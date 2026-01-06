कोल्हापूर

Kolhapur Municipal Election : तुमच्या प्रभागातील नगरसेवक कोण? १२ वाजता होणार गुलालाची उधळण

Kolhapur Municipal Corporation : कोल्हापूर महापालिकेच्या निवडणुकीची मतमोजणी तीन फेऱ्यांत पार पडणार असून दुपारी १२ वाजेपर्यंत निकाल स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
Kolhapur Political News : कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीच्या मतदानाबरोबर मतमोजणीसाठीही प्रशासनाने तयारी सुरू केली आहे. प्रत्येक प्रभागाची तीन फेऱ्यांत किंवा दोन फेऱ्यांत मोजणी करण्याचे नियोजन केले जात आहे. लवकरच त्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.

