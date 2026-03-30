Kolhapur - Navi Mumbai Filght : कोल्हापूरच्या हवाई सेवेत नवा अध्याय; नवी मुंबईसाठी थेट उड्डाण सुरू

शाहूनाका : कोल्हापूर ते नवी मुंबई मार्गावरील नव्या विमानसेवेला आजपासून सुरुवात झाली. पहिल्याच दिवशी या सेवेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. यानिमित्ताने कोल्हापूरच्या हवाई सेवेत आणखी एक मानाचा तुरा रोवला गेला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उडाण संकल्पनेतून देशातील सर्व शहरे विमानसेवेने जोडण्यात येत आहेत..याच उपक्रमात कोल्हापूर हवाई सेवेचा समावेश खासदार धनंजय महाडिक यांच्या प्रयत्नातून करण्यात आला. त्यातून इंडिगो कंपनीने कोल्हापूर ते नवी मुंबई व परत अशा दोन सत्रांत विमानसेवा आजपासून सुरू केली. दिवसेंदिवस कोल्हापूर विमानतळाचे आधुनिकीकरण आणि विस्तारीकरण होत आहे..Kolhapur -Mumbai Flight : कोल्हापूर-मुंबई प्रवाशांसाठी खुशखबर! दोन मार्चपासून संध्याकाळीही विमानसेवा, खासदार धनंजय महाडिकांची माहिती.आज या हवाई सेवेचा प्रारंभ खासदार धनंजय महाडिक यांच्या हस्ते झाला. सकाळी साडेनऊ वाजता या विमानातून नवी मुंबईला जाणाऱ्या, तर सकाळी इंडिगो एअरलाईन्सच्या पहिल्या विमानातून कोल्हापुरात दाखल झालेल्या महिला बालविकासमंत्री आदिती तटकरे यांच्यासह अन्य प्रवाशांचे खासदार महाडिक यांनी स्वागत केले. .आज या नव्या सेवेच्या विमानातून ६७ प्रवासी कोल्हापुरात आले, तर नवी मुंबईला ६५ प्रवासी रवाना झाले. यावेळी विमानतळ संचालक अनिल शिंदे, विमानतळ अधिकारी अनिल श्रीवास्तव, राजेश अहिरवार, बेनू नायक, अंकित व्यास, रविराज लामकाने, राजेश पेडणेकर उपस्थित होते..Kolhapur Air Connectivity : कोल्हापुरातून मुंबई, अहमदाबाद व बंगळूरसाठी नवीन, सुधारित विमानसेवा सुरू; सोयीस्कर प्रवास होणार.विमानाच्या वेळा अशारोज सकाळी ८ वाजता........................ नवी मुंबईतून उड्डाण९ वाजून १५ वाजता.......................... कोल्हापुरात आगमन९.३५ वाजता................................ कोल्हापुरातून उड्डाण१०.२५ वाजता............................... नवी मुंबईत आगमनसायंकाळी ७.२० वाजता...................... नवी मुंबईतून उड्डाणरात्री ८.३० वाजता........................... कोल्हापुरात आगमनरात्री ८.५० वाजता........................... कोल्हापुरातून उड्डाणरात्री १०.३५ वाजता नवी मुंबईत आगमन.'ही नवीन विमानसेवा दिवसातून दोन वेळा सुरू राहणार आहे. त्याचा फायदा होऊन नवी मुंबईला वारंवार जाणाऱ्या प्रवाशांचा वेळ वाचेल. या हवाई सेवेचा उद्योजकांना मोठा फायदा होणार आहे. तसेच बाहेरील उद्योग, व्यवसाय कोल्हापुरात येण्यासाठी ही कनेक्टिव्हीटी महत्त्वाची ठरणार आहे.- धनंजय महाडिक, खासदार.