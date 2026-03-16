Kolhapur Gas Connection : महिन्यात ४० हजार पाईप गॅस कनेक्शन; कोल्हापूर शहरात राजारामपुरीसह काही उपनगरांत जोडणी पूर्ण

कोल्हापूर : शहरातील काही उपनगरे आणि परिघावरील गावांमध्ये पाईपद्वारे नैसर्सिग वायू (पी. एन. जी.) घरोघरी दिला जातो. सध्या ११ हजार ५०० ग्राहकांना पाईप गॅस दिला जातो. राजारामपुरीसह काही उपनगरांमध्ये पाईप गॅस कनेक्शनच्या जोडण्या घरोघरी करण्यात आल्या आहेत. .त्यामुळे पुढील महिन्यात शहरातील नवीन ४० हजार पाईप गॅस कनेक्शन सुरू होणार आहेत. शनिवारी (ता. १५) झालेल्या पालकमंत्र्यांच्या बैठकीत जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी ही माहिती दिली. .Kolhapur Gas Inspection : हॉटेलची तपासणी सुरू ;घरगुती सिलिंडरचा वापर केल्यास कारवाई.आखाती युद्धामुळे व्यावसायिक गॅस पुरवठा शासनाने बंद केला. घरगुती गॅस पुरवठा मुबलक असल्याचे जरी शासनाने सांगितले असले तरी पहिले दोन दिवस नागरिकांना घरगुती गॅस सिलिंडर उपलब्ध झाले नाहीत. .त्यामुळे शहरात वितरण केंद्रावर ग्राहकांच्या रांगा लागल्या. संभाजीनगर येथे ग्राहकांनी रास्ता रोको केला. तेथे पोलिस बंदोबस्तात गॅस वाटप करण्यात आले. पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी हा मुद्दा बैठकीमध्ये उपस्थित केला. तसेच जे वितरक नियमांचे पालक करत नाहीत त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. .Kolhapur Gas Shortage : टंचाईच्या अफवा, नागरिक 'गॅस'वर; सिलिंडर मिळविण्यासाठी धावाधाव, वितरण केंद्रांवर रांगा.यावेळी महापौर रूपाराणी निकम म्हणाल्या, 'गेल्या दोन दिवसांत गॅस पुरवठ्यासंदर्भात काही तक्रारी आल्या असतील. मात्र, ज्यांच्या घरामध्ये पाईपद्वारे गॅस पुरवठा होतो त्यांना कोणतीही अडचण आली नाही. शहरात अधिकाधिक घरांमध्ये पाईप गॅस पुरवण्यासंदर्भात नियोजन केले पाहिजे. त्यामुळे भविष्यात जरी असा प्रसंग उद्भवला तरी गॅस वितरणात काही अडचणी येणार नाहीत.'.यावर जिल्हाधिकारी अमोल येडगे म्हणाले, 'सध्या शहरातील ११ हजार ५०० घरांमध्ये पाईपद्वारे नैसर्गिक गॅस (पी. एन. जी.) पुरवला जातो. अन्य भागातही गॅस पाईप पोहोचली आहे. काही ठिकाणी कनेक्शन देण्यात आले असून लवकरच गॅस पुरवठा सुरू होईल. .तसेच गॅस कंपनीने रस्ते खोदाईसाठीचे पैसे महापालिकेला भरले असून त्याचेही काम सुरू होईल. पुढील महिन्याभरात शहर आणि परिसरातील सुमारे ४० हजार घरांमध्ये पाईपद्वारे गॅस पुरवठा केला जाईल.'.महापालिकेकडून पूर्ण सहकार्यमहापौर रूपाराणी निकम म्हणाल्या, 'पाईप गॅस कनेक्शनसाठी महापालिका प्रशासनाकडून पूर्ण सहकार्य केले जाईल. प्रशासकीय परवानग्या, यंत्रणादेखील उपलब्ध करून दिली जाईल. शहराच्या विकासातील हा महत्त्वाचा टप्पा आहे.'.