा करूनही शहरातील पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न ‘जैसे थे’ असल्याने नगरसेवकांनी प्रशासनावर आगपाखड केली..जलसंपदाच्या मोठ्या थकबाकीसाठी महापालिकेला आलेल्या नोटीसच्या चर्चेमधून पाण्याचे प्रश्न मांडले गेले. सर्वच नगरसेवकांनी प्रश्नांचा भडिमार केला. कर भरण्यास नागरिक तयार असताना त्यांना बिलेच पाठवायची नाहीत, अचानक तीन-तीन हजारांची बिले पाठवल्यास सामान्यांकडून ती भरली जात नाहीत, मीटर रीडर अंदाजे बिल काढत आहेत, अनेक बेकायदेशीर नळ कनेक्शनद्वारे पाणी चोरले जात आहे, शहरालगतच्या भागात त्याची संख्या मोठी असून त्यात मीटर रीडर समाविष्ट आहेत, ते उत्पन्न मिळवत आहेत; पण महापालिकेचे उत्पन्न बुडत आहे..यासाठी ती पाणी कनेक्शन नियमित केल्यास त्यातून महापालिकेला उत्पन्न मिळेल. गळती दूर करा, चोरी बंद करा, हद्दवाढीत येणाऱ्या भागांमध्ये पाणी दिले जात नाही, तेथे किरकोळ दुरुस्तीसाठी साधने नसल्याने त्यातून शहर दोन-दोन दिवस वेठीला धरले जात आहे. पाणी बंद झाल्यानंतर टॅंकरने पाणी द्यायचे ठरवल्यास चार टॅंकर पुरेसे पडत नाहीत. त्यातील काही टॅंकर मोडके आहेत. नवीन नगरसेवक झाल्यावर पाणी बंद झाले का, असे नागरिक विचारत असल्याचे सांगत सदस्यांनी पाणीपुरवठ्याचे वाभाडे काढले..चर्चेत शारंगधर देशमुख, विजयसिंह देसाई, ऋतुराज क्षीरसागर, राजेश लाटकर, इंद्रजित बोंद्रे, विशाल शिराळे, सचिन शेंडे, सत्यजित जाधव, मुरलीधर जाधव, माधुरी नकाते, विजयसिंह खाडे पाटील, पल्लवी देसाई, स्वरूप कदम, अभिजित खतकर, अर्चना कोराणे, पूर्वा राणे यांनी भाग घेतला. आदिल फरास यांनी ग्रामीणला पाणी देण्यास विरोध नाही; पण मुख्य शहराची तहान प्रथम व्यवस्थित भागवावी, असे स्पष्ट केले..महापौर निकम यांनी आदेश दिले, की पाणीपुरवठ्यासाठी व्यवस्थित काम करण्याची गरज आहे. आता अधिकाऱ्यांना माफी नाही. यंत्रणा व अधिकाऱ्यांची कमतरता जाणवते. त्यामुळे प्रभागांसाठी स्वतंत्र कर्मचारी नेमा, उपाययोजनांवर काम करा. जलअभियंता हर्षजित घाटगे यांनी निधी दिला तर विभाग सक्षम करता येईल. त्यातून पाणीपुरवठा सुरळीत होईल. त्यासाठी तीन ते चार महिने लागतील, असे सांगितले..Kolhapur Municipal Corporation : गुंठेवारी प्रस्तावांसाठी तीन महिने मुदतवाढ? कोल्हापूर महापालिकेच्या नव्या सभागृहाची पहिली सभा गाजणार.सभा वेळेवर सुरू होणारमहापालिकेची सभा ठरलेल्या वेळेच्या किती तरी पुढे सुरू होते. त्यामुळे महापौर निकम यांनी वेळेत सभा सुरू करण्याचा निर्णय घेऊन जुना पायंडा मोडला. वेळेत सुरू होण्याची शिस्त लागल्यानंतर कामकाजही वेगाने होण्यास मदत होणार आहे. त्यांनी सभागृहात आपणाला विकास करण्यासाठी नागरिकांनी पाठवले आहे, सर्व समान आहोत, असे सांगत सभागृहातील वातावरण सकारात्मक करण्याचा प्रयत्न केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.