Kolhapur Muncipal : ‘स्थायी’साठी भाजपकडून शिराळे यांचा अर्ज; सभापतिपदांचे उमेदवार ठरले, काँग्रेसकडून अमर समर्थ यांना उमेदवारी

कोल्हापूर : स्थायी समिती सभापतिपदासाठी भाजपकडून अखेर विशाल शिराळे यांनी अर्ज दाखल केला. तर शेवटच्या क्षणी झालेल्या निर्णयामुळे परिवहन सभापतिपद शिवसेनेकडे आल्याने त्यांच्याकडून सत्यजित जाधव यांचा अर्ज दाखल करण्यात आला. .महिला बालकल्याण समितीचे सभापतिपद शिवसेनेच्या व उपसभापतिपद भाजपच्या वाट्याला आले. काँग्रेसकडूनही या पदांसाठी अर्ज दाखल केले आहेत. ११ मार्च रोजी निवडणुकीसाठी समितींच्या बैठक होणार आहेत. .Nashik Municipal Corporation : नाशिक मनपावर भाजपचे वर्चस्व! हिमगौरी आहेर-आडके यांचा अर्ज दाखल, पण 'ठाकरे' गटाच्या एन्ट्रीने लढत होणार.तीन समितीच्या सभापतिपदाच्या निवडणुकीसाठी आज अर्ज दाखल करण्याचा दिवस होता. दुपारी तीन ते पाच वेळेत दोन्हीकडून अर्ज दाखल केले गेले. साडेतीनच्या सुमारास काँग्रेसचे शहराध्यक्ष सचिन चव्हाण, गटनेते इंद्रजित बोंद्रे, विरोधी पक्षनेते राजेश लाटकर यांच्यासह नगरसेवक महापालिकेत आले. .त्यांच्याकडून स्थायी समिती सभागृहात नगरसचिव सुनील बिद्रे यांनी तीन सभापतीपदासाठी व एक उपसभापतिपदाचा अर्ज दाखल करण्यात आला. त्यानंतर चारच्या सुमारास अर्ज दाखल करण्यासाठी भाजपचे जिल्हाध्यक्ष विजय जाधव, महेश जाधव, सभागृह नेते मुरलीधर जाधव यांच्यासह नगरसेवक महापालिकेत आले. .Ichalkaranji Mayor : इचलकरंजी महापालिकेत पहिलीच निवड बिनविरोध! महापौर-उपमहापौर ठरले.तोपर्यंत 'परिवहन'चे काही निश्चित झाले नसल्याने त्याच्या प्रतीक्षेत सारे होते. शिवसेनेचे गटनेते शारंगधर देशमुख यांच्याबरोबर सारे नगरसेवक दाखल झाले. अगदी शेवटची १२ मिनिटे राहिलेली असताना प्रा. जयंत पाटील आले. .त्यानंतर राष्ट्रवादीचे आदिल फरास दाखल झाले. मात्र, परिवहन सभापतिपदाच्या उमेदवार मानसी लोळगे येण्याची प्रतीक्षा करत चौकातच उभे होते. अगदी शेवटच्या क्षणी त्या माजी नगरसेवक सतीश लोळगे यांच्यासोबत आल्यानंतर तिघेही थेट स्थायी सभागृहाकडे गेले.