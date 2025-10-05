कोल्हापूर

Kolhapur Police : आयुष्यभर सांभाळण्याचा शब्द देत लग्नाचे आमिष, पोलिसानेच महिलेसोबत नको ते केलं अन् आता...

Marriage Promise Case : आयुष्यभर सांभाळण्याचे आश्वासन देत पोलिस अधिकाऱ्याने महिलेसोबत फसवणुकीचा आरोप; पीडितेने दिलेल्या तक्रारीवरून तपास सुरु.
Kolhapur Police

पोलिसानेच महिलेसोबत नको ते केलं अन् आता...

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on
Summary

हायलाइट्स :

पोलिस हवालदार सुनील बळीराम कुंभार (४७, रा. तळसंदे, सध्या नेमणूक चंदगड पोलीस ठाणे) याच्यावर गांधीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल.

लग्नाचे आमिष दाखवून महिलेबरोबर वेळोवेळी अनैतिक संबंध ठेवल्याचा आरोप.

लग्नास नकार दिल्यानंतर व मारहाणीची धमकी दिल्याने पीडित महिलेने फिर्याद दाखल केली.

Kolhapur Police Officer : ‘मी तुला आयुष्यभर सांभाळतो, तुझ्या संपर्कात राहतो. तुझ्याशी लग्न करतो’, असे आमिष दाखवून वेळोवेळी अनैतिक संबंध ठेवून लग्नास नकार दिल्याने पोलिस हवालदार सुनील बळीराम कुंभार (सध्या नेमणूक चंदगड पोलिस ठाणे (वय ४७, रा. तळसंदे) याच्यावर गांधीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. याबाबतची फिर्याद पीडित महिलेने दिली आहे.

