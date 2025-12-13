Kolhapur Municipal Election : महापालिका निवडणुकीचा बिगुल जवळ; सात निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती, आचारसंहिता कधीही लागू होण्याची शक्यता

कोल्हापूर : महापालिका निवडणुकीसाठी विभागीय आयुक्तांनी आज सात निवडणूक निर्णय अधिकारी व सात सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली. निवडणुकीच्या घोषणेची ही पूर्वतयारी असून, सोमवारनंतर (ता. १५) कोणत्याही क्षणी निवडणुकीचा बिगुल वाजणार, असेच स्पष्ट होत आहे..दरम्यान, आज महापालिका अधिकाऱ्यांनी निवडणूक कार्यालयांच्या ठिकाणांची पाहणी केली. प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी यांच्या पाहणीनंतर ती ठिकाणे अंतिम केली जाणार आहेत. त्याचदिवशी अंतिम मतदारयादीही प्रसिद्ध केली जाईल..Kolhapur Election : कोल्हापूर महापालिकांच्या प्रारूप मतदार यादीत प्रचंड घोळ; कोल्हापुरात पक्षांकडून प्रशासन धारेवर.महापालिकेची निवडणूक घेण्यासाठी आयोगाकडून तयारी सुरू केली आहे. त्यातून निवडणूक निर्णय अधिकारी नेमण्याचे पत्र विभागीय आयुक्तांना दिले होते. त्याप्रमाणे आज सात अधिकाऱ्यांची व त्यांच्या सहाय्यक अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या केल्या आहेत. .निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांमध्ये उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, गटविकास अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे; तर सहाय्यक अधिकाऱ्यांमध्ये नायब तहसीलदार व निवासी नायब तहसीलदार यांचा समावेश आहे. .Kolhapur Municipal : २०१५ नंतरची पहिली मोठी निवडणूक! नव्या प्रभागरचनेतून नगरसेवकांची नवी मांडणी राजकारणात भूकंपाची चिन्हे.चार सदस्यांच्या प्रत्येकी तीन प्रभागांसाठी एक निवडणूक अधिकारी व सहाय्यक अधिकारी असेल; तर पाच सदस्यीय व चार सदस्यांच्या एका प्रभागासाठी स्वतंत्र निवडणूक अधिकारी व सहाय्यक अधिकारी असेल. प्रारूप मतदारयादीतील हरकतींवर निर्णय घेऊन सोमवारी अंतिम यादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. .तसेच मतदान केंद्रेही निश्चित करण्यात येणार आहेत. त्यांच्या निवडणूक कार्यालयांची ठिकाणे निश्चित करण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्त रविकांत आडसूळ यांनी पाहणी केली. कामकाज सुरळीत करण्यासाठी तेथील मूलभूत सुविधा, जागेची उपलब्धता, आवश्यक तांत्रिक बाबी, सुरक्षेच्या आवश्यक उपाययोजनांचा आढावा घेतला. .हॉकी स्टेडियम, राजोपाध्येनगर बॅडमिंटन हॉल, दुधाळी मैदान, गांधी मैदान, शेठ रुईया विद्यालय, छत्रपती शिवाजी मार्केट येथील पाणीपुरवठा विभाग, तसेच एलबीटी कार्यालयांची पाहणी केली. तिथे कार्यालये स्थापन करण्यासाठी आवश्यक जागा, सोयीसुविधा, व्यवस्था करण्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत. यावेळी जल अभियंता हर्षजित घाटगे, निवडणूक अधीक्षक सुधाकर चल्लावाड, कनिष्ठ अभियंता अक्षय हाटकर, शैक्षणिक पर्यवेक्षक विजय माळी, तसेच इतर कर्मचारी उपस्थित होते..३०० हून अधिक वर्कऑर्डर?निवडणुकीची आचारसंहिता पुढील आठवड्यात जाहीर होण्याच्या शक्यतेने हिवाळी अधिवेशन संपल्यानंतर सोमवारी (ता. १५) महापालिकेच्या विविध कामांचे उद्घाटन, लोकार्पण करण्यासाठी प्रशासनाची लगबग सुरू आहे. .तसेच विविध मंजूर केलेल्या ३०० हून अधिक नवीन कामांची वर्कऑर्डर देण्याची लगबग सुरू आहे. त्यामध्ये रस्ते, विविध विकासकामांचा समावेश आहे. या कार्यक्रमानंतर लगेचच आचारसंहिता जाहीर करून मुख्य निवडणूक कार्यक्रम सुरू होणार आहे..८३ मतदान केंद्रे वाढणारलोकसभा व विधानसभा निवडणुकीसाठी शहरात ५०१ केंद्रे होती. त्यासाठी १३०० ते १४०० मतदारांसाठी एक केंद्र होते. महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी ८५० मतदारांसाठी एक केंद्र करावे लागणार आहे. तसेच पाच सदस्यीय प्रभागात ८०० मतदारांसाठी एक केंद्र करावे लागणार आहे. या नवीन सूचनांनुसार ८३ केंद्रांची वाढ होणार आहे. त्यामुळे एकूण मतदान केंद्रे ५८४ होणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.