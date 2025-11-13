Kolhapur Police: बिबट्याशी झुंज देत पोलिसांचा शौर्याचा पराक्रम काठीच्या आधाराने वाचवले नागरिकांचे प्राण, अधीक्षकांकडून सन्मानाची घोषणा

कोल्हापूर: नागाळा पार्कात बिबट्या आल्याची माहिती मिळताच शाहूपुरी पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक संतोष डोके यांनी पोलिस अंमलदारांना सतर्कतेचा आदेश दिला. शासकीय विश्रामगृहावर सुरू असलेल्या आरक्षण सोडतीच्या बंदोबस्तातून पाच सहकाऱ्यांना घेऊन अवघ्या काही सेकंदात नागाळा पार्कात पोहोचले. .नागरिकांना घराबाहेर न पडण्याची सूचना करत असतानाच एका इमारतीमागून आलेल्या बिबट्याने पोलिस अंमलदार कृष्णा पाटील यांच्यावर हल्ला केला. त्यांनी धाडसाने हल्ला परतवत बिबट्याला हटकले. पोलिसांचे पथक याच इमारतीसभोवती थांबून होते. बिबट्या पकडण्याचा मोहिमेत हिरीरीने सहभाग घेतलेल्या शाहूपुरी पोलिसांच्या पथकाला पोलिस अधीक्षकांकडून बक्षिसाने गौरविण्यात येणार आहे..Kolhapur Leopard: हातात केवळ काठी… तरीही भिडलो बिबट्याशी! पोलिसाचा थरारक सामना कोल्हापूरमध्ये.मंगळवारी दुपारी पावणे बाराच्या सुमारास वुडलॅन्ड हॉटेलमध्ये बिबट्या शिरल्याची माहिती समोर आली. माळी काम करणाऱ्या दोघांवर हल्ला केल्याने बिबट्या मानवी वस्तीत आणखी किती जणांना लक्ष्य करणार याची प्रत्येकाला भीती होती. वनविभागाच्या एका कर्मचाऱ्यावरही हल्ला करून बिबट्या विवेकानंद महाविद्यासमोरील एका इमारतीमागे गेला होता. .डोके, पाटील, चंद्रशेखर लंबे, सरदार दिंडे, इंद्रजित भोसले, अरुण कारंडे घटनास्थळी आहे. बघ्यांच्या गर्दीवरील नियंत्रणासोबत इमारतीतील नागरिकांना घराबाहेर न पडण्याच्या सूचना पोलिस करीत होते. .Kolhapur News: ऊसशेतीत वाढते बिबट्यांचे अस्तित्व; बदलत्या निवाऱ्यामुळे माणव-बिबट्या संघर्ष तीव्र.इतक्यातच इमारती मागून आलेल्या बिबट्याने अंमलदार पाटील यांच्यावर झडप टाकली. हातातील काठीनिशी त्यांनी बिबट्याचा सामना केला. काही समजण्याच्या आत बिबट्याने त्यांच्या छातीवर, दंडावर, मनगटावर पंजा मारल्याने ते जखमी झाले. मात्र, त्यांनी बिबट्याला पुढे जाण्यापासून रोखले..डोके यांच्यासह पथकाने कर्तव्याला प्राधान्य देत तातडीने केलेल्या उपाययोजनांमुळे बिबट्यापासून नागरिकांचे रक्षण होण्यात मोलाची मदत झाली. त्यांच्या पथकाच्या कामगिरीची दखल घेऊन सर्वांच्या ॲवॉर्डचा प्रस्ताव पोलिस अधीक्षक योगेशकुमार गुप्ता यांनी मागवला. लवकरच या पोलिसांचा सन्मान होणार असल्याचे अधीक्षकांकडून सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.