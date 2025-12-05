कोल्हापूर

Kolhapur Plastic Ban : प्लास्टिक बंदी उल्लंघन करणाऱ्यांवर आता दंडासह तीन महिन्यांचा कारावास होणार; महापालिका विशेष मोहिमेस सज्ज

Municipal Plastic Seizure and Destruction Drives : कोल्हापूर शहरात प्लास्टिक बंदी असूनही किराणा दुकाने, फळ विक्रेते आणि छोटे फेरीवाले धडक कारवाईनंतरही पिशव्या वापरत आहेत.
sakla

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : महापालिकेने शहर प्लास्टिकमुक्त करण्यासाठी वर्षभरात अनेक वेळा मोहिमा राबविल्या. यामध्ये अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी व्यापारी पेठा, बाजारपेठा, हॉटेल, किराणा दुकाने, फेरीवाले यांच्यावर कारवाई करुन लाखो रुपयांचा दंड वसूल केला आहे; परंतु व्यापाऱ्यांना या कारवाईची काहीच भीती राहिलेली नाही.

