Kolhapur Plastic Ban : प्लास्टिक बंदी उल्लंघन करणाऱ्यांवर आता दंडासह तीन महिन्यांचा कारावास होणार; महापालिका विशेष मोहिमेस सज्ज

कोल्हापूर : महापालिकेने शहर प्लास्टिकमुक्त करण्यासाठी वर्षभरात अनेक वेळा मोहिमा राबविल्या. यामध्ये अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी व्यापारी पेठा, बाजारपेठा, हॉटेल, किराणा दुकाने, फेरीवाले यांच्यावर कारवाई करुन लाखो रुपयांचा दंड वसूल केला आहे; परंतु व्यापाऱ्यांना या कारवाईची काहीच भीती राहिलेली नाही. .काही निर्ढावलेल्या व्यापाऱ्यांकडून पुन्हा दुसऱ्या दिवसापासून प्लास्टिकची विक्री सर्रास सुरू असल्याचे चित्र आहे. बाजारपेठांमध्ये सहजरीत्या प्लास्टिकच्या पिशव्या उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे शंभर टक्के शहर प्लास्टिकमुक्तीच्या मोहिमेला छेद बसल्याचे दिसत आहे. महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने प्लास्टिक बंदी मोहिमेंतर्गत वर्षभरात अनेक कारवाया केल्या आहेत. .नवी मुंबईत प्लॅस्टिक बंदीला हरताळ.त्यामध्ये प्लास्टिकच्या पिशव्यांसह प्लास्टिक व थर्माकोलपासून तयार केलेल्या वस्तूंची विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाई केली आहे. त्यांच्याकडून ३१ हजार किलो प्लास्टिक जप्त केले असून, एक लाख ८० हजार रुपयांचा दंड केला आहे. धडक कारवाईनंतर काही काळ व्यापाऱ्यांनी प्लास्टिक विक्री बंद केली. .परंतु, मोहीम थांबल्यानंतर पुन्हा प्लास्टिकची विक्री पूर्ववत आहे. महापालिकेनेही आपली कारवाईची चिकाटी सोडलेली नाही. तरीही व्यापारी याला वाटाण्याच्या अक्षता लावत असल्याचे सहज मिळणाऱ्या प्लास्टिकमुळे स्पष्ट झाले आहे. लक्ष्मीपुरी, राजारामपुरी, शाहूपुरी, महापालिकेशेजारील बाजार गेट परिसर, अंबाबाई मंदिर परिसर, मध्यवर्ती बसस्थानक परिसर, महाद्वार रोड, जोतिबा रोड, गंगावेश परिसर, शहरात येणारा गांधीनगरचा काही भाग, तसेच विविध बाजारपेठ परिसरात प्लास्टिकची विक्री व वापर खुलेआम सुरू आहे. .प्लॅस्टिक बंदीबाबत महापालिकेची कारवाई सुरू.विशेषतः किराणा व्यापारी, फळविक्रेते व छोटे फेरीवाले अजूनही बंदी घातलेल्या पिशव्या वापरताना दिसतात. प्लास्टिक बंदीमुळे अनेक ठिकाणी दुकानाबाहेर ‘ग्राहकांनी कापडी पिशवी आणावी’, ‘प्लास्टिक पिशवी मिळणार नाही’अशा विविध सूचनांचे फलक लावल्याचे दिसत आहे. तसेच दुकानदारांकडून प्लास्टिक पिशवी दिली जाणार नाही, असे सांगितले जाते. परंतु, प्रत्यक्षात ग्राहकांनी आग्रह केल्यावर त्यांच्याकडून प्लास्टिकची पिशवी दिली जाते. यावरुन अद्याप दुकानदार व व्यापाऱ्यांकडे पिशव्यांचे साठे असल्याचे दिसत आहे..शहरात प्लास्टिक बंदीची अंमलबजावणी अजूनही अपुरीच आहे. महापालिकेच्या धडक कारवाईमुळे सुरुवातीला सकारात्मक चित्र दिसते. परंतु, सातत्य नसल्याने व्यापारी व ग्राहक दोघेही स्वस्त आणि सोयीचा मार्ग निवडून प्लास्टिक वापरत आहेत. हे पर्यावरणासाठी अतिशय घातक आहे. प्लास्टिक बंदी मोहीम ही केवळ शासनाच्या आदेशापुरती मर्यादित न राहता नागरिकांनी स्वत: प्लास्टिकचा वापर टाळल्यास शहर खऱ्या अर्थाने ‘प्लास्टिकमुक्त शहर’ म्हणून ओळखले जाईल. अन्यथा, या मोहीमा फक्त नावापुरत्याच राहतील..