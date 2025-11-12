Kolhapur Leopard: हातात केवळ काठी… तरीही भिडलो बिबट्याशी! पोलिसाचा थरारक सामना कोल्हापूरमध्ये

कोल्हापूर: आरक्षण सोडतीची लगबग शासकीय विश्रामगृहावर सुरू होती. दुपारी बारा वाजण्याच्या सुमारास नागाळा पार्कात बिबट्या आल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक संतोष डोके यांनी येथील कर्मचाऱ्यांना दिली..पोलिस अंमलदार कृष्णा पाटील काही सहकाऱ्यांसोबत वुडलॅंड हॉटेलच्या पिछाडीस पोहोचले. बिबट्या आल्याने नागरिकांनी घराबाहेर पडू नये, अशा सूचना करत ते शेजारील इमारतीखाली पोहोचले. इतक्यात समोरून आलेल्या बिबट्याने त्यांच्यावरच हल्ला केला..Kolhapur leopard : कोल्हापूरात बिबट्याचा थरार! दोन तासांच्या मोहिमेनंतर अखेर जेरबंद.बलदंड शरीरयष्टीचे कृष्णा पाटील डगमलगले नाहीत. हातातील काठीने त्यांनी बिबट्याशी दोन हात केले. झटापटीत ते खाली कोसळल्याने बिबट्याचा पंजा छातीवर, दंडावर लागून जखमी झाले. वेळीच त्यांनी बिबट्याला मानवी वस्तीपासून हुसकावल्याने तो इमारतीमागील अडगळीच्या ठिकाणी गेला. तिथे एका पाण्याच्या बंद पडलेल्या टाकीत बिबट्याला पकडण्यात यश आले..शाहूपुरी पोलिसांच्या हद्दीतील शासकीय विश्रामगृहावर सकाळपासून बंदोबस्त तैनात होता. अशात याच परिसरापासून काही अंतरावर बिबट्या आल्याची माहिती मिळाली. पोलिस निरीक्षक डोके यांनी अंमलदार कृष्णा पाटील, चंद्रशेखर लंबे, सरदार दिंडे, इंद्रजित भोसले, अरुण कारंडे यांना सोबत घेऊन हा परिसर गाठला. बघ्यांची गर्दी जमू लागल्याने पोलिस अनेकांना इथून बाजूला करत वन विभागाला सहकार्य करीत होते. बिबट्या महावितरण कार्यालयातून विवेकानंद महाविद्यालयासमोर बोळात आल्याची माहिती मिळाली..Leopard Arrest Operation: बिबट्या आला अन् कोल्हापूरकर तर्राट! हायफाय वस्तीत कसा घुसला रांगडा पाहुणा? तीन तासात काय-काय घडलं.‘घराबाहेर पडू नका...इतक्यात...’पोलिस अंमलदार कृष्णा पाटील आणि सहकारी पोलिस आसपासच्या इमारतीत जाऊन नागरिकांना घराबाहेर पडू नका, अशा सूचना करीत होते. काही इमारतींचे प्रवेशद्वार बंद करून परतत असताना एका इमारतीच्या बेसमेंटमध्येच बिबट्या आला. अंमलदार कृष्णा पाटील यांनी बिबट्याला पाहून सावध पवित्रा घेतला. इतक्यात त्यांच्या अंगावर त्याने झडप घेतली..पोलिस पथकाचे कौतुकपोलिस निरीक्षक संतोष डोके हे कृष्णा पाटील यांच्यासह सहा कर्मचाऱ्यांना घेऊन घटनास्थळी पोहोचले होते. मानवी वस्तीत आलेला बिबट्या आक्रमक असल्याने त्यांनी पुढाकार घेत नागरिकांच्या रक्षणाचा पवित्रा अवलंबला. प्रसंगावधानता व कमी वेळेत गर्दीवर नियंत्रण आणत त्यांनी दाखवलेल्या धाडसाची सर्वत्र होत आहे. पोलिस अधीक्षक योगेश कुमार गुप्ता, काठीने केला बिबट्याचा सामना.कृष्णा पाटील यांची शरीरयष्टी बलदंड आहे. सैन्यातून सेवानिवृत्त झाल्यानंतर ते पोलिस विभागात रुजू झाले आहेत. हातात केवळ काठी असतानाही त्यांनी थेट बिबट्याशी दोन हात केले. झटापटीत ते तोल जाऊन पडले. पण, काठी व लाथ मारून त्यांनी बिबट्याला मानवी वस्तीकडे येण्यापासून हुसकाविण्याचा प्रयत्न केला. .त्याच्यावर हल्ला करून तो इमारतीच्या पिछाडीस असलेल्या अडगळीच्या ठिकाणी पोहोचला. याच ठिकाणी त्याला पकडण्यात यश आले. अपर पोलिस अधीक्षक डॉ. धीरजकुमार बच्चू, उपअधीक्षक प्रिया पाटील, गृह उपअधीक्षक तानाजी सावंत यांनीही पोलिसांच्या या कामगिरीचे कौतुक केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.