Kolhapur Police : तरुणीवर हल्ला प्रकरण, हत्यारे घेऊन दहशत माजवणाऱ्या टोळक्याची ‘मस्ती जिरवली’; कोल्हापूर पोलिसांची कारवाई

Kolhapur Police News : कोयता, चाकू घेऊन टोळक्याने रत्नागिरी महामार्गावर दहशत निर्माण केली. बावीस वर्षीय तरुणीवर हल्ला केल्यानंतर भररस्त्यावर वाहनधारकांनाही हत्यारे दाखविण्याचा प्रकार मंगळवारी घडला होता. करवीर पोलिसांनी याप्रकरणी पाच संशयितांना पकडले. दहशत करण्याचा प्रकार केलेल्या ठिकाणीच या संशयितांना आज सायंकाळी फिरविण्यात आले. टोळक्याकडून माफीनामा लिहून घेत त्यांची मस्ती जिरवली. याची चर्चा सायंकाळनंतर घटनास्थळी सुरू होती..याप्रकरणी उत्कर्ष सचिन जाधव (वय २५, रा. लिशा हॉटेलशेजारी), अभिषेक उर्फ अभ्या विनय पिसाळ (२३, राजारामपुरी) या दोघांवर गुन्हा दाखल झाला, तर त्याचे साथीदार हर्षवर्धन शरद सुतार (२३, रजपूतवाडी), अनुराग उर्फ टेढ्या जयसिंग निमन (२३, उजळाईवाडी), प्रथमेश भीमराव कांबळे (२१, रा. उत्रे, ता. पन्हाळा) याच्यावर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली..अधिक माहिती अशी, फुलेवाडी रिंगरोडवर झालेल्या महेश राख खुनाशी संबंधित तरुणी मंगळवारी सायंकाळी रजपूतवाडी परिसरातील हॉटेलमध्ये जेवण्यासाठी आली होती. याची माहिती मिळाल्याने उत्कर्ष जाधव व अभिषेक पिसाळ यांनी त्या तरुणीला व तिचा मित्र संग्राम चौगुले याला मारहाण केली होती. कोयता, चाकूने संबंधित तरुणीच्या मानेवर, पायावर वार केले. यानंतर मुख्य मार्गावर येऊन या टोळक्याने वाहनधारकांवरही हत्यारे उगारत दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रसारित होताच करवीर पोलिसांनी संशयितांचा शोध सुरू केला होता..Kolhapur Parikh Pool : अखेर कोल्हापुरातील परीख पुलाच्या रस्त्याचे काम सुरू, एका बाजूची वाहतूक बंद; असे असतील पर्यायी मार्ग.बुधवारी संशयित उत्कर्ष जाधव, अभिषेक पिसाळ यांची नावे निष्पन्न केली. त्याच्यासोबत असलेले इतर साथीदार हर्षवर्धन सुतार, अनुराग निमन आणि प्रथमेश कांबळे अशांनी मद्यधुंद अवस्थेत हा प्रकार केल्याचे चौकशीत समोर आले. आज सायंकाळी पाच वाजता करवीर पोलिसांनी या सर्वांना घटनास्थळी फिरवले. ज्या हॉटेलमध्ये हे कृत्य केले तिथे माफी मागण्यास सांगून याचा व्हिडिओ बनवून प्रसारित करण्यात आला. पोलिस निरीक्षक किशोर शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली हवालदार सुभाष सरवडेकर, सुजय दावणे, रणजित पाटील, प्रकाश कांबळे, रफिक आवळकर, अमोल चव्हाण यांनी कारवाईत सहभाग घेतला..