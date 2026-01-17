कोल्हापूर

Kolhapur Election :  हिंदुत्‍वाचे पर्व; भाजपचे दीर्घकाळाचे स्वप्न साकार, काँग्रेस नेतृत्वाला नडला अतिआत्मविश्‍वास

BJP Victory : विधानसभा पाठोपाठ महापालिकेतही भाजपने हिंदुत्वाचा मुद्दा प्रभावीपणे रुजवला, काँग्रेसची वाढती ताकद, पण चुकलेली रणनीती: जागा वाढूनही आघाडीतील लवचिकतेअभावी सत्ता हुकली.
BJP supporters celebrate municipal election results highlighting the rise of Hindutva politics in Kolhapur.

BJP supporters celebrate municipal election results highlighting the rise of Hindutva politics in Kolhapur.

sakal

(संकलन - निवास चौगले)सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : सव्वा वर्षापूर्वी झालेली विधानसभा निवडणूक भाजपने हिंदुत्वाच्या मुद्यावर लढून दहाही जागा जिंकल्या, तोच प्रयोग त्यांनी गेल्या महिन्यात झालेल्या नगरपालिकांच्या निवडणुकीतही केला. त्यातही यशस्वी झाले.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Bjp
Congress
political
election
Muncipal corporation
Political Culture
political leader
political parties
Data Analysis
Political Controversy
muncipal corporation election
Political Accountability
Political satire
Kolhapur Municipal Corporation

Related Stories

No stories found.