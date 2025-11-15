Kolhapur Election: १३ नगरपरिषद-नगरपंचायतींमध्ये उमेदवारांची धावपळ; अर्ज दाखल करण्यासाठी मतदारांच्या नजरा निवडणुकांकडे

कोल्हापूर: जिल्ह्यातील दहा नगरपरिषदा व तीन नगरपंचायतींसाठी दोन डिसेंबरला मतदान व तीन डिसेंबरला मतमोजणी होत आहे. यासाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू असून, आज नगराध्यक्षपदासाठी १२ व सदस्यपदासाठी २२६ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले. .दरम्यान, आतापर्यंत नगराध्यक्षपदासाठी २५ व सदस्यपदासाठी २८५ अर्ज दाखल झाले आहेत. जयसिंगपूर, गडहिंग्लज, वडगाव, हुपरी, पन्हाळा, कागल, मुरगुड, कुरुंदवाड, मलकापूर, शिरोळ या नगरपरिषदा व आजरा, चंदगड व हातकणंगले नगरपंचायत निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. .Kolhapur Election: गडहिंग्लज निवडणुकीत ‘ज.द.-भाजप-जनसुराज्य’ आघाडीचे जागावाटप निश्चित; शिंदे शिवसेनेच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष!.जयसिंगूपर नगरपरिषदेसाठी नगराध्यक्षपदाकरिता १ व सदस्यपदासाठी १९ अर्ज, गडहिंग्लज नगरपरिषदेसाठी नगराध्यक्षपदाकरिता ३ व सदस्यपदासाठी ११ अर्ज, कागल नगरपरिषदेसाठी नगराध्यक्षपदाकरिता १ व सदस्यपदासाठी ५२ अर्ज, नगरपरिषदेसाठी नगराध्यक्षपदाकरिता एकही नाही व सदस्यपदासाठी ९ अर्ज, कुरुंदवाड नगरपरिषदेसाठी नगराध्यक्षपदाकरिता एकही नाही व सदस्यपदासाठी १८ अर्ज, .मुरगूड नगरपरिषदेसाठी नगराध्यक्षपदाकरिता ३ व सदस्यपदासाठी ४५ अर्ज, वडगाव नगरपरिषदेसाठी नगराध्यक्षपदाकरिता एकही नाही व सदस्यपदासाठी ५ अर्ज, मलकापूर नगरपरिषदेसाठी नगराध्यक्षपदाकरिता एकही नाही व सदस्यपदासाठी १३ अर्ज, शिरोळ नगरपरिषदेसाठी नगराध्यक्षपदाकरिता एकही नाही व सदस्यपदासाठी ४ अर्ज, हुपरी नगरपरिषदेसाठी नगराध्यक्षपदाकरिता एकही नाही व सदस्यपदासाठी १ अर्ज, .Kolhapur Election: भाजपच्या सहा जागांच्या घोषणेनंतर शिंदे सेनेची ‘स्वबळ’ रणधुमाळी; स्थानिक निवडणुकांत नवा राजकीय भूचाल!.आजरा नगरपंचायतीसाठी नगराध्यक्षपदाकरिता ३ व सदस्यपदासाठी २३ अर्ज, चंदगड नगरपंचायतीसाठी नगराध्यक्षपदाकरिता एकही नाही व सदस्यपदासाठी ८अर्ज, हातकणंगले नगरपंचायतीसाठी नगराध्यक्षपदाकरिता १ व सदस्यपदासाठी १८ अर्ज दाखल झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.