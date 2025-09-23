Kolhapur Crime : खून केला तेथेच संशयितांना फिरविले अन्, कोल्हापुरातील कुख्यात गुंडाचा खून प्रकरणातील नवी अपडेट

महेश राख खून प्रकरणातील संशयितांची फेरफटका तपासणी१३ सप्टेंबरला झालेल्या महेश राख खून प्रकरणातील अटक केलेल्या आठ संशयितांना (सोहम शेळके, बालाजी देऊळकर, जुनेद पाटील, मयूर कांबळे, पियूष पाटील, अदित्य गवळी, सद्दाम कुंडले, धीरज शर्मा) आज घटनास्थळी नेऊन तपास करण्यात आला.घटनास्थळी तपास व गर्दीगंगाई लॉन, दत्त कॉलनी परिसर, ज्योती पेट्रोल पंप अशा ठिकाणी त्यांना फिरवून त्यांनी खूनाची जागा व पळून जाण्याचा मार्ग पोलिसांना दाखवला; पाहणाऱ्यांची मोठी गर्दी झाली.मुख्य संशयित अद्याप फरारमुख्य संशयित सिद्धार्थ गवळी व ‘मगर’ हे अजून पोलिसांच्या ताब्यात नाहीत; लवकरच त्यांना अटक होईल, असा विश्वास पोलिसांनी व्यक्त केला..Kolhapur Police : ज्या ठिकाणी दहशत माजविली, त्याच फुलेवाडी रिंगरोडवर महेश राखच्या खुनातील संशयित आठ जणांना आज फिरवण्यात आले. गंगाई लॉन ते रिंगरोडवरून दत्त कॉलनी परिसरात आज सायंकाळी फिरवत असताना बघ्यांची गर्दी झाली. ज्या ठिकाणी खून केला, कोठून पळून गेले याची माहिती त्यांनी घटनास्थळावर करवीर पोलिसांना दिली..१३ सप्टेंबरला महेश राखचा खून झाला. यानंतर पोलिसांनी सोहम शेळके, बालाजी देऊळकर, जुनेद पाटील, मयूर कांबळे, पियूष पाटील, अदित्य गवळी, सद्दाम कुंडले आणि धीरज शर्मा यांना अटक केली. त्यांना आज घटनास्थळी फिरवून त्यांच्याकडून अधिक माहिती घेतली. ज्या ठिकाणी त्यांनी खून केला त्याच परिसरात त्यांना फिरविले जात असताना बघ्यांची गर्दी झाली. अनेक जण मोटार, दुचाकी थांबवून त्यांच्याकडे पाहत होते. करवीरचे पोलिस निरीक्षक किशोर शिंदे, सहायक पोलिस निरीक्षक बाबासाहेब सरवदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू आहे..गंगाई लॉन, सिद्धार्थ गवळीचे घर, ज्योती पेट्रोल पंप दत्त कॉलनी परिसरात त्यांना फिरविण्यात आले. यावेळी त्यांनी खून केलेले ठिकाणी, तेथून कोठून पळून गेले यांसह अन्य माहिती पोलिसांना दिली. यावेळी अंमलदार विजय तळसकर, सुभाष सरवडेकर, सुजित दावणे, रणजित पाटील, प्रकाश कांबळे यांच्यासह गृहरक्षक उपस्थित होते.दोघा संशयितांचा पोलिसांना शोधघटनेतील मुख्य संशयित सिद्धार्थ गवळी आणि मगर हे अद्याप पोलिसांना सापडलेले नाहीत. दोघेही लवकरच पोलिसांना मिळतील, असा विश्वास पोलिसांना आहे..Kolhapur News: 'सामना दुबईत, जल्लोष काेल्हापूरातील शिवाजी चौकात'; हातात तिरंगा घेऊन पाकिस्तानवरील विजयाचा आनंदोत्सव...१. महेश राखचा खून कधी झाला?१३ सप्टेंबरला.२. किती संशयितांना अटक झाली आहे?आठ जणांना – सोहम शेळके, बालाजी देऊळकर, जुनेद पाटील, मयूर कांबळे, पियूष पाटील, अदित्य गवळी, सद्दाम कुंडले, धीरज शर्मा.३. पोलिसांनी आज काय केले?अटक केलेल्या संशयितांना घटनास्थळी नेऊन खूनाचे ठिकाण, पळून जाण्याचा मार्ग इत्यादींची माहिती घेतली.4. तपास कोणाच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे?करवीर पोलिस निरीक्षक किशोर शिंदे व सहायक पोलिस निरीक्षक बाबासाहेब सरवदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.