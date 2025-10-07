Goa English liquor : गोवा बनावटीचा इंग्लिश नजराणा पुन्हा सापडला, ऐन सणासुदीत कोल्हापुरात मेड इन गोवा दारू जप्त

Highlight Summary Points:स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेने गोवा बनावटीच्या दारूची वाहतूक करताना दोघांना रंगेहात पकडले.नवीन वाशी नाक्याजवळ कारवाई; सात लाख ५१ हजार ८४० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त.गोवा बनावटीच्या दारूवर महाराष्ट्रात बंदी असतानाही संशयितांकडून मोठ्या प्रमाणात वाहतूक..Kolhapur Police seized Liquor : गोवा बनावटीच्या दारूची अवैध वाहतूक करताना स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या पथकाने दोन संशयितांना अटक केली. शुभम शिवकुमार साळुंखे (वय २८) आणि आशुतोष हिंदुराव साळुंखे (२७, रा. जाधवनगर, आंधळी, ता. पलूस, जि. सांगली) अशी त्यांची नावे आहेत..ही कारवाई नवीन वाशी नाक्याजवळ करण्यात आली. पोलिसांनी संशयितांकडून तब्बल सात लाख ५१ हजार ८४० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. त्यामध्ये ५१ हजार ८४० रुपयांची गोवा बनावटीची दारू आणि सुमारे सात लाखांची मोटार यांचा समावेश आहे..गोवा बनावटीची दारू महाराष्ट्रात विक्री व वाहतुकीस बंदी असूनही ती राज्यात आणली जात असल्याची माहिती स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे पोलिस अंमलदार योगेश गोसावी यांना मिळाली. त्यांनी ही माहिती पोलिस निरीक्षक रवींद्र कळमकर यांना दिली.त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक संतोष गळवे यांच्या पथकाने राधानगरी रोडवरील नवीन वाशी नाका परिसरात सापळा रचला. संशयितांची मोटार येताच ती एका हॉटेलसमोर थांबवून झडती घेतली असता, वाहनामध्ये गोवा बनावटीच्या दारूच्या पेट्या आढळल्या. पोलिसांनी तत्काळ दारूचे बॉक्स व मोटार जप्त केली..Kolhapur Accident News : कोल्हापूरमध्ये सातेरीच्या दरीत पाचशे फुट चारचाकी कोसळली, वाहनात पती पत्नी; बचावकार्य सुरू.FAQs (वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न):Q1. कारवाई कुठे करण्यात आली?➡️ नवीन वाशी नाका, राधानगरी रोड परिसरात ही कारवाई करण्यात आली.Q2. अटक झालेल्यांची नावे कोणती?➡️ शुभम शिवकुमार साळुंखे (२८) आणि आशुतोष हिंदुराव साळुंखे (२७), रा. जाधवनगर, आंधळी, ता. पलूस, जि. सांगली.Q3. पोलिसांनी किती मुद्देमाल जप्त केला?➡️ एकूण ₹७,५१,८४० किमतीचा मुद्देमाल, ज्यात दारू आणि मोटार समाविष्ट आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.