Plotter Shortage कोल्हापुरात प्लॉटरची टंचाई! दोनच कार्यालयांवर संपूर्ण जिल्ह्याचा भार

कोल्हापूर : जिल्ह्याचा विस्तार पाहता शेती व गावठाणविषयक मोजणीसाठी 'प्लॉटर' (जंबो प्रिंटर) गरजेचा आहे; परंतु संपूर्ण जिल्ह्याचा डोलारा केवळ करवीर आणि गडहिंग्लज या दोन तालुक्यांतील भूमी अभिलेख कार्यालयातील प्लॉटर यंत्रणेवरच अवलंबून असल्याचे चित्र आहे. .उर्वरित दहा तालुक्यांत ही सुविधा नसल्याने तांत्रिक कामांचा मोठा खोळंबा होत आहे. या तालुक्यांमधील कर्मचाऱ्यांना प्रिंटसाठी तास-दीड तासाचा प्रवास करून या ठिकाणी यावे लागत आहे. त्यामुळे मूळ कामावर त्याचा परिणाम होत असून, या दोन्ही तालुक्यांवरही त्याचा ताण पडत असल्याचे दिसत आहे.. .सरकारी नकाशे, गुंठेवारीचे ले-आऊट आणि मोठ्या बांधकामांचे नकाशे काढण्यासाठी 'प्लॉटर'ची आवश्यकता असते. सध्या जिल्ह्यात करवीर भूमी अभिलेख कार्यालय व गडहिंग्लज भूमी अभिलेख कार्यालय येथे 'प्लॉटर'ची सुविधा आहे. .यामध्ये करवीर भूमी अभिलेख कार्यालय येथे पन्हाळा, शाहूवाडी, गगनबावडा, कागल, हातकणंगले, शिरोळ या तालुक्यांचे, तसेच गडहिंग्लज भूमी अभिलेख कार्यालय येथे चंदगड, आजरा, भुदरगड, राधानगरी या तालुक्यांना प्रिंट देण्याची सुविधा आहे. त्याबाबतचे आदेश जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून काढले आहेत..मोठ्या क्षेत्राच्या नकाशासाठीच 'प्लॉटर'शेती व गावठाणविषयक मोठ्या क्षेत्राच्या नकाशासाठीच 'प्लॉटर'चा वापर केला जातो. काही क्षेत्र दहा ते २० एकर इतके असते, त्याचा मोठा नकाशा काढला जातो. तर काही क्षेत्र हे अर्धा ते एक गुंठा असते त्याचा नकाशा हा ए-फोर साईज प्रिंटरवर काढता येतो. त्यामुळे मोठ्या नकाशांसाठीच 'प्लॉटर'चा वापर होतो..जिल्ह्यातील करवीर व गडहिंग्लज भूमी अभिलेख कार्यालयांना सहा महिन्यांपूर्वी प्लॉटर दिले आहेत. ते 'भूसंपादन' निधीतून घेतले आहेत. याच निधीतून उर्वरित तालुक्यात प्लॉटरची मागणी केली आहे. भूमी अभिलेख विभागाला भूसंपादनाच्या नकाशासाठी व स्वामित्व योजनेतून ग्रामपंचायतींना देण्यात येणाऱ्या नकाशासाठी प्लॉटरमधील प्रिंटची आवश्यकता असते. त्या नकाशाच्या प्रिंट करवीर व गडहिंग्लज कार्यालयांतून दिल्या जात आहेत.- शिवाजी भोसले, जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख कार्यालय, कोल्हापूर.