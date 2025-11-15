कोल्हापूर

Kolhapur Election: १३ नगरपरिषद-नगरपंचायतींमध्ये उमेदवारांची धावपळ; अर्ज दाखल करण्यासाठी मतदारांच्या नजरा निवडणुकांकडे

Kolhapur District Mayor Election: १३ नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया गतिमान होत असून, नगराध्यक्षपद व सदस्यपदासाठी उमेदवारांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे.
Kolhapur District Mayor Election

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर: जिल्ह्यातील दहा नगरपरिषदा व तीन नगरपंचायतींसाठी दोन डिसेंबरला मतदान व तीन डिसेंबरला मतमोजणी होत आहे. यासाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू असून, आज नगराध्यक्षपदासाठी १२ व सदस्यपदासाठी २२६ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले.

