Kolhapur Bullock Cart Race : पश्चिम महाराष्ट्रात बैलगाड्यांचा थरार! 82 गाड्यांचा सहभाग; कोल्हापूरच्या 'सतेज-ऋतू' शर्यतीत कोण जिंकला ट्रॅक्टर? वाचा विजेत्यांची यादी

कोल्हापूर : नेर्ली (ता. करवीर) येथे बेंदूर सण व माजी आमदार ऋतुराज पाटील यांच्या वाढदिवसानिमित्त आज झालेल्या सतेज-ऋतू बैलगाडी शर्यतीत लिंगनूर (ता. मिरज, जि. सांगली) येथील अजिंक्य कोपर्डेकर यांच्या बैलगाडीने प्रथम क्रमांक पटकावत मानाचा ट्रॅक्टर (Nerli bullock cart race winner 2026) जिंकला. पश्चिम महाराष्ट्रातील या भव्य शर्यतीत ८२ बैलगाड्यांनी सहभाग नोंदविला. यावेळी मोठ्या संख्येने शौकीन उपस्थित होते..शर्यतीचा थरार पाहण्यासाठी आमदार सतेज पाटील (Satej Patil), माजी आमदार ऋतुराज पाटील यांच्यासह प्रमुख मान्यवर उपस्थित होते. सकाळपासूनच शर्यती पाहण्यासाठी शौकिनांनी नेर्लीच्या माळावर गर्दी केली होती. विजेतेपदासाठी महाराष्ट्रातील दिग्गज बैलगाड्यांमध्ये चुरस निर्माण झाली होती. अ गट, ब गट १, ब गट २ आणि आदत अशा चार गटांमध्ये शर्यती झाल्या..‘अ’ गटातील दुसरा क्रमांक कोल्हापूरच्या संदीप पाटील यांच्या बैलगाडीने पटकावत दोन बुलेट मोटारसायकली जिंकल्या. तिसरा क्रमांक कुर्डू (ता. करवीर) येथील शिवाजी पाटील यांच्या बैलगाडीने पटकावला. त्यांनी दोन मोटारसायकलींचे बक्षीस पटकावले..Tushar Patil Death : कोल्हापूरचे माजी DYSP तुषार पाटील यांचे वयाच्या 45 वर्षी निधन; 8 वर्षांपूर्वी वडिलांनी दिली होती किडनी, दोन दिवसांपूर्वी रक्ताची उलटी झाली अन्....गट 'ब' १ मधील विजेतेया गटातील प्रथम क्रमांक सांगलीच्या नामदेव बापू यांच्या बैलगाडीने पटकावला. त्यांना मोटारसायकल व निशाण बक्षीस देण्यात आले. द्वितीय क्रमांक दानोळी (ता. शिरोळ) येथील अमर शिंदे यांच्या बैलगाडीने पटकावला. त्यांनाही मोटारसायकल व निशाण देण्यात आले. तृतीय क्रमांक कोल्हापूरच्या संदीप पाटील यांनी पटकावला, त्यांना मोटारसायकल व निशाण बक्षीस देण्यात आले..गट 'ब' २ मधील विजेतेया गटातील प्रथम क्रमांक बाबरशेठ यांच्या बैलगाडीने पटकावला. त्यांना मोटारसायकल व निशाण देऊन गौरविण्यात आले. द्वितीय क्रमांक विनायक घाटगे यांच्या बैलगाडीने पटकावला. त्यांना मोटारसायकल व निशाण देण्यात आले. तृतीय क्रमांक डोंगरवाडीचे मोहन पैलवान यांच्या बैलगाडीने पटकावला. त्यांनाही मोटारसायकल व निशाण देऊन गौरविण्यात आले..Sangli Crime News : 3 लाखांची सुपारी अन् अपघाताचा बनाव! विम्याचे 30 लाख मिळवण्यासाठी भावोजीचा गेम करणाऱ्या मेहुण्याला पुराव्यासह बेड्या.शर्यतीच्या नियोजनासाठी नारायण गाडगीळ, सागर पाटील, गजानन पाटील आदींनी परिश्रम घेतले. यावेळी गोकुळचे माजी संचालक प्रकाश पाटील, शशिकांत पाटील-चुयेकर, बाबासाहेब चौगुले, अभिजित तायशेटे, जिल्हा परिषद गटनेता एकनाथ पाटील, जिल्हा परिषद सदस्य सुदर्शन खोत, राजेश लाटकर, प्रवीण केसरकर, अमर समर्थ, आदींसह शर्यत शौकीन उपस्थित होते..चार गटांत शर्यतीपश्चिम महाराष्ट्रात झालेल्या या भव्य बैलगाडी शर्यतीत ‘अ’ गटासाठी १६, ब गट १ साठी २६, ब गट २ साठी २० आणि आदत गटासाठी २० अशा एकूण ८२ बैलगाड्यांनी शर्यतीमध्ये भाग घेतला. शर्यतीत प्रत्येक बैलगाडीमध्ये विजेतेपद पटकावण्यासाठी थरार पाहायला मिळाला. समर्थक व शौकिनांकडून प्रोत्साहन मिळत असल्याने बैलगाडीचालकांमध्येही मोठा उत्साह पाहायला मिळाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.