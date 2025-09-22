Kolhapur News: काेल्हापूर महापालिका निवडणूक दूर; पोस्टरबाजी जोरात; तारीख, उमेदवार ठरायचे बाकी, तरीही उपनगरात प्रचारयुद्ध

-प्रदीप शिंदेशाहू नाका: महानगरपालिका निवडणुकीची तारीख ठरलेली नाही, उमेदवारही फिक्स नाहीत, तरीही उपनगरात निवडणुकीचा प्रचार सुरू झाला आहे. असे चित्र सध्या दिसत आहे. रस्त्याकडेला लावलेला मोठे पोस्टर नागरिकांचे लक्ष वेधून घेत आहेत. त्यामुळे महानगरपालिका निवडणुकीचा प्रचार सुरू झाला अशीच चर्चा सध्या उपनगरात रंगली आहे..Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .राजेंद्र नगर, रेव्हेन्यू हौसिंग सोसायटी व वनराई पार्क या उपनगरातील परिसरात महायुतीकडून रविवारी खासदार धनंजय महाडिक व आमदार अमल महाडिक यांच्याकडून विविध विकासकामांचा प्रारंभ व उद्घाटन केले. मोठ्या पोस्टरद्वारे विकासकामांचा प्रचार करताना महायुतीचे प्रमुख नेते आणि स्थानिक प्रतिनिधींच्या छायाचित्रांसोबत रस्ते, ड्रेनेज लाईन, अंतर्गत रस्ते असा कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर झाल्याची माहिती पोस्टवर दिली आहे..रविवारी झालेल्या उद्घाटन समारंभात पदाधिकाऱ्यांनी ‘आम्ही बोलतो आणि करून दाखवतो’ अशी बाजू मांडली तर ‘प्रारंभ सोहळा’, ‘९ कोटी ५० लाखांचा निधी’ आणि ‘मनपूर्वक आभार’ असे ठळक शब्दांत मांडले आहेत. यशस्वी विकास प्रकल्पाचे दर्शन करून देत जनतेला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला. पोस्टर पाहताना नागरिकांवर स्पष्ट संदेश जातोय विकासकामे महायुतीकडून सुरू आहेत आणि आता त्यांचा ‘क्रेडिट’ घेण्याचा प्रचारही सुरू झाला आहे..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.एकंदरीत, महायुतीकडून उपनगरात विकासकामांचा प्रचार आणि निवडणुकीची पूर्वतयारी जोरात सुरू झाल्याचे दिसून येते. नागरिकांमध्ये मतभेद स्पष्ट दिसत आहेत; काही जण प्रत्यक्ष कामांमुळे समाधान व्यक्त करतात, तर काही जणांच्या मते हे फक्त निवडणुकीसाठी तयार केलेले प्रदर्शन आहे. मात्र, पुढील काही महिन्यांत उपनगरातील राजकीय वातावरण विकासकामे विरुद्ध आश्वासने अशा दोन टोकांवर रंगणार हे स्पष्ट आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.