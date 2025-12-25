Kolhapur Election : कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीत उत्साह शिगेला! दोन दिवसांत तब्बल १०४६ अर्जांची विक्री, प्रत्यक्ष दाखल फक्त तीन

कोल्हापूर : महापालिका निवडणुकीसाठी दुसऱ्या दिवशी ५३६ अर्जांची विक्री झाली. दोन दिवसांत १०४६ अर्जांची विक्री झाली आहे. केवळ तीन अर्ज दाखल झाले असून, दोन अपक्ष, एक लोकराज्य जनता पार्टीचा उमेदवार आहे. आज माजी महापौर, पदाधिकारी, नगरसेवकांनी मोठ्या प्रमाणात अर्ज घेतले आहेत. सर्वात जास्त गांधी मैदान पॅव्हेलियन हॉलमध्ये १३२ अर्जांची विक्री झाली..अर्ज विक्रीसाठी दोन दिवसांत मोठा प्रतिसाद लाभला आहे. अनेक कार्यालयांतून इच्छुकांनी मोठ्या प्रमाणावर अर्ज घेतले आहेत. उमेदवारी मिळो अथवा न मिळो अर्ज तर घेऊन ठेवूया म्हणून अनेकांनी अर्ज घेतले आहेत..Kolhapur Muncipal : पाच वर्षांनंतर कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीचा श्रीगणेशा; उद्यापासून उमेदवारी अर्ज दाखल.एक निवडणूक कार्यालय वगळता सहा कार्यालयांतून ५० च्या वर अर्जांची विक्री झाली आहे. विविध कार्यालयांतून माजी महापौर, माजी नगरसेवकांनी स्वतःबरोबर कुटुंबीयांच्या नावावर अर्ज घेतले आहेत. त्यातून त्यांच्याकडून निवडणूक लढवण्याचे संकेत मिळत आहेत..दरम्यान, इच्छुकांच्या माहितीसाठी राज्य निवडणूक आयोगामार्फत माहितीपुस्तिका तयार केली आहे. त्यामध्ये महत्त्वाच्या बाबी सोप्या भाषेत मांडण्यात आल्या आहेत. सर्व राजकीय पक्ष, उमेदवार व संबंधित घटकांनी आयोगाच्या सूचनांचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन महापालिकेने केले आहे..kolhapur elecion Conducted : महापालिका निवडणुकीचा झटपट कार्यक्रम; अर्जासाठी पाच, प्रचारासाठी बाराच दिवस.सोमवारनंतर दाखल होणार अर्जगुरुवारी (ता.२५) सुटी आहे, पण शुक्रवार, शनिवारी (ता.२६,२७) अर्ज दाखल तसेच विक्री होणार आहे. पक्षांकडून जागा वाटप, उमेदवारी निश्चिती होण्यास रविवार उजाडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सोमवार व मंगळवारी अर्ज दाखल करण्यास झुंबड उडण्याची शक्यता आहे..निवडणूक कार्यालय प्रभाग क्रमांक अर्ज विक्रीहॉकी स्टेडियम कार्यालय १६,१७,१८ ६३यशवंतराव चव्हाण सभागृह १२, १३, १४ ८३गांधी मैदान कार्यालय १०,११,१९ १३२राजोपाध्येनगर हॉल ९,२० ६५दुधाळी पॅव्हेलियन ६,७,८ ६२व्ही. टी. पाटील सभागृह ३,४,१५ ४८महासैनिक प्रशिक्षण केंद्र १,२,५ ८३.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.