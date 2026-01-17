कोल्हापूर : सव्वा वर्षापूर्वी झालेली विधानसभा निवडणूक भाजपने हिंदुत्वाच्या मुद्यावर लढून दहाही जागा जिंकल्या, तोच प्रयोग त्यांनी गेल्या महिन्यात झालेल्या नगरपालिकांच्या निवडणुकीतही केला. त्यातही यशस्वी झाले. .महापालिकेची निवडणूकही त्या दिशेने नेऊन शहरात हिंदुत्व रुजविण्याच्या दिशेने भाजपने एक पाऊल टाकल्याचे या कोल्हापूर व इचलकरंजी महापालिकेच्या निकालावरून स्पष्ट झाले आहे. दुसरीकडे काँग्रेसनेही लक्षवेधी जागा जिंकल्या असल्या तरी नेतृत्वाचा अतिआत्मविश्वास नडल्याचेही निकालावरून स्पष्ट होते..Kolhapur Election Party Wise Winners : कोल्हापूर महानगरपालिका पक्षनिहाय विजयी उमेदवार लिस्ट, जाणून घ्या पक्षीय बलाबल.कोल्हापूर शहरात भाजप किंवा शिवसेना कधीच नव्हती. महापालिकेच्या राजकारणाचे दोन-तीन टप्पे आहेत. त्यात डावे आणि काँग्रेसच्या संघर्षाचा टप्पा महत्त्वाचा आहे. त्यात डावे मागे पडले, पण पक्ष म्हणून काँग्रेस बाजूला राहिली. त्यानंतर ताराराणी आघाडीचा काळ सुरू झाला. त्यावेळी गट कोणताही असला तरी काँग्रेसची सत्ता असेच समीकरण राहिले. .हे चित्र बदलून पुन्हा काँग्रेसची सत्ता आली. त्यावेळी काँग्रेससोबत राष्ट्रवादी काँग्रेस होती. या दोघांचा प्रभाव कमी होऊन आता मात्र थेट भाजपचीच सत्ता आली. त्यातून भाजपने शहरावरील हिंदुत्वाचे जे स्वप्न पाहिले होते, त्याला या निकालाने बळकटी मिळाल्याचे दिसते..Kolhapur Election Violence : निकालानंतर कोल्हापुरात तुफान हाणामारी, पोलिसांसमोरच महिला एकमेकांच्या अंगावर धावल्या.कोल्हापुरात हिंदुत्व रुजवायचे, भाजपचा झेंडा फडकावायचा हे भाजपचे दीर्घकाळाचे स्वप्न होते. त्यातील एक टप्पा त्यांनी विधानसभेच्या निवडणुकीत दहाही जागा जिंकून पूर्ण केला होता. महापालिकेच्या निकालाने शहरातील एक टप्पाही त्यांनी पूर्ण केला, असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही. ही सत्ता भाजपची पूर्णपणे नाही, हे खरे आहे. शिवसेना शिंदे पक्षाला सोबत घेऊन हे त्यांनी सत्यात आणले. यात गेल्या निवडणुकीपेक्षा काँग्रेसची ताकद कमी झालेली नाही, उलट ती वाढून २८ जागांवरून ३४ जागांवर काँग्रेस पोहचली आहे; पण हे करत असताना काँग्रेसचीही काही गणिते चुकली. .एवढ्या जास्त म्हणजे ७५ जागा लढवायची काँग्रेसला आवश्यकता होती काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो. याउलट राष्ट्रवादी शरद पवार असेल, आप, वंचित या ‘महाविकास’ मित्र असलेल्या छोट्या-मोठ्या पक्षांसोबत समझोता करून काही जागा दिल्या असत्या तर निकालाचे चित्र वेगळे दिसले असते. पण, तेवढी लवचिकता काँग्रेस आणि नेतृत्व म्हणून सतेज पाटील यांनी दाखवली नसल्याचा फटकाही पक्षाला बसला. .भाजप, शिवसेना व राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाला मिळालेल्या जागा पाहता ही निवडणूक काठावरची होती. काँग्रेसने समझोता करून काही जागा मित्र पक्षांना दिल्या असत्या तरी निवडणूक फिरली असती. त्यातून काँग्रेसचा बालेकिल्ला शाबूत राहिला असता. राज्यात महायुतीविरोधात अपवादात्मक नेते लढतात, त्यात सतेज पाटील हे आक्रमकपणे लढत होते. त्यातून त्यांनी आपली ताकद जरुर दाखविली. यापलीकडे यश मिळविण्याची संधी मात्र त्यांनी गमावली. त्यात अतिआत्मविश्वास, सध्या असलेली सत्ता, जागा वाटपाचा घोळ हे कारणीभूत आहे. .राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थापनेपासून कोल्हापूर जिल्हा या पक्षाचा बालेकिल्ला राहिला होता. पण, या पक्षाचीही ताकद क्षीण झालेली आहे. राष्ट्रवादीला ज्या चार जागा मिळाल्या त्यात दोन उमेदवार स्वतःच्या ताकदीवरच विजयी झाले आहेत. समझोता करून हा विजय मिळवल्याचे दिसते. जो पक्ष जिल्हाभर वर्चस्व गाजवत होता, त्या राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाची तर वाताहात झाली. या पक्षाशिवाय जिल्ह्याचे राजकारण घडू शकत नव्हते. पण, स्थानिक नेतृत्वावर असलेली मर्यादा, राज्य पातळीवरील नेत्यांनी केलेले दुर्लक्ष यामुळे पक्षाची दयनीय अवस्था झाली आहे. भविष्यात या पक्षालाही मोठ्या संघर्षाशिवाय पर्याय नाही..काँग्रेसमधील गट हळूहळू सतेज पाटील यांनी संपवले. पी. एन. पाटील यांचा गट असो किंवा प्रकाश आवाडे असे पक्षाचे ताकदवान नेते पक्षांतून बाहेर गेल्यानंतर पक्षाची ताकदच कमी झाली. त्यातून सतेज पाटील यांची ताकद जरूर शिल्लक राहिली. पण, काँग्रेसची म्हणून जी जिल्हाभर ताकद होती त्यावर मर्यादा आली. .त्यामुळेच इचलकरंजीची सत्ता भाजप म्हणून नव्हे तर आवाडे तिकडे असल्यामुळे गेली, नाही तर इचलकरंजीत भाजप म्हणून काही नाही. सतेज पाटील यांनी स्वतःची ताकद दाखवली असली तरी काँग्रेस ‘वन मॅन शो’ करण्याकडे त्यांचा कल आहे, अशी परिस्थिती यातून निर्माण झाली आहे..दुसरीकडे भाजपमध्ये बाहेरून कितीही लोक घेतले तरी निर्णय प्रक्रियेवर नियंत्रण भाजपच्या लोकांचे आहे आणि त्यांनी ते सोडलेलेही नाही. दीर्घकाळच्या राजकारणात खासदार धनंजय महाडिक यांचा यात फायदा आहे. ताराराणी आघाडी असतानाही ते सत्तेत होते आणि भाजपच्या निमित्तानेही ते सत्तेत आहेत. शहराच्या आमदारांचा महापालिकेच्या राजकारणात कधीही सहभाग नव्हता. आता मात्र आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी तिकीट वाटपापासून ते आपल्या म्हणण्यानुसार जागा वाटपाचा निर्णय फिरवण्यापर्यंत सहभाग घेतला. .त्यातून त्यांनी स्वतःच्या मुलासह बहीण व मेहुण्याच्या पत्नीला उमेदवारी देऊन त्यांना विजयी करण्यात यशस्वी झाले. यातून शहराच्या आमदारांचा महापालिकेच्या राजकारणात थेट प्रवेश झाला. भविष्यात सत्ता महायुतीची असली तरी आमदार म्हणून क्षीरसागर यांचा नेतृत्वात वरचष्मा राहील, अशी स्थिती आहे. कदाचित काँग्रेस सत्तेत आली असती.प्रभाग क्रमांक १० मध्ये काँग्रेसकडे माजी उपमहापौर विक्रम जरग यांचे पुत्र अक्षय यांनी उमेदवारी मागितली होती. जरग हे छत्रपती घराण्याशी निकटचे म्हणून ओळखले जातात, त्यातून त्यांची उमेदवारी निश्चित होती. पण, ज्याप्रकारे काँग्रेसचा हा निर्णय चुकला ते पाहता कदाचित काँग्रेसची सत्ता महापालिकेवर आली असती, पण ही संधी त्यांनी दवडली. अक्षय ‘जनसुराज्य’च्या तिकिटावर रिंगणात उतरला आणि जिंकलाही. त्याचा फायदा या प्रभागातील महायुतीच्या अन्य उमेदवारांना होऊन काँग्रेसला त्याचा मोठा फटका बसल्याचे निकालावरून दिसते..शिवसेना ठाकरे गटाच्या अस्तित्वाचा प्रश्नशिवसेनेत फूट पडण्यापूर्वी जिल्ह्यात ताकदवान पक्ष अशी त्यावेळी शिवसेनेची ओळख होती. पण, शिवसेनेतील फुटीनंतर लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीतही शिवसेनेच्या हाताला फारसे काही लागले नाही. आता महापालिकेच्या निवडणुकीत काँग्रेससोबतच्या आघाडीत सहा जागा वाट्याला आलेल्या या पक्षाला कसाबसा एका जागेवर विजय मिळाला. हा विजय पक्षापेक्षा संबंधित उमेदवारांच्या ताकदीचा आहे. अशा परिस्थितीत भविष्यातील राजकारणात ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला अस्तित्वासाठी झगडावे लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 