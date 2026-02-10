कोल्हापूर

Nitin Gadkari : पंचगंगा नदीवर 913 कोटींचा सहा पदरी पिलर उड्डाणपूल; गडकरींकडून प्रस्तावास मंजुरी, कागल-सातारा महामार्गाचे भाग्य बदलणार!

Project Approval for Panchganga Elevated Corridor : पंचगंगा नदीवर सहा पदरी उड्डाणपुलास मंजुरी मिळाली असून या प्रकल्पामुळे कागल–सातारा मार्गावरील पूरस्थिती व वाहतूक कोंडी दूर होणार आहे.
Minister Nitin Gadkari

बाळकृष्ण मधाळे
कोल्हापूर : पुणे–बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावरील कागल–सातारा या अंतरातील पंचगंगा नदीवर उभारण्यात येणाऱ्या सहा पदरी पिलर उड्डाणपुलाच्या प्रस्तावास स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी याबाबतची माहिती ट्विटद्वारे दिली.

