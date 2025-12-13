कोल्हापूर

Kolhapur Municipal Election : महापालिका निवडणुकीचा बिगुल जवळ; सात निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती, आचारसंहिता कधीही लागू होण्याची शक्यता

election decision officers : आचारसंहिता जाहीर होण्याच्या शक्यतेने महापालिकेत हालचालींना वेग; अंतिम मतदारयादी, मतदान केंद्रे निश्चित करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : महापालिका निवडणुकीसाठी विभागीय आयुक्तांनी आज सात निवडणूक निर्णय अधिकारी व सात सहाय्‍यक निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली. निवडणुकीच्या घोषणेची ही पूर्वतयारी असून, सोमवारनंतर (ता. १५) कोणत्याही क्षणी निवडणुकीचा बिगुल वाजणार, असेच स्पष्ट होत आहे.

Kolhapur
election
Officer
Decision
Muncipal corporation
Voting
Democracy
Code of Conduct
local governance elections

