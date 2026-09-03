Kolhapur Panhala Crime News : पन्हाळ्यात खळबळ! घरात घुसून दिराने केला वहिनीचा निर्घृण खून; अनैतिक संबंधाच्या संशयातून थरार

कोडोली : काखे (ता. पन्हाळा) येथे अनैतिक संबंधातून एका विवाहितेचा दिराने घरात घुसून निर्घृण खून केला. त्याने विवाहितेवर धारदार चाकूने सपासप वार (Panhala woman murder news) केले. काल दुपारी एकच्या सुमारास हा प्रकार घडला. पूजा अविनाश दाभाडे (वय ३३, रा. काखे) असे मृत महिलेचे नाव आहे. हल्ल्यानंतर दीर सुरेश मधुकर दाभाडे (३५, रा. काखे) घटनास्थळावरून पसार झाला. भरदिवसा घडलेल्या या प्रकारामुळे गावात खळबळ उडाली आहे. .या घटनेची कोडोली पोलिस ठाण्यात नोंद करण्याचे काम रात्री उशिरापर्यंत सुरू होते. याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी : हे दोघे कऱ्हाड येथे सहा महिने राहत होते. घरच्या लोकांनी समजूत काढून पूजाला तीन महिन्यांपूर्वी काखेमध्ये आणले होते..पूजा काल दुपारी एकटीच घरी होती. त्यावेळी सुरेश तेथे आला. जुन्या कारणावरून दोघांमध्ये तीव्र वाद झाला. संतापाच्या भरात सुरेशने धारदार चाकूने पूजावर सपासप वार केले. पूजाचा आरडाओरडा ऐकून शेजारी धावून आल्यावर सुरेश घटनास्थळावरून तातडीने पसार झाला. रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या पूजाला स्थानिकांनी तातडीने कोडोली येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले; मात्र अतिरक्तस्रावामुळे तिचा मृत्यू झाला..Police Bharti Aspirant Heart Attack : पोलिस भरतीचं स्वप्न राहीलं अधुरं! म्हैसाळच्या 22 वर्षीय ट्रेकरचा हृदयविकाराने मृत्यू, डोंगरावर पायऱ्या चढताना काळाचा घाला.मृतदेह ताब्यात घेण्यास नकारसुरेशवर वारणानगर कामगार कॉलनीतील चोरीसह अनेक गुन्हे दाखल आहेत. पोलिसांनी आधीच त्याच्या मुसक्या आवळल्या असत्या, तर आज हा अनर्थ घडला नसता, असा आरोप करत नातेवाइकांनी रुग्णालयातच पोलिसांवर खापर फोडले. हल्लेखोरास अटक होत नाही, तोपर्यंत मृतदेह ताब्यात घेणार नाही, असा आक्रमक पवित्रा नातेवाइकांनी घेतल्यामुळे रुग्णालय परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते..हल्लेखोराच्या शोधासाठी दोन विशेष पथके रवाना केली आहेत. यावेळी शाहूवाडी विभागाचे पोलिस उपअधीक्षक प्रणील गिल्डा यांनी घटनास्थळी भेट देऊन नातेवाइकांशी संवाद साधला. सहायक निरीक्षक चेतन मसुटगे तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.