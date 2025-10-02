Kolhapur : मोठी बातमी! कोल्हापुरातील अग्निशमन स्लॅब दुर्घटनेप्रकरणी ठेकेदाराला अटक

मुख्य मुद्दे (Highlights)फुलेवाडी अग्निशमन इमारतीचा स्लॅब कोसळल्याने कामगार जखमी.निष्काळजीपणाबद्दल ठेकेदारावर गुन्हा दाखल.ठेकेदाराला पोलिसांनी अटक करून पुढील चौकशी सुरू..Kolhapur Accident News : फुलेवाडी फायर स्टेशनच्या इमारतीचा स्लॅब कोसळून नवनाथ आण्णा कागलकर (वय ३८, रा. शाहूनगर, राजारामपुरी) यांचा मृत्यू झाला. मंगळवारी रात्री घडलेल्या घटनेप्रकरणी ठेकदार शशिकांत दिलीप पोवार (३६, रा. राजारामपुरी) याच्यावर जुना राजवाडा पोलिस ठाण्यात आज सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल झाला. त्याला अटक झाली आहे. याबाबत महापालिकेचे कनिष्ठ अभियंता प्रमोद सुधीर बराले यांनी याबाबत फिर्याद दिली. दरम्यान, दुर्घटनेतील सात जखमींची प्रकृती स्थिर असल्याचे डॉक्टरांकडून सांगण्यात आले. .फायर स्टेशन केंद्राचा विकास व कर्मचारी निवास व्यवस्था यासाठी उभारण्यात येत असलेल्या इमारतीचे काम रेणुका कन्स्ट्रक्शन यांना देण्यात आले आहे. त्यांच्यातर्फे भागीदार म्हणून शशिकांत पोवार काम करीत होता. हे बांधकाम १० जून २०२५ पासून सुरू आहे. सुमारे १८ फूट उंचीवरील आरसीसी स्लॅब टाकण्याचे काम सुरू होते. महापालिका पॅनलवरील स्ट्रक्चरल इंजिनिअर प्रशांत हडकर यांनी दुपारी बाराच्या दरम्यान, कामाची पाहणी केली होती. तसेच सायंकाळी पाचलाही पुन्हा पाहणी करून मुकादमाला सूचना केल्या..यानंतर काम सुरू असताना रात्री नऊच्या सुमारास स्लॅब कोसळला. ठेकेदाराकडून तांत्रिक बाबींची पूर्तता न झाल्याचे स्लॅब कोसळल्याचा ठपका ठेवत त्याच्यावर भारतीय न्यायसंहिता २०२३ चे कलम १०५ नुसार सदोष मनुष्यवधाचा व कलम १२५ (ब) नुसार कामात निष्काळजीपणा किंवा अविचारीपणाने मानवी जीवितास धोका निर्माण केल्याचा गुन्हा नोंदविण्यात आला..महापालिकेच्या फुलेवाडी येथील अग्निशमन दलाच्या नूतन इमारतीचे काम सुरू आहे. तेथे कर्मचारी निवास व इतर सुविधांची उभारणी केली जाणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील दर्शनी भागाचा स्लॅब जोडून पूर्ण करण्यात आला. दुपारी सुरू झालेले काम अंतिम टप्प्यात असताना, रात्री नऊच्या सुमारास स्लॅब कोसळला. त्याखाली पाच कामगार अडकून पडले होते. छतावरून दोघांनी उड्या मारल्याने तेदेखील जखमी झाले. सर्वांना तातडीने सीपीआरमध्ये दाखल केले होते. सात जखमींपैकी नवनाथ कागलकर यांचा उपचारापूर्वीच मृत्यू झाला. कागलकर यांच्या मागे पत्नी, तीन मुली असा परिवार आहे..Kolhapur Shahi Dussehra : शाही दसरा सोहळा, अडीचशे वर्षांची परंपरा; हत्तींची जागा घेतली मेबॅक मोटारीने, छत्रपतींची अगवाणी पोलिस दलाकडून.‘जैसे थे’ स्थितीदरम्यान, अपघात स्थळावरील परिस्थिती आज ‘जैसे थे’ होती. कोसळलेला स्लॅब, सिमेंट काँक्रिटचे ढीग, स्लॅबचे लोखंडी - लाकडी साहित्य हे बचाव कार्यावेळी ज्या ठिकाणी टाकले होते ते तसेच पडून आहे. अपघातस्थळ हे कोल्हापूर-गगनबावडा या मुख्य मार्गाला लागून असल्याने जाणारे-येणारे नागरिक येथे थांबून दुर्घटनेची स्थिती पाहत होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.