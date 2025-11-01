Kolhapur Police : हुपरी पोलिस स्टेशनच्या कर्मचाऱ्यासह पंटर ७० हजार रुपयांची लाच घेताना जाळ्यात

Kolhapur Police Crime : बाळासाहेब कांबळे : तीन पानी जुगार अड्यावर छापा टाकलेल्या गुन्ह्यातील अटक कारवाई टाळण्यासाठी सत्तर हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना पोलिसांच्या एका पंटरला लाच लुचपत विभागाच्या पथकाने रंगेहात पकडले. कारवाईची कुणकुण लागताच लाचेची मागणी करणारा पोलिस फरार झाला आहे. पट्टणकोडोली येथे आज शनिवारी ही कारवाई केली. रणजीत बिरांजे ( रा. पट्टणकोडोली) असे लाच स्वीकारणाऱ्या पंटरचे तर संदेश शेटे असे लाचेची मागणी करणाऱ्या पोलिसाचे नाव असून त्याच्यावर गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे..याबाबतची माहिती अशी, संशयित पोलिस संदेश शेटे याने आपल्या सहकाऱ्याच्या मदतीने गुरुवारी (ता. २९) येथील गट क्रमांक ९२५ अतिक्रमित पत्र्याच्या शेडमध्ये सुरू असलेल्या तीन पानी जुगार अड्यावर छापा टाकला होता. त्याचवेळी तिथे गांजा सदृश्य अमली पदार्थही मोठ्या प्रमाणात आढळून आल्याचे बोलले जात आहे. या कारवाईतून सुटका करावयाची असेल तर एक लाख रुपयांची लाच देण्याची मागणी संशयित पोलिस संदेश शेटे याने तक्रादाराकडे केली होती. शेवटी सत्तर हजार रुपयांवर तोडगा निघाला. लाचेतील पैसे पंटर रणजीत बिरांजे याच्याकडे देण्यास संशयित संदेश शेटे याने सांगितले..Fake Currency Racket Kolhapur : कोल्हापुरात बनावट नोटांचे रॅकेट, हजारोंच्या नोटांसह प्रिंटर ताब्यात; गोठ्यात करत होते कारनामा.त्यानुसार तक्रारदार यांनी लाच लुचपत विभागाकडे तक्रार दाखल केली. त्याची पडताळणी होऊन लाच लुचपत विभागाने सापळा रचला. त्यावेळी रणजीत बिरांजे याने तक्रारदारास आपल्या पट्टणकोडोली येथील घरी येण्यास सांगितले. तक्रादाराकडून लाच घेताना रणजीत बिरांजे पकडला गेला. याची माहिती मिळताच पोलिस संदेश शेटे फरार झाला आहे. लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पोलिस उप अधीक्षक वैष्णवी पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई झाली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.