Nitin Gadkari : पंचगंगा नदीवर 913 कोटींचा सहा पदरी पिलर उड्डाणपूल; गडकरींकडून प्रस्तावास मंजुरी, कागल-सातारा महामार्गाचे भाग्य बदलणार!

कोल्हापूर : पुणे–बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावरील कागल–सातारा या अंतरातील पंचगंगा नदीवर उभारण्यात येणाऱ्या सहा पदरी पिलर उड्डाणपुलाच्या प्रस्तावास स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी याबाबतची माहिती ट्विटद्वारे दिली..पुणे–बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावरील कागल–सातारा रोडवर सांगली फाटा ते पंचगंगा पूल या दरम्यान सध्या अस्तित्वात असलेल्या पुलामुळे दरवर्षी पूरस्थिती निर्माण होत असून वाहतूक विस्कळीत होते. ही समस्या कायमस्वरूपी दूर करण्यासाठी हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे..Sindhudurg ZP Election Winner List 2026 : सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद निवडणूक निकाल; वाचा कोण जिंकले? कोण हरले? पाहा विजयी उमेदवारांची यादी.या अंतर्गत पंचगंगा नदीवर सांगली फाटा ते उचगाव रेल्वे ब्रिजदरम्यान ३.५७८ किलोमीटर लांबीचा सहा पदरी एलिव्हेटेड कॉरिडॉर (पिलर उड्डाणपूल) उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी ९१३ कोटी ७० लाख रुपयांची तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे..उड्डाणपुलाखाली सहा पदरी सिमेंटचा सर्व्हिस रोड तयार करण्यात येणार असून गांधीनगर जंक्शनचा विकास करण्यात येणार आहे. तसेच महामार्ग ओलांडण्यासाठी रेल्वे लाईनच्या दोन्ही बाजूंना दोन अंडरपास मंजूर करण्यात आले आहेत..दिल्ली ते चेन्नईला जोडणारा पुणे–बंगळूर राष्ट्रीय महामार्ग मुंबई, पुणे व बंगळूरसारख्या प्रमुख महानगरांना थेट जोडतो. पंचगंगा नदीलगतचा परिसर सखल असल्याने येथे वारंवार पूरस्थिती उद्भवते. या उड्डाणपुलाच्या उभारणीमुळे भविष्यात पूरकाळातही वाहतूक सुरक्षित, सुरळीत व वेगवान राहण्यास मोठी मदत होणार आहे.