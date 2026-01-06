Kolhapur Municipal Election : तुमच्या प्रभागातील नगरसेवक कोण? १२ वाजता होणार गुलालाची उधळण

Kolhapur Political News : कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीच्या मतदानाबरोबर मतमोजणीसाठीही प्रशासनाने तयारी सुरू केली आहे. प्रत्येक प्रभागाची तीन फेऱ्यांत किंवा दोन फेऱ्यांत मोजणी करण्याचे नियोजन केले जात आहे. लवकरच त्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे..येत्या १५ जानेवारीला मतदान वेळ सकाळी साडेसातला सुरू होऊन सायंकाळी साडेपाच वाजता संपणार आहे, तर मतमोजणीला दुसऱ्या दिवशी सकाळी दहा वाजता सुरुवात होईल. रमणमळा येथील तीन गोदामांमध्ये महासैनिक प्रशिक्षण केंद्र, शहाजी कॉलेज कार्यालय, हॉकी स्टेडियम कार्यालयांतील प्रभागांची स्वतंत्र मतमोजणी होणार आहे..व्ही. टी. पाटील सभागृहात व्ही. टी. पाटील निवडणूक कार्यालय व राजोपाध्येनगर कार्यालयांच्या प्रभागांची मतमोजणी होईल. दुधाळी कार्यालयातील प्रभागांची त्याच ठिकाणी, तर गांधी मैदान कार्यालयातील प्रभागांची त्याच कार्यालयात मतमोजणी होणार आहे. प्रत्येक निवडणूक कार्यालयात दहा टेबलवर यंत्रांची तीन फेऱ्यांत, तर दोन टेबलवर पोस्टल मतांची मोजणी करण्याचे नियोजन आहे..काही निवडणूक कार्यालयांच्या अधिकाऱ्यांचे १५ टेबलवर दोन फेऱ्यांतच मोजणी करण्याचे मत आहे. त्या टेबलप्रमाणे उमेदवारांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहिल्यास गर्दी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तीन फेऱ्यांत मोजणी करावी, असा सूर आहे. दरम्यान, राजोपाध्येनगर हॉल कार्यालयातील प्रभागांसाठीची मतदान यंत्रे व्ही. टी. पाटील सभागृहातील स्ट्राँगरूममध्ये ठेवण्यात येणार आहेत..Kolhapur Muncipal : दोन की तीन यंत्रे? प्रभागातील उमेदवारसंख्येनुसार ठरणार मतदान यंत्रांची संख्या.अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे आज दुसरे प्रशिक्षणमतदान केंद्रांवर नियुक्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे दुसरे प्रशिक्षण मंगळवारी (ता.६) दोन सत्रात होणार आहे. पहिले सत्र सकाळी नऊ ते दुपारी अकरा, तर नंतरचे सत्र दुपारी दोन ते दुपारी चार वेळेतही होणार आहे. हे प्रशिक्षण सायबर कॉलेजच्या आनंद भवन, राजारामपुरी येथील व्ही. टी. पाटील हॉल, स. म. लोहिया रामगणेश गडकरी सभागृह व राजाराम कॉलेज येथे होणार आहे. मुख्य निवडणूक निर्णय अधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांच्या मार्गदर्शनाखाली, अतिरिक्त आयुक्त रविकांत आडसूळ, शिल्पा दरेकर व सात निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या उपस्थितीत प्रशिक्षण होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.