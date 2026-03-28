Kolhapur Air Connectivity : कोल्हापुरातून मुंबई, अहमदाबाद व बंगळूरसाठी नवीन, सुधारित विमानसेवा सुरू; सोयीस्कर प्रवास होणार

Kolhapur Flight News : स्टार एअर कंपनीने आपल्या हवाई नेटवर्कच्या विस्ताराचा भाग म्हणून कोल्हापूरहून मुंबई, अहमदाबाद व बंगळूर या शहरांसाठी नवीन व सुधारित विमानसेवा सुरू केल्या आहेत. या नव्या सेवांमुळे कोल्हापूर शहराचा देशातील महत्त्वाच्या शहरांशी जलद हवाई संपर्क व सोयीस्कर प्रवासाचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे..स्टार एअरतर्फे कोल्हापूर ते मुंबई या मार्गावर सातही दिवस सकाळी १०.४० वाजता विमान सेवा उपलब्ध आहे. यासोबतच कोल्हापूर ते मुंबई या मार्गावर सोमवार, मंगळवार, गुरुवार व शनिवार या चार दिवशी सायंकाळी ७.०५ वाजता अतिरिक्त सेवा सुरू करण्यात आली आहे..कोल्हापूर ते अहमदाबाद या मार्गावर सोमवार व शनिवारी सकाळी ९.५० वाजता, तसेच मंगळवार व गुरुवारी दुपारी २.०५ वाजता विमानसेवा सुरू राहणार आहे. यासह कोल्हापूर ते बंगळूर या मार्गावर सोमवार व शनिवारी रात्री ८.३५ वाजता विमान सेवा उपलब्ध असणार आहे..या नवीन सेवांमुळे कोल्हापूरमधील व्यावसायिक, उद्योजक तसेच प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार असून, व्यापार, उद्योग व पर्यटन क्षेत्राला चालना मिळणार आहे. प्रवाशांनी नव्या विमान सेवांचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन स्टार एअर लाईन्सचे कोल्हापूरचे व्यवस्थापक नंदकुमार गुरव यांनी केले आहे.