प्लास्टिक केले नष्ट; तरीही पुन्हा वापरकाही महिन्यांपूर्वी या मोहिमेंतर्गत व्यापारी, दुकानदार यांच्या दंडात्मक कारवाईऐवजी तेथील प्लास्टिक जप्त करुन ते महापालिकेच्या कसबा बावडा येथील कचरा प्रक्रिया प्रकल्पावरील श्रेडिंग मशीनच्या सहाय्याने नष्ट करण्याची कारवाई केली. यामध्ये सुमो २८ हजार टनपेक्षा जास्त प्लास्टिक नष्ट केले. तरीही याचा पुन्हा वापर सुरू झाला आहे.....तर तीन वर्षांचा कारावास होणारघनकचरा व्यवस्थापन नियमावली २०१६ आणि २०२२ च्या शासन निर्णयामधील तरतुदीनुसार सलग तीन वेळा एखादा दुकानदार आस्थापना, व्यापारी, व्यावसायिक किंवा वैयक्तिक विक्रेता जर प्लास्टिक विकताना सापडला तर त्याला २५ हजार रुपये दंड ,प्लास्टिक जप्ती आणि फौजदारी गुन्हा व तीन महिन्यांचा कारावास अशी तरतूद आहे..प्लास्टिक पिशव्यांच्या वापरातून पर्यावरणीय समस्याएकल प्लास्टिक पिशव्यांचा व वस्तूंचा अतिवापर आपल्या पर्यावरणासाठी मोठी समस्या बनली आहे. या पिशव्या जमिनीमध्ये लवकर कुजत नाहीत, त्यामुळे मातीचे प्रदूषण होते आणि गटार नाले तुंबतात. संपूर्ण शहराला प्लास्टिक पिशव्यांमुळे मोठा धोका निर्माण होत आहे. याशिवाय, प्लास्टिक जाळल्यास विषारी वायू वातावरणात मिसळून हवा प्रदूषित होते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे..गटारी तुंबण्यास प्लास्टिकच कारणीभूतप्लास्टिकच्या पिशव्यांसह थर्माकोलसारख्या वस्तू ओढे, नाले व गटारींमध्ये फेकून दिल्या जातात. त्यामुळे पर्यावरणाचे प्रदुषण होऊन शहराचे व आरोग्य धोक्यात येतेप्रदूषण पर्यावरण प्रदूषण शहराचे आरोग्य आणि मुख्यतः पावसाळा कालावधीत महापुराच्या वाढीस हे दुकानदार आणि घटक कारणीभूत ठरत आहेत..प्लास्टिक बंदीची मोहीम सातत्याने राबविली जात आहे. आता पुन्हा विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. यानंतरही उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडासह परवाने रद्द व फौजदारी कारवाई केली जाणार आहे. शहरात काही भागांत व्यापाऱ्यांनी प्लास्टिक बंदीचे पालन सुरू केले आहे. परंतु, काही व्यापाऱ्यांकडून याचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केले जात आहे. त्याचीही माहिती घेतली जात आहे. या मोहिमेत नागरिकांनीही सहकार्य करावे.- कृष्णात पाटील, .सहायक आयुक्त, महापालिका महापालिकेकडून प्लास्टिक जप्तीची कारवाई सातत्याने केली पाहिजे. तसेच जप्त करुन दाखविलेले किती ? व प्रत्यक्षातील किती ? यामध्ये संभ्रमाची स्थिती आहे. प्लास्टिकचा वापर करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली तरच याला आळा बसेल. कारवाई होऊन ही पुन्हा या व्यापाऱ्यांकडून विक्री होते. यावरून व्यापारी व महापालिका यंत्रणा यांच्यात साटेलोटे तर नाही ना? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.- अमोल बुड्ढे, पर्यावरणप्रेमी, कोल्हापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 