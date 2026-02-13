Kolhapur Municipal Revenue : आर्थिक वर्ष संपत आले तरी महापालिकेचे उत्पन्न ७२ टक्क्यांवर; आताच उद्दिष्टापेक्षा १७९ कोटींची तूट

कोल्हापूर : यंदाचे आर्थिक वर्ष संपण्यास जवळपास दीड महिनाच शिल्लक असताना महापालिकेचे वार्षिक उत्पन्न मात्र ७२ टक्क्यांवरच आहे. उद्दिष्टापेक्षा १७९ कोटींची तूट आत्ताच दिसत असून, गेल्यावर्षी १०० कोटींहून अधिक तूट होती. त्यामुळे यंदा वसुलीचे प्रमाण वाढवून तूट कमी करण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे..गेल्या काही वर्षांपासून डिजिटल करन्सीचा वापर करण्यावर भर दिला जात आहे. काही प्रमाणात ते यशस्वीही होत आहे. पाणीपट्टी, घरफाळा तसेच विविध कर ऑनलाईन जमा व्हावा यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. .थकबाकी वसुलीचे आव्हान.पण, त्याबरोबरच थकबाकी वसुलीचे उद्दिष्टही पूर्ण करावे लागते. त्यासाठी मध्यंतरी सवलत योजना जाहीर केली. त्यातून कर जमा झाला असला तरी वार्षिक उद्दिष्टाचा विचार करता तो कमीच दिसत आहे..घरफाळा व नगररचना विभागाने उद्दिष्टाचा निम्मा टप्पा गाठला आहे. एलबीटीचे अनुदान शासनाकडून जमा होते. त्याची दरमहिन्याला ठरलेली रक्कम जमा होते. इतर विभागांची वसुली मात्र रखडत सुरू आहे. पाणीपुरवठा विभागाच्या वसुलीचा पन्नास टक्के टप्पा गाठण्यासाठी अजूनही आठ कोटींची आवश्यकता आहे. महापालिकेच्या मालकीच्या गाळ्यांच्या भाड्याचे उत्पन्न असणाऱ्या इस्टेट विभागाची वसुली प्रचंड कमी दिसत आहे. परवाना विभागाच्याही वसुलीची तीच अवस्था आहे..Kolhapur Muncipal : प्रशासनाचे करवाढीचे संकेत; सभागृहाच्या कोर्टात चेंडू, महापालिका अंदाजपत्रकासाठी तयारी.महापालिका निवडणुकीचा परिणामडिसेंबरमध्ये महापालिकेची निवडणूक जाहीर झाली असली तरी प्रभागरचना, मतदार यादीचे काम त्यापूर्वीपासून सुरू होते. त्यामध्ये कर्मचारी गुंतले गेले. त्यानंतर या महिन्यापासून नियमित कामकाज होत आहे. त्याचा परिणाम वसुलीवर निश्चितच झाला आहे..विभाग उद्दिष्ट जमा(आकडे कोटीत)एलबीटी अनुदान २३५ २००घरफाळा १११ ५४.८१पाणीपट्टी ९०.७६ ३७.०२नगररचना ११९ ६३.७१परवाना ५.५५ १.७३.इस्टेट ४२ ६.४१ आत्तापर्यंतचे उत्पन्न७२ %. उद्दिष्ट जमायंदाची स्थिती ६३५ ४५६. ८८गतवर्षातील स्थिती ५८८ ४८४.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.