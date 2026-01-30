Kolhapur Politics : भाजपविरोधात राष्ट्रवादींची मोठी चाल; कोल्हापूर जिल्हा परिषद निवडणुकीत रंगणार प्रतिष्ठेचा महासंग्राम

कोल्हापूर : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तालुक्याच्या राजकारणात अनेक घडामोडी घडल्या आहेत. चंदगड नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत आमदार शिवाजी पाटील यांच्या विरोधात स्थापन झालेल्या राजर्षी शाहू विकास आघाडीत अवघ्या महिनाभरातच मतभेद निर्माण झाल्याने आघाडीतील काँग्रेसचे प्रदेश सदस्य गोपाळराव पाटील भाजपच्या छावणीत दाखल झाले. .त्यांनी थेट पक्ष प्रवेश केला नसला तरी त्यांच्या वाट्याला आलेले उमेदवार कमळ चिन्हावर निवडणूक लढवत आहेत. त्यांचा हा निर्णय तालुक्यातील काँग्रेससाठी अडचणीचा ठरला. भाजपला रोखण्यासाठी राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे माजी आमदार राजेश पाटील व शरदचंद्र पवार गटाच्या डॉ. नंदिनी बाभूळकर एकत्र आले आहेत. - सुनील कोंडुसकर.Kolhapur ZP Election : आजऱ्यात राजकीय भूकंपाची चाहूल! आयात उमेदवारांमुळे निष्ठावंत कार्यकर्त्यांमध्ये संताप उसळला.दोन्ही गटांचे सर्वच उमेदवार घड्याळ चिन्हावर मतदानाला सामोरे जात आहेत. शिवसेना ठाकरे गट व शिंदे गटाच्या मर्यादा स्पष्टपणे जाणवत आहेत. प्रत्येक निवडणुकीत पक्ष आणि नेत्यांची बदलणारी भूमिका मतदार कशाप्रकारे स्वीकारतो, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे..सुमारे आठ वर्षांनंतर होणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीच्या माध्यमातून भागातील कार्यकर्त्यांना बळ देण्याची संधी प्रत्येक पक्ष व गट नेत्याने गांभीर्याने घेतली आहे. आमदार पाटील यांनी मतदारसंघातील चंदगड, आजरा व गडहिंग्लज विभागातील जिल्हा परिषदेच्या सर्व जागा जिंकायच्याच असा निर्धार करून ९-० चा नारा दिला आहे. .Kolhapur Zilla Parishad : बदललेली समीकरणे आणि महायुतीची ताकद; कोल्हापूर जिल्हा परिषदेत काँग्रेसची कसोटी.विधानसभा निवडणुकीनंतर मतदारसंघातील प्रत्येक निवडणूक पक्ष चिन्हावर लढवली जाईल, याकडे त्यांचा कटाक्ष आहे. याच धोरणानुसार चंदगड नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत मिळालेल्या यशामुळे त्यांचा आत्मविश्वास वाढला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे माजी आमदार राजेश पाटील व शरद पवार गटाच्या डॉ. नंदिनी बाभूळकर यांनी संपूर्ण मतदारसंघावर लक्ष्य केंद्रित करून व्यूहरचना आखली आहे. .दोन्ही गट एकत्र येत घड्याळ या एकाच चिन्हावर सर्व उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत. काँग्रेसने मात्र या निवडणुकीत स्वतंत्र वाटचाल सुरू ठेवली आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती मिळून चार जागांवर उमेदवार देऊन हा पक्ष नशीब आजमावत आहे. शिवसेना ठाकरे गट व शिंदे गटाचीही वाटचाल स्वतंत्र आहे..मतदारसंघांतील गट किंवा पक्षीय बलाबल विचारात घेता प्रत्येक मतदारसंघावर त्या-त्या पक्ष, गटाचे वर्चस्व आहे. तुडये व कुदनूर गट माजी आमदार राजेश पाटील यांचे बालेकिल्ले मानले जातात. तुडये गट मागास महिलेसाठी राखीव असल्याने इच्छुकांची संख्या मर्यादित असली तरी दोन्हीकडील उमेदवार तुल्यबळ आहेत. .या गटात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने राष्ट्रवादीला पाठिंबा दिला. त्याचवेळी तिथल्या स्थानिक राजकारणातून तरुणांचा मोठा गट भाजपला मिळाला. त्यामुळे इथे काट्याची टक्कर आहे. कुदनूर गट खुला महिलेसाठी झाल्यामुळे ज्यांचे मतदारसंघ अन्य जातींसाठी राखीव झाले. अशा नेत्यांनी या मतदारसंघावर लक्ष्य केंद्रित केले. .गतवेळी तुडये मतदारसंघातून लढलेल्या दोन तुल्यबळ उमेदवार या नव्या मतदारसंघातून पुन्हा एकदा आमने सामने ठाकल्या आहेत. अडकूर गट खुला महिलेसाठी असून, भाजपसाठी पोषक मानला जातो. .मात्र, उमेदवारी नाकारल्याने भाजपमधूनच बंडखोरीची भाषा झाल्यामुळे नाराज मतांना वळवण्यासाठी मनधरणी करावी लागणार आहे. माणगाव गट मागास महिलेसाठी झाला आहे. इथेही भाजप व राष्ट्रवादीची कसोटी लागणार आहे. त्या- त्या गटासाठी प्रत्येक पक्षाने दिलेला उमेदवार, त्याचा जनसंपर्क, कामकाजाची पद्धती आणि विरोधी आघाडीपेक्षा मते मिळवण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या ‘जोडण्या’ यावर विजयाचे गणित अवलंबून आहे..दृष्टिक्षेपाततालुक्यात एकूण मतदान केंद्रे = २११एकूण मतदार = १ लाख ५३ हजार १४८लोकसंख्या = १ लाख ८० हजारपुरुष मतदार = ७७ हजार ३५७महिला मतदार = ७५ हजार ७९१.२०१७ चे जिल्हा परिषद (गट) बलाबलकाँग्रेस- २ ः चंदगड, तुर्केवाडीयुवक क्रांती आघाडी- २ ः तुडये, माणगाव .२०१७ चे पंचायत समिती (गण) बलाबल काँग्रेस- ३ ः तुर्केवाडी, माणगाव, अडकूर युवक क्रांती आघाडी- ५- ः चंदगड, कालकुंद्री, तुडये, नांदवडे, कुदनूर.दृष्टिक्षेपातराजर्षी शाहू आघाडीची दोन शकलेदोन्ही राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांचे घड्याळ हेच चिन्हकाँग्रेसच्या गोपाळराव पाटलांचा भाजपला पाठिंबाप्रस्थापित घराण्यातच उमेदवारीदोन्ही शिवसेनेसाठी अस्तित्वाची लढाई .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.