कोल्हापूर

Kolhapur Municipal Revenue : आर्थिक वर्ष संपत आले तरी महापालिकेचे उत्पन्न ७२ टक्क्यांवर; आताच उद्दिष्टापेक्षा १७९ कोटींची तूट

Revenue is 72 Percent deficit : वर्ष संपण्यास अवघे दीड महिना शिल्लक असताना कोल्हापूर महापालिकेच्या तिजोरीत अपेक्षित महसूल जमा झालेला नाही. वार्षिक उद्दिष्टाच्या केवळ ७२ टक्के वसुली झाली असून, तब्बल १७९ कोटी रुपयांची तूट आत्ताच स्पष्ट दिसत आहे.
₹179 crore revenue deficit

₹179 crore revenue deficit

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : यंदाचे आर्थिक वर्ष संपण्यास जवळपास दीड महिनाच शिल्लक असताना महापालिकेचे वार्षिक उत्पन्न मात्र ७२ टक्क्यांवरच आहे. उद्दिष्टापेक्षा १७९ कोटींची तूट आत्ताच दिसत असून, गेल्यावर्षी १०० कोटींहून अधिक तूट होती. त्यामुळे यंदा वसुलीचे प्रमाण वाढवून तूट कमी करण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Revenue Department
Muncipal corporation
Revenue
kolhapur city
Kolhapur Corporation
Maharashtra financial deficit
Kolhapur Municipal Corporation

Related Stories

No stories found.