कोल्हापूर

Kolhapur Politics : भाजपविरोधात राष्ट्रवादींची मोठी चाल; कोल्हापूर जिल्हा परिषद निवडणुकीत रंगणार प्रतिष्ठेचा महासंग्राम

ZP Elections Battle : कोल्हापूर जिल्ह्यातील राजकारण सध्या निर्णायक वळणावर आले आहे. भाजपच्या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन्ही गट एकत्र येत निवडणुकीच्या रणांगणात उतरले आहेत, तर काँग्रेसने स्वतंत्र वाटचाल निवडली आहे.
Political leaders campaign aggressively ahead of crucial ZP elections in Kolhapur.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तालुक्याच्या राजकारणात अनेक घडामोडी घडल्या आहेत. चंदगड नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत आमदार शिवाजी पाटील यांच्या विरोधात स्थापन झालेल्या राजर्षी शाहू विकास आघाडीत अवघ्या महिनाभरातच मतभेद निर्माण झाल्याने आघाडीतील काँग्रेसचे प्रदेश सदस्य गोपाळराव पाटील भाजपच्या छावणीत दाखल झाले.

