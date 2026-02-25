Kolhapur police action : दहशतीसाठी पिस्तुलाचा वापर, खून मारामारी गंभीर गुन्हे, कोल्हापूर पोलिसांनी केला करेक्ट कार्यक्रम

Kolhapur crime operation : खुनाचा प्रयत्न, मारामारीचे गंभीर गुन्हे दाखल असलेल्या संशयिताकडून दहशतीसाठी पिस्तुलाचा वापर केला जात होता. ऋषिकेश ऊर्फ सोन्या रामू कुऱ्हाडे (वय २७, रा. राजारामपुरी १४ वी गल्ली) असे त्याचे नाव आहे. स्थानिक गुन्हे शाखेने त्याला अटक करून ५० हजार रुपये किमतीची पिस्तूल जप्त केली. ही पिस्तूल पुरविणाऱ्या विकास देवदास वाघमारे ऊर्फ पांडा शेट याच्यावरही गुन्हा दाखल झाला..याबाबत अधिक माहिती अशी, पोलिस रेकॉर्डवरील गुन्हेगार सोन्या कुऱ्हाडे हा पिस्तूल घेऊन फिरत असल्याची माहिती पोलिस अंमलदार वैभव पाटील यांना मिळाली होती. त्यांनी याची माहिती पोलिस निरीक्षक सुशांत चव्हाण यांना दिली. उजळाईवाडी उड्डाण पुलाजवळ तो येणार असल्याची पक्की खबर मिळताच सापळा रचून त्याला पकडण्यात आले. त्याच्याकडे ५० हजार रुपये किमतीची गावठी पिस्तूल मिळाली. पोलिसांनी ही पिस्तूल जप्त केली..संशयिताने त्याचा मित्र विकास वाघमारे ऊर्फ पांडा शेट याच्याकडून हे पिस्तूल घेतल्याची कबुली दिली. पिस्तूल विकणारा विकास वाघमारे याच्याविरोधातही लक्ष्मीपुरी, राजारामपुरी, शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल आहेत. पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत. त्याच्या अटकेनंतरच हे पिस्तूल कोठून आणले याचा उलगडा होणार आहे..Kolhapur Crime : नांगनुरात दहा तोळे; दागिन्यांवर डल्ला भरदिवसा घडलेल्या घटनेने खळबळ.संशयित कुऱ्हाडेवर चार गुन्हेपिस्तूल बाळगणाऱ्या ऋषिकेश कुऱ्हाडे याच्याविरोधात खुनाचा गुन्हा, गंभीर दुखापत, मारहाणीचे वेगवेगळे गुन्हे दाखल आहेत. त्याच्याजवळ केवळ पिस्तूल मिळाले असून, जिवंत काडतुसांचा शोध पोलिस घेत आहेत. त्याने मित्र वाघमारेकडून घेतलेल्या काडतुसांचा वापर कोणत्या गुन्ह्यासाठी केला आहे का? याचीही माहिती घेण्याचे काम सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.