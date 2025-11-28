Kolhapur politics : मतदार यादीतील गोंधळ, सुनावणी पुढे ढकलली… महापालिका निवडणुकीवर अनिश्चिततेचे ढग; इच्छुकांमध्ये चिंता वाढली

कोल्हापूर : न्यायालयातील सुनावणी, मतदार यादीतील प्रचंड घोळ, त्यामुळे पुढे ढकलला जात असलेला मतदार यादी कार्यक्रम यामुळे महापालिकेच्या निवडणुकीबाबत अनिश्चितता दिसू लागल्याने हिरिरीने प्रचाराला सुरुवात केलेल्या अनेक इच्छुकांनी आता आस्ते कदम घेतले आहे. .जे मुरलेले राजकारणी आहेत, त्यांनी ज्यावेळी कार्यक्रम जाहीर होईल, त्याचवेळी रिंगणात तयारीने उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिकेची निवडणूक पाच वर्षांपासून अनिश्चिततेच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. .Kolhapur Politics : दिवसा नियोजन, रात्री जोडण्या; चंदगडच्या गल्लीगल्लीत निवडणूक तापवणारी गुप्त राजकीय व्यूहरचना!. चौथ्यांदा आरक्षण सोडत काढण्यात आली. यापूर्वीच्या तीन सो अनेकांना आता निवडणूक होणारच असे वाटत होते. त्यादृष्टीने भागात सकाळपासून भेटीगाठी सुरू केल्या. कधी न भेटणारे भागात भेटू लागले, विचारपूस करू लागले. .या प्रकाराने विरोधकांच्या गोटातीलही इच्छुक रिंगणात उतरले. अनेकांनी तर आरक्षण कोणते आहे हे समजण्यापूर्वीच आपण रिंगणात राहणार असे फलकांवरून स्पष्ट केले होते. काहींनी स्वतःचे तसेच कुटुंबातील अन्य सदस्यांचे, कार्यकर्त्यांचे फोटो लावून पर्यायी उमेदवारही तयार ठेवले होते. आरक्षण सोडत झाल्यानंतर ज्या प्रभागात ज्यांना निवडणूक लढवता येणार नाही, तिथे पर्यायी उमेदवाराचे फलक लावले. .Kolhapur Politics : अपक्षांचा खेळ उधळणार? कागल निवडणुकीत मतांसाठी गट-तटांची धडपड आणि राजकीय रणनीतीने तापला माहोल.त्यापाठोपाठ मतदार यादीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर निवडणूक निश्चित होणार हे स्पष्ट झाल्याचे वाटू लागल्याने अनेकांनी पत्रकेही घराघरांत पोहाेच करण्यास सुरुवात केली. दरम्यान, न्यायालयात सुरू असलेल्या आरक्षण याचिकेच्या सुनावणीत वेगळेच समोर येऊ लागले. .त्यातून निवडणूक पुढे जाणार काय अशी शक्यता दिसू लागली; पण सुनावणीही पुढे ढकलली जाऊ लागली. त्यामुळे अस्वस्थता वाढत आहे. याबरोबरच मतदार यादीतील राज्यभर सुरू असलेला घोळही दिसू लागला. त्यातून योग्य मतदार यादी तयार करण्यासाठी तीनदा कार्यक्रम सुधारित करण्यात आला..डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात पूर्ण होणारा कार्यक्रम आता डिसेंबर अखेरपर्यंत गेला. जिल्हा परिषदेचीही निवडणूक होणार आहे, त्यामुळे जानेवारीत महापालिकेची निवडणूक होईल याची शक्यता कमी दिसत आहे. .हे समजल्यानंतर धावणाऱ्या इच्छुकांनी आता एकदम आस्ते कदम घेतले आहे. त्यांच्यात अस्वस्थता जाणवत आहे. त्यांनी अंदाज घेऊन प्रचार हळूहळू चालवला आहे. मुरलेले राजकारण्यांनी मात्र शांत राहणेच पसंत केले आहे. जोपर्यंत सर्व प्रकारचे अनिश्चिततेचे मळभ दूर होत नाही, तोपर्यंत इच्छुक धावण्यास तयार होणार नाहीत असे दिसते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.