Kolhapur News: काेल्हापूर महापालिका निवडणूक दूर; पोस्टरबाजी जोरात; तारीख, उमेदवार ठरायचे बाकी, तरीही उपनगरात प्रचारयुद्ध

Poll Date and Candidates Undecided: मोठ्या पोस्टरद्वारे विकासकामांचा प्रचार करताना महायुतीचे प्रमुख नेते आणि स्थानिक प्रतिनिधींच्या छायाचित्रांसोबत रस्ते, ड्रेनेज लाईन, अंतर्गत रस्ते असा कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर झाल्याची माहिती पोस्टवर दिली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
-प्रदीप शिंदे

शाहू नाका: महानगरपालिका निवडणुकीची तारीख ठरलेली नाही, उमेदवारही फिक्स नाहीत, तरीही उपनगरात निवडणुकीचा प्रचार सुरू झाला आहे. असे चित्र सध्या दिसत आहे. रस्त्याकडेला लावलेला मोठे पोस्टर नागरिकांचे लक्ष वेधून घेत आहेत. त्यामुळे महानगरपालिका निवडणुकीचा प्रचार सुरू झाला अशीच चर्चा सध्या उपनगरात रंगली आहे.

