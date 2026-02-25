कोल्हापूर

Kolhapur police action : दहशतीसाठी पिस्तुलाचा वापर, खून मारामारी गंभीर गुन्हे, कोल्हापूर पोलिसांनी केला करेक्ट कार्यक्रम

police action against criminals : पिस्तुलाचा वापर करून दहशत माजवणाऱ्या तसेच खून आणि मारामारीसारख्या गंभीर गुन्ह्यातील आरोपींवर कोल्हापूर पोलिसांनी कठोर कारवाई केली.
Kolhapur crime control special police operation news

Kolhapur crime control special police operation news

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Kolhapur crime operation : खुनाचा प्रयत्न, मारामारीचे गंभीर गुन्हे दाखल असलेल्या संशयिताकडून दहशतीसाठी पिस्तुलाचा वापर केला जात होता. ऋषिकेश ऊर्फ सोन्या रामू कुऱ्हाडे (वय २७, रा. राजारामपुरी १४ वी गल्ली) असे त्याचे नाव आहे. स्थानिक गुन्हे शाखेने त्याला अटक करून ५० हजार रुपये किमतीची पिस्तूल जप्त केली. ही पिस्तूल पुरविणाऱ्या विकास देवदास वाघमारे ऊर्फ पांडा शेट याच्यावरही गुन्हा दाखल झाला.

Loading content, please wait...
Kolhapur
crime
Crime News
crime news in marathi
Crime Branch
crime news marathi
crime news today
Pistol
Crime News Kolhapur
kolhapur city

Related Stories

No stories found.