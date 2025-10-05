Kolhapur Police : आयुष्यभर सांभाळण्याचा शब्द देत लग्नाचे आमिष, पोलिसानेच महिलेसोबत नको ते केलं अन् आता...

हायलाइट्स :पोलिस हवालदार सुनील बळीराम कुंभार (४७, रा. तळसंदे, सध्या नेमणूक चंदगड पोलीस ठाणे) याच्यावर गांधीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल.लग्नाचे आमिष दाखवून महिलेबरोबर वेळोवेळी अनैतिक संबंध ठेवल्याचा आरोप.लग्नास नकार दिल्यानंतर व मारहाणीची धमकी दिल्याने पीडित महिलेने फिर्याद दाखल केली..Kolhapur Police Officer : ‘मी तुला आयुष्यभर सांभाळतो, तुझ्या संपर्कात राहतो. तुझ्याशी लग्न करतो’, असे आमिष दाखवून वेळोवेळी अनैतिक संबंध ठेवून लग्नास नकार दिल्याने पोलिस हवालदार सुनील बळीराम कुंभार (सध्या नेमणूक चंदगड पोलिस ठाणे (वय ४७, रा. तळसंदे) याच्यावर गांधीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. याबाबतची फिर्याद पीडित महिलेने दिली आहे..पोलिसांतून आणि घटनास्थळावरून मिळालेली अधिक माहिती अशी, पीडित महिला एका जुन्या प्रकरणात एक वर्षापूर्वी गांधीनगर पोलिस ठाण्यात फिर्याद देण्यासाठी आली होती. त्या प्रकरणाचा तपास सुनील कुंभार याच्याकडेच होता. तपासादरम्यान दोघांची चांगली ओळख झाली. त्यातून त्यांचे प्रेमसंबंध जुळून आले..त्याने महिलेच्या भाड्याच्या राहत्या घरी तसेच अन्य ठिकाणी अनैतिक संबंध ठेवले. महिलेने लग्न करून एकत्र राहण्यासाठी आग्रह केला. त्यावेळेस दोघांमध्ये वारंवार भांडणे सुरू झाली. संशयिताने लग्न करण्यास नकार देऊन लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करण्याची धमकी दिली. त्यावरून पीडित महिलेने गांधीनगर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे..Kolhapur Accident : संतोष आणि मोहम्मद जिवलग मित्र पण नियतीच्या मनात वेगळ होतं..., दुचाकींच्या धडकेत दोघे मित्र ठार.FAQsQ1. गुन्हा कोणाविरुद्ध दाखल झाला आहे?➡️ पोलिस हवालदार सुनील बळीराम कुंभार (वय ४७, रा. तळसंदे, सध्या नेमणूक चंदगड पोलिस ठाणे).Q2. नेमका आरोप काय आहे?➡️ लग्नाचे आमिष दाखवून महिलेबरोबर अनैतिक संबंध ठेवणे आणि नंतर लग्नास नकार देऊन धमकी देणे.Q3. पीडित महिला या प्रकरणात आरोपीला कशी भेटली?➡️ एका जुन्या प्रकरणात ती फिर्याद देण्यासाठी गांधीनगर पोलिस ठाण्यात आली असता तपास सुनील कुंभारकडे होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.