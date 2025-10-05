Kolhapur Police : पोलिस अधिकाऱ्याच्या गळ्यातील ताईत डिपार्टमेंट बदनाम करतोय, मोका प्रस्ताव रद्द करण्यासाठी ६५ लाखांची केली मागणी अन्...

तीन हायलाइट पॉइंट्स :अकलूजमध्ये ६५ लाखांची खंडणी मागणी – गुन्हेगार समीन आब्बास पानारीने लक्ष्मण बंदपट्टे व १३ साथीदारांचा मोका रद्द करण्यासाठी खंडणी मागितली; पोलिसांनी ताब्यात घेतले.पोलीसांचा सहभाग – कोल्हापूर पोलिस मुख्यालयातील सहायक फौजदार मिलिंद नलवडे याचा या खंडणी प्रकरणात सहभाग उघडकीस आल्याने त्याच्यावर निलंबनाची कारवाई.टोळीतील गुन्हेगारांची ओळख – चौकशीत सतीश सावंत, मिलिंद नलवडे, कमलेश कानडे, लालासाहेब अडगळे यांची नावे समोर आली; खंडणी मागणी प्रकरणातील गुन्हा दाखल करून चौकशी सुरू..Kolhapur Crime News : अकलूज येथील सराईत गुन्हेगारांच्या टोळीवर मोकाअंतर्गत कारवाईचा प्रस्ताव विशेष पोलिस महानिरीक्षक सुनील फुलारी यांच्याकडे आला होता. हा प्रस्ताव रद्द करतो, असे सांगून गुन्हेगाराकडेच ६५ लाखांची खंडणी मागण्याचा प्रकार समोर आला. या टोळीत कोल्हापूर पोलिस मुख्यालयातील सहायक फौजदार मिलिंद नलवडे याचा सहभाग समोर आल्याने त्याच्यावर निलंबनाची कारवाई झाली. पोलिस अधीक्षक योगेश कुमार गुप्ता यांनी हा आदेश दिला..संशयित समीन आब्बास पानारी (वय ३५, रा. महावीरनगर, हुपरी) याने अकलूजमधील लक्ष्मण बंदपट्टे व १३ साथीदारांचा मोका रद्द करण्यासाठी ६५ लाखांची मागणी प्रदीप माने (रा. अकलूज) यांच्याकडे केली होती. संशयित हे माने यांचे नातेवाईक असल्याचे समजून हा प्रकार केल्याचे समोर आले. गुन्हा दाखल होताच पोलिसांनी पानारीला ताब्यात घेतले..Kolhapur Dairy Scheme : गोकुळ दूध संघ शेतकऱ्यांना भरभरून देतय, शेतमजूर, अल्पभूधारकांना आणली आता नवी योजना, काय आहे फायद्याची स्कीम.संशयित पानारीच्या चौकशीत सतीश सावंत, मिलिंद नलवडे, कमलेश कानडे, लालासाहेब अडगळे यांची नावे समोर आली. फिर्यादी माने हा विरोधी टोळीतील असल्याचे लक्षात न आल्याने खंडणीखोर यामध्ये फसले. खंडणीची रक्कम स्वीकारली नसली तरी मागणी केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करून चौकशी सुरू केली..पानारी गळ्यातील ताईत...कोल्हापुरात प्रशिक्षणार्थी म्हणून येणाऱ्या अधिकाऱ्यांभोवती पानारी गोंडा घोळत असे. जाहिरात प्रतिनिधी म्हणून काम करणारा पानारी पत्रकार असल्याचे सांगून हे प्रकार करायचा. सांगली जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या एका तरुण, तडफदार पोलिस अधिकाऱ्याच्या गळ्यातील ताईत म्हणून पानारी ओळखला जात होता..संभाव्य FAQsप्र.१: या प्रकरणात खंडणी कोणत्या रकमेची मागणी केली होती?उ. संशयित पानारीने ६५ लाखांची खंडणी मागितली होती.प्र.२: कोणत्या कारणासाठी खंडणी मागितली गेली?उ. अकलूजमधील लक्ष्मण बंदपट्टे व १३ साथीदारांचा मोका रद्द करण्यासाठी.प्र.३: पोलिसांचा सहभाग कसा उघडकीस आला?उ. कोल्हापूर पोलिस मुख्यालयातील सहायक फौजदार मिलिंद नलवडे याचा या प्रकरणात सहभाग समोर आला; त्यामुळे त्याच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.प्र.४: संशयित पानारीची पार्श्वभूमी काय आहे?उ. पानारी जाहिरात प्रतिनिधी म्हणून काम करीत होता आणि सांगली जिल्ह्यात तडफदार पोलिस अधिकाऱ्यांच्या जवळ ओळखला जात होता.प्र.५: या प्रकरणाची पुढील कारवाई काय आहे?उ. खंडणी मागणी केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करून चौकशी सुरू केली आहे; संशयित पानारीला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.