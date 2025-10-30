Kolhapur Parikh Pool : अखेर कोल्हापुरातील परीख पुलाच्या रस्त्याचे काम सुरू, एका बाजूची वाहतूक बंद; असे असतील पर्यायी मार्ग

Traffic Closed Kolhapur : महापालिकेने आज परीख पुलाजवळ काँक्रिट रस्त्याचे काम सुरू केल्याने जेम्स स्टोन इमारतीजवळून राजारामपुरीकडे जाणारी एका बाजूची वाहतूक बंद करण्यात आली. त्यामुळे तेथील वाहतुकीचा गोंगाट कमी झाला असला, तरी बहुतांश वाहनधारकांनी शाहूपुरीतून जाण्याचा मार्ग निवडल्याने गोकुळ हॉटेल ते गवत मंडईपर्यंतच्या रस्त्यावर तसेच स्टेशन रोडवर दिवसभर वाहतुकीची कोंडी होत होती..परीख पुलाजवळील रस्त्याचे काम सुरू करताना आज बॅरिकेडस् लावून वाहतूक बंद करण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात खोदाई सुरू करण्यात आली आहे. त्यामध्ये येणाऱ्या ड्रेनेज लाईनचे काम करत काँक्रिटचे काम केले जाणार आहे. राजारामपुरीकडून पुलाकडे जाणारा रस्ता बंद करताना एका बाजूने साईक्स एक्स्टेंशनकडे पादचारी, दुचाकींना जाण्यासाठी रस्ता मोकळा ठेवला आहे. तसेच जेम्स स्टोनकडे जाणारा रस्ताही बंद करण्यात आला..मध्यवर्ती बसस्थानकाच्या भिंतीजवळून पुलाकडे येणारा रस्ता एकेरी वाहतुकीसाठी खुला ठेवला आहे. त्यातून साईक्स एक्स्टेंशन, राजारामपुरीकडे जाता येते. बसस्थानकाकडून आल्यासच त्या मार्गावरून राजारामपुरीकडे जाता येते. त्यामुळे दाभोळकर चौकातून राजारामपुरीकडे जाणारे अनेक दुचाकी, चारचाकी वाहनधारक स्टॅंडकडे जाण्यासाठी फेरा न मारता रेल्वे स्टेशनकडून गोकुळ हॉटेलमार्गे गवत मंडईतून पार्वती टॉकीजजवळील चौकातून राजारामपुरीकडे जाण्याचा मार्ग निवडताना आज दिसले. परिणामी शाहूपुरीतील मुख्य रस्त्यावर ठिकठिकाणी वाहतुकीची कोंडी होत होती. शहर वाहतूक नियंत्रण पोलिसांनी ही कोंडी काहीशी सुसह्य करण्याचा प्रयत्न केला..उड्डाणपुलाजवळही कोंडीसाईक्स एक्स्टेंशनकडून मध्यवर्ती बसस्थानकाकडे जाण्याचा मार्ग बंद झाला आहे. तेथे बॅरिकेडस् लावून पोलिस नेमण्यात आले होते. सध्याच्या रस्त्याचे काम झाल्यानंतर आज एकेरी सुरू केलेला मार्ग बंद केला जाणार आहे. राजारामपुरीतून बसस्थानकाकडे जाण्यासाठी टाकाळा, उड्डाणपूलमार्गे किंवा गवत मंडईतून जाता येते. तसेच उड्डाणपुलामार्गे राजारामपुरीकडे जाता येते. त्यामुळे बीएसएनएल टॉवरच्या चौकात राजारामपुरीकडे जाताना दिवसभर कोंडी जाणवत होती..Kolhapur Sarpanch : ठरलं म्हणजे ठरलं! कोल्हापुरातल्या दुर्गम भागातील 'या' गावाने मतदानातून सरपंचांला बसवलं घरात....असे होणार काँक्रिटचे रस्तेराजारामपुरीकडील रेल्वे फाटकाकडून परीख पुलापर्यंतआरएल ज्वेलर्सच्या दारातून परीख पुलापर्यंतपुलापासून मध्यवर्ती बसस्थानकाकडे जाणाऱ्या रस्त्याचा काही भागपुलापासून साईक्स एक्स्टेंशनकडे जाणाऱ्या रस्त्याचा काही भाग.तीन महिन्यांपेक्षा जास्त अवधी लागणारदोन कोटी २५ लाखांच्या या कामासाठी ठेकेदाराला तीन महिन्यांचा कालावधी दिला आहे; पण वाहतूक नियंत्रण शाखेकडून तेथील सर्व वाहतूक बंद करण्यास परवानगी दिली नसल्याने टप्प्याटप्प्याने काम केले जाणार आहे. त्यामुळे या कामाच्या कालावधीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. सर्व काम एकाचवेळी झाले असते, तर तीन महिन्यांत काम संपले असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.