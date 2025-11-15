Kolhapur News: रहिवाशांच्या सुरक्षेसाठी जीवाची पर्वा न करणारे हे पोलिस; बिबट्याला चेंबरमध्ये हुसकावून पकडण्याची रोमांचक कथा

कोल्हापूर: मानवी वस्तीत शिरलेल्या बिबट्याची माहिती मिळताच शाहूपुरी पोलिसांचे पथक अवघ्या काही मिनिटांत दाखल झाले. बिबट्यापासून दूर राहण्याचे आवाहन करत परिसर मोकळा केला. अशातच पोलिस अंमलदार कृष्णा पाटील हातातील काठीसह बिबट्याला भिडले. .पथकाने दाखवलेल्या तत्परतेने हा बिबट्या एका चेंबरमध्ये लपला आणि तिथेच पकडला गेला. या पथकाची कामगिरी ‘शौर्य’ पदक मिळण्याला साजेशी असल्याने याची शिफारस वरिष्ठ पातळीवर करणार असल्याचे गौरवोद्गार पोलिस अधीक्षक योगेशकुमार गुप्ता यांनी काढले..Kolhapur Leopard: शहर हादरवणाऱ्या बिबट्या हल्ल्यानंतर पालकमंत्री धावून; जखमींच्या धाडसाचे कौतुक, तातडीच्या उपचारांचे आदेश.पोलिस अधीक्षक कार्यालयात शाहूपुरी पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक संतोष डोके, अंमलदार कृष्णा पाटील, चंद्रशेखर लंबे, सरदार दिंडे, अरुण कारंडे, इंद्रजित भोसले यांना रोख बक्षीस, प्रशस्तिपत्र देऊन सन्मानित करण्यात आले. यावेळी गृह पोलिस उपअधीक्षक तानाजी सावंत, शहर पोलिस उपअधीक्षक प्रिया पाटील उपस्थित होत्या.बिबट्या नेमका आला कोठून?.नागाळा पार्क परिसरात बिबट्या आला तरी कोठून? हा प्रश्न सर्वसामान्यांसह पोलिसांनाही पडला आहे. एखाद्या आपत्कालीन परिस्थितीप्रमाणे हा प्रसंगही पोलिसांनी हाताळला. जबाबदारी न टाळता पोलिसांनी बिबट्या पकडण्यासाठी पुढाकार घेतला. बिबट्याचा वावर असलेल्या सर्व ठिकाणी पोहोचून माहिती घेतली जात आहे. वन विभागाच्या मदतीने बिबट्याचा शहरातील ‘एन्ट्री पॉईंट’ शोधण्यात येत असल्याची माहितीही पोलिस अधीक्षक गुप्ता यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली..Kolhapur Leopard: फक्त पंधरा सेकंदात बिबट्याची झेप! वनात सोडताच अचूक अंदाज घेत जंगलात गायब व्हिडिओ व्हायरल.‘१९९६ ते २००३ काळात भारतीय सैन्यदलात सेवा बजावली आहे. या काळात वेगवेगळ्या खडतर प्रशिक्षणांमधून संकटांशी सामना करण्याचे बळ मिळाले होते. पण, बिबट्याशी सामना करण्याची वेळ कधी येईल, असे वाटले नव्हते. हातात केवळ लाठी होती. पण, बिबट्याला मानवी वस्तीत शिरू न देणे इतकेच विचार घोंगावत होते. अशातच बिबट्याने अंगावर झेप घेतल्याचा प्रसंग आला. पळून न जाता त्याचा प्रतिकार केला. - कृष्णा पाटील,.पोलिस अंमलदार ‘बिबट्याला पाहण्यासाठी लोकांची गर्दी वाढत चालली होती. या गोंधळामुळे बिबट्या आणखीन बिथरण्याची भीती होती. पोलिस निरीक्षकांनी मुख्य मार्गावरील गर्दी कमी करण्याची सूचना केल्याने आम्ही लोकांना बाजूला करण्यास सुरुवात केली.सर्वांत आधी घटनास्थळी पोहोचलेल्या आमच्या पथकाने रहिवासी, विद्यार्थी यांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देऊन कामगिरी बजावली. - इंद्रजित भोसले, .पोलिस अंमलदार ‘वुडलॅन्ड हॉटेलमध्ये एका कर्मचाऱ्यावर बिबट्याने हल्ला केल्याची माहिती घटनास्थळी समजली. अवघ्या काही मिनिटांत आम्ही पोहोचलेल्या इमारतीखाली बिबट्या पोहोचला. त्याच्या गुरगुरण्याचा आवाज स्पष्ट कानावर पडत होता. त्याने अंमलदार कृष्णा पाटील यांच्यावर केलेला हल्ला आमच्या डोळ्यासमोरच घडला.बिबट्या दुसऱ्या बाजूला कोणत्या इमारतीत शिरणार नाही, याची दक्षता घेत चेंबरकडे हुसकावले. - सरदार दिंडे, .पोलिस अंमलदार ‘बिबट्या आल्याची माहिती मिळताच अवघ्या दोन मिनिटांत आम्ही शासकीय विश्रामगृहातून घटनास्थळी पोहोचलो. बिबट्या आल्याची पूर्ण खात्री होताच पोलिस अधीक्षकांसह वरिष्ठांना याची माहिती दिली. आपत्ती व्यवस्थापन, वन विभाग, अग्निशमन दलाला संपर्क करून पाचारण केले. बिबट्या महाविद्यालयाच्या दिशेने जाणार नाही, यासाठी तातडीने बॅरिकेडस् करण्यात आले होते.तसेच नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी कोणीही घराबाहेर पडणार नाही याची खबरदारी घेण्यात आली. - संतोष डोके, .पोलिस निरीक्षक ‘बिबट्या नागाळा पार्क परिसरात आल्याचे समजताच तिथून जवळच असल्याने आम्ही तातडीने पोहोचलो. बिबट्या नेमका कोठे आहे? हे ही माहिती नव्हते. पण, त्याच्यापासून कोणाला इजा होऊ नये, यासाठी पोलिस निरीक्षकांनी दिलेल्या सूचनेनुसार इमारतीची प्रवेशद्वारे बंद करण्यास सुरुवात केली. इतक्यात आमच्या सहकाऱ्यावर त्याने हल्ला केला. आरडाओरडा करत बिबट्याचे लक्ष विचलित करण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू होते. - चंद्रशेखर लंबे, .पोलिस हवालदार ‘मुख्य रस्त्यावरील गर्दी हटत नव्हती. अनेकांना नेमके काय सुरू आहे याचीही माहिती नव्हती. बिबट्या महावितरण कार्यालयात असल्याची माहिती समजताच वाहतूक बंद करण्यात आली. आमच्या वाहनातील माईकवरून तातडीने सूचना देण्यास सुरुवात केली. यामुळे बिबट्या आणखीन बिथरण्याची शक्यता कमी झाली. चालक म्हणून कर्तव्यावर असलो, तरी आपल्या सहकाऱ्यावर हल्ला झालेला समजताच घटनास्थळी धाव घेत त्यांना उचलून तातडीने उपचारासाठी दाखल केले. - अरुण कारंडे, पोलिस अंमलदार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.