Kolhapur News: रहिवाशांच्या सुरक्षेसाठी जीवाची पर्वा न करणारे हे पोलिस; बिबट्याला चेंबरमध्ये हुसकावून पकडण्याची रोमांचक कथा

Leopard Incident – Shaurya Medal: शहर सुरक्षित ठेवणाऱ्या या धाडसी पथकाचा ‘शौर्य’ पदकासाठी होणार प्रस्ताव; वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांकडून गौरव
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर: मानवी वस्तीत शिरलेल्या बिबट्याची माहिती मिळताच शाहूपुरी पोलिसांचे पथक अवघ्या काही मिनिटांत दाखल झाले. बिबट्यापासून दूर राहण्याचे आवाहन करत परिसर मोकळा केला. अशातच पोलिस अंमलदार कृष्णा पाटील हातातील काठीसह बिबट्याला भिडले.